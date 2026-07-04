150 de Ani de Umanitate și Parteneriat: Emoție, Istorie și Recunoștință la Aniversarea Crucii Roșii Ilfov

Palatul Cultural Buftea a găzduit un eveniment de o importanță deosebită: celebrarea a 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române, organizată de Filiala Ilfov. Ceremonia a reunit oficialități locale, reprezentanți ai instituțiilor de intervenție în situații de urgență, parteneri din mediul academic și de afaceri, dar mai ales o comunitate impresionantă de voluntari dedicați. Întregul eveniment a stat sub semnul recunoștinței pentru trecut, al consolidării parteneriatelor din prezent și al formării noilor generații pentru viitorul umanitar.

Filiala Ilfov joacă un rol esențial în gestionarea crizelor și a situațiilor de urgență din județ – de la incendii, inundații și valuri de caniculă, până la gestionarea provocărilor din timpul pandemiei și sprijinirea constantă a persoanelor vulnerabile.

În cadrul discursurilor oficiale, viceprimarul orașului Buftea, Alexandru Vaida, a oferit publicului o profundă lecție de istorie, amintind de originile mișcării globale. Acesta a evocat sângeroasa bătălie de la Solferino din 1859 și viziunea umanitară a lui Henri Dunant, cel care a mobilizat comunitățile locale pentru a ajuta soldații răniți, indiferent de tabără, sub dictonul „Tutti fratelli” (Toți suntem frați).

Această conexiune istorică a fost completată de Ioan Silviu Lefter, fost director general al Crucii Roșii Române, care a reamintit că, pe lângă misiunea tradițională în caz de dezastre, Crucea Roșie modernă consideră și sărăcia un cataclism social. Din acest motiv, organizația dezvoltă proiecte de anvergură, precum programul național Banca de Alimente și centrele de zi pentru copiii care provin din medii defavorizate.

Un moment central al galei a fost acordarea diplomelor de recunoștință și a medaliilor aniversare emise special de Monetăria Statului pentru a celebra un secol și jumătate de activitate umanitară. Au fost premiate instituțiile pilon care colaborează zi de zi în prima linie cu Crucea Roșie:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) , ai cărui reprezentanți au reafirmat importanța cooperării strategice și a voluntariatului în misiunile de salvare.

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) , prin prezența conducerii instituției, care a subliniat legătura istorică profundă (strămoșul Serviciului de Ambulanță, Societatea de Salvare, împlinind anul acesta 120 de ani de la înființarea sa de către profesorul Nicolae Minovici) și importanța modelării morale a tinerilor.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov , reprezentat de inspectorul șef, colonel Ion Pleșa.

Autoritățile publice: Consiliul Județean Ilfov (Președinte Hubert Thuma), Prefectura Ilfov (Prefect Simona Neculae), Primăria Buftea (prin viceprimarul Alexandru Vaida, pentru primarul Gheorghe Pistol), precum și primăriile din Mogoșoaia și Chitila.

Dincolo de caracterul instituțional, evenimentul a fost o reverență adusă spiritului de sacrificiu și empatiei care unesc comunitatea. Scena a aparținut celor care reprezintă inima organizației: voluntarii din județul Ilfov. Aceștia au fost aplaudați și premiați pentru discreția, pregătirea exemplară și promptitudinea cu care intervin în cele mai dificile clipe, fiind numiți în mod repetat „coloana vertebrală” a mișcării umanitare.

Gala a beneficiat și de sprijinul unor personalități remarcabile, devenite repere de inspirație:

Nadia Comăneci , membră de onoare a filialei Ilfov, a transmis de la distanță un mesaj video emoționant, numind această aniversare „o adevărată performanță a binelui” . Reprezentantul acesteia, Virgil Munteanu, a adăugat că, așa cum Nadia a inspirat lumea sportului, voluntarii au inspirat generații întregi să facă bine.

Academicianul Profesor Dr. Leon Dănăilă , membru de onoare al filialei, a transmis un mesaj de felicitare citit de vicepreședintele Marius Pantea, îndemnând publicul să sprijine necondiționat persoanele aflate în suferință.

Mediul academic și cel privat: Universitatea Româno-Americană, prin prorectorul Lucian Botea, a evidențiat implicarea studenților și sprijinul pe care noua Facultate de Științe Medicale îl va acorda filialei. Tot ca un exemplu de bune practici, reprezentantul Cosmopolis, Filiu Cabotan, a povestit cum inițiativa voluntarilor a dus la înființarea unei sub-filiale puternice în cadrul complexului rezidențial, implementând chiar și un buton SOS în aplicația comunității.

Întreaga audiență a trăit un moment de profundă încărcătură emoțională la marcarea retragerii oficiale a domnului Nicu Mihalache, directorul Filialei Crucea Roșie Ilfov, cu ocazia pensionării sale. Celebrat ca un reper moral de necontestat, un profesionist desăvârșit și un mentor pentru mii de tineri, domnul Mihalache a fost onorat pentru întreaga sa viață pusă în slujba binelui.

„Voluntariatul nu se face pe vreme frumoasă, nu se face de pe plajă sau din mașină, ci pe șantiere, pe câmp, prin zăpadă și în condiții grele.” – s-a subliniat pe scenă în timp ce rulau imagini cu activitatea sa de decenii.

Oficialitățile prezente, printre care și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, i-au mulțumit pentru omenia și devotamentul arătate. Domnul Mihalache a oferit o ultimă lecție de solidaritate, anunțând public că retragerea sa din funcția administrativă nu înseamnă un adio de la marea familie a Crucii Roșii, ci va continua să activeze ca voluntar cu aceeași pasiune.

Evenimentul de la Palatul Cultural Buftea s-a încheiat cu o decizie colectivă fermă: continuarea extinderii proiectelor sociale și consolidarea parteneriatelor strategice, asigurându-se că în județul Ilfov nicio persoană nu va fi lăsată singură în momentele de cumpănă.