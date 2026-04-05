Pentru situații de urgență, experții britanici spun că oamenii ar trebui să aibă provizii acasă, mai ales alimente cu termen lung de valabilitate și care nu trebuie gătite. Această recomandare vine pentru că războaiele, furtunile extreme sau atacurile cibernetice ar putea întrerupe aprovizionarea cu mâncare.

Ei recomandă fasole, conserve cu legume sau pește, rondele de orez și fulgi de ovăz care se pot înmuia. Totodată, sugerează să avem și gustări, ca ciocolată sau chipsuri, pentru a ne menține moralul. Experții britanici spun că este important să avem și apă suficientă, nu doar de băut, ci și pentru spălat.

Tim Lang de la Universitatea din Londra consideră că e bine să facem provizii, dar să fim pregătiți să împărțim cu vecinii, pentru a păstra solidaritatea în comunitate. El a explicat că experiența arată că menținerea coeziunii sociale e esențială în situații de criză, pentru a evita haosul sau revolte pentru mâncare.

Lang susține că problemele de lungă durată, cum ar fi veniturile mici și lanțurile de aprovizionare slabe, fac ca sistemul alimentar să fie foarte vulnerabil. Războiul din Iran, care afectează combustibilul și îngrășămintele pentru agricultori, a crescut și mai mult presiunea.

Lang a avertizat că Guvernul de la Londra ar trebui să facă rezerve de alimente. Producătorii britanici de legume din sere au atras atenția că ar putea lipsi castraveții, roșiile și ardeii din magazine din cauza prețurilor mari la gaz. În alte țări, cum e Elveția, stocurile de urgență sunt tratate foarte serios, dar în Marea Britanie sfaturile oficiale pentru populație sunt aproape inexistente. Lang a spus chiar că sfatul guvernului este „prost” și că statul ar trebui să ofere recomandări clare.

Lang spune că și el are provizii acasă. El a explicat că trebuie să ne gândim la situații în care nu putem găti, nu avem apă și nici internet pentru informații, și să ne pregătim pentru o săptămână sau zece zile de urgență. El are borcane cu fasole, produse uscate, conserve cu pește și mult ovăz. Dacă ai grădină, poți crește unele plante, iar și ierburile din ghiveci sunt utile pentru a înfrumuseța mesele.

Legat de apă, Lang spune că e nevoie de multă: între 7 și 12 litri pe persoană pe zi.

Activistul de mediu și editorialistul de la „The Guardian”, George Monbiot, a avertizat de mai multe ori că sistemul alimentar din Marea Britanie este fragil. El a spus de anul trecut ce alimente are în rezervă: 25 kg de orez, 15 kg de năut uscat, 15 kg de făină pentru pâine, 7 kg de făină pentru lipii, 5 kg de ovăz, șase litri de ulei, o cutie de roșii la conservă și câteva nuci și fructe uscate. Împreună cu legumele pe care le cultivă, Monbiot spune că provizia lui ajunge pentru aproximativ două luni pentru familia sa de trei persoane.

Un reprezentant al Guvernului de la Londra a spus că autoritățile britanice urmăresc atent situația din Orientul Mijlociu, dar că nu există niciun motiv ca oamenii să își schimbe obiceiurile de cumpărături sau de consum.