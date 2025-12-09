Programul se desfășoară pe tot parcursul anului în hipermarketurile și supermarketurile Carrefour din toată țara. În coșurile special amenajate, amplasate pe linile caselor de marcat, clienții pot dona alimente greu perisabile, pentru familiile vulnerabile.

În pragul sărbătorilor, acest sprijin este cu atât mai important, pentru ca toți să ne bucurăm de sărbători fără griji, alături de cei dragi. De aceea, Crucea Roșie și Carrefour colectează 28,2 tone de alimente, care vor ajunge la 2.350 de familii vulnerabile din cele 47 de filiale Crucea Roșie din toată țara.

În plus, pe lângă produsele colectate în magazine, în aplicația Carrefour se pot dona puncte Act For Good pentru cauză, în secțiunea „Fapte bune”. Punctele colectate vor fi transformate apoi de Carrefour în produse alimentare greu perisabile, pentru a sprijini și mai mult această cauză.

Una pentru tine, una pentru ei: un gest simplu cu impact maxim

La următoarea vizită în magazine, adaugă în coșul tău de cumpărături un produs suplimentar din categoria alimentelor de bază greu perisabile – ulei, conserve de pește și carne, lapte UHT, un cozonac, zahăr, făină, necesare în perioada sărbătorilor. Îl achiți împreună cu produsele tale și, la ieșirea din magazin, îl depui în cutiile special amenajate în zona caselor de marcat.

Procesul nu necesită înregistrare sau formular. Infrastructura logistică este preluată integral de Crucea Roșie Română, care sortează și ambalează alimentele donate în pachete de aproximativ 12 kg și le distribuie către familii din categorii vulnerabile: persoane vârstnice, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, persoane cu dizabilități și persoane cu boli cronice, din întreaga țară.

Produse eligibile pentru donație

Lista de produse acceptate acoperă categoriile esențiale pentru asigurarea necesarului alimentar:



Alimente de bază: mălai, făină de grâu, zahăr, ulei, orez, grâu, griș, fasole, mazăre uscată, linte, arpacaș.

Conserve: carne, pește, pate de ficat, pate vegetal, conserve de mazăre, fasole, bulion, zacuscă, ghiveci, compot.

Paste făinoase și cereale

Băuturi: ceai, apă, sucuri, cacao, cafea, lapte UHT

Dulciuri: biscuiți, napolitane, ciocolată, cozonac gata ambalat

Hrană pentru bebeluși: piureuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Un pachet de 12 kg de alimente de bază reprezintă resurse alimentare esențiale pentru o familie vulnerabilă, reducând presiunea financiară imediată și permițând realocarea resurselor limitate către alte necesități, precum medicamente sau utilități. Fiecare pachet conține 2L ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg mălai, 1 kg orez, 1 pungă paste făinoase, 4 conserve de carne sau peşte, conserve de legume, biscuiți și alte produse alimentare greu perisabile.

16 ani de parteneriat benefic

De 16 ani, parteneriatul dintre Carrefour și Crucea Roșie sprijină comunitățile vulnerabile din România: aproape 400 tone de alimente donate, peste 1,6 milioane de lei oferiți, mai mult de 60.000 de familii sprijinite, ajungând la un total de peste 178.000 de beneficiari.