„Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, expoziție aniversară la Arhivele Naționale ale României

SURSA FOTO: Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naționale ale României vă invită la vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”

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În vara anului 1976, performanța excepțională a „Zeiței de la Montreal” a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, transformând perfecțiunea într-un simbol al excelenței sportive. La jumătate de secol de la acel moment memorabil, Arhivele Naționale ale României dedică o expoziție aniversară uneia dintre cele mai importante personalități ale sportului românesc: Nadia Comăneci.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de „10” din istoria gimnasticii olimpice, Arhivele Naționale ale României au deosebita plăcere de a vă invita la vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”.

Evenimentul va avea loc joi, 16 iulie 2026, de la ora 18:30, în holul central al Arhivelor Naționale ale României, situat în București, pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5.

Expoziția reunește fotografii, documente și obiecte de patrimoniu care ilustrează parcursul excepțional al Nadiei Comăneci și semnificația unei performanțe ce a depășit cadrul competiției sportive, înscriindu-se în patrimoniul cultural și în memoria colectivă drept un reper al excelenței și al performanței românești. Prin acest proiect expozițional, Arhivele Naționale ale României marchează jubileul primului „10” din istoria gimnasticii olimpice, obținut de marea sportivă, și aduc un omagiu valorilor pe care această performanță le întruchipează: excelența, perseverența și spiritul de autodepășire.

Expoziția „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune” va putea fi vizitată în perioada 16 iulie – 12 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00, ultima intrare fiind permisă la ora 15:30. Accesul publicului este gratuit.

Designul expozițional este semnat de dr. arh. Alexandra Maria Sas. Coordonatorul proiectului este dr. Șerban Marin, curatorul expoziției este Mihaiela Grigorescu, iar colaboratorii proiectului sunt Mihăiță Enache, Ioana Mihai, Robertina Mareș și Flori Bucur.

Parteneri instituționali: Agenția Națională de Presă Agerpres, Agenția Națională pentru Sport, Arhiva Națională de Filme, Asociația Generală a Arhiviștilor din România – Filiala Bacău, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, Clubul Sportiv Municipal Onești, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Societatea Română de Televiziune, Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe.

„Zeița de la Montreal” sau „Perfect Nadia” sunt doar două dintre superlativele cu care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului după ce, în întrecerea de la paralele inegale din cadrul Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976, a obținut prima notă de 10 din istoria întrecerilor olimpice de gimnastică.

Nadia a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecționată de antrenorul Marcel Duncan și legitimată la AS Flacăra Onești.

Din 1971 a fost antrenată de Bela și Martha Karolyi, iar la vârsta de 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

În 1974 a obținut primul mare succes peste hotare, câștigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană).

În 1975, a fost declarată „Cea mai bună sportivă a României” (presa românească) și din Balcani (BTA), iar în 1976, „Cea mai bună sportivă din lume” (presa străină). A cucerit „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, desfășurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol și sărituri, pe locul al doilea la bară și pe locul al treilea, la individual compus.

A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obținute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediție a JO care a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comăneci”, după ce Nadia a primit șapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) și a stabilit un „record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).

După 1977, Nadia s-a pregătit la București, cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi, Anca Grigoraș (aprilie 1980 – august 1981).

Nadia a cucerit primul titlu mondial la bară pentru gimnastica românească și două medalii de argint, la sărituri și cu echipa, la CM din 1978, de la Strasbourg.

În 1979, la CM de la Forth Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a cucerit primul titlu de campioană mondială pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

A cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală și a intrat definitiv în posesia „Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reușit această performanță.

În 1981, la Universiada de la București, Nadia a obținut cinci medalii de aur.

S-a retras din activitatea competițională în 1984, având în palmares 24 de medalii câștigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

În codul de punctaj al Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborare Comăneci” și „salt Comăneci”. Comitetul Internațional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului și servicii remarcabile aduse cauzei olimpice, iar Comitetului Olimpic Român i-a conferit „Colanul Olimpic”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA și s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA și campion olimpic.

În 1993, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din România inclusă în International Gymnastics Hall of Fame.

În 1996 a fost aleasă președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică (FRG). Fundația americană pentru Sport Feminin (WSF), care anual premiaza femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului, după care a primit titlul de „Erou al Muncii Socialiste”, fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu.

În anul 2000, i s-a conferit Ordinul național „Steaua României” în grad de comandor.

În 2006, la aniversarea a 100 de ani de existență a Federației Române de Gimnastică, s-a instituit Trofeul „Nadia Comăneci”.

În 2017, a participat la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Montreal, orașul canadian în care a scris istoria gimnasticii în urmă cu 41 de ani, în calitate de ambasador al competiției, și a înmânat medalia de aur campioanei absolute.