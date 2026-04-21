Ce trebuie să conțină un rucsac pentru situații de urgență? Sistemul RO-Alert este unul dintre cele mai importante instrumente de avertizare rapidă din România, utilizat pentru transmiterea mesajelor de urgență către populație în situații de risc major. Invitat în noua emisiunea realizată de Denise Rifai la Antena 1, Raed Arafat a explicat rolul acestui sistem, logica din spatele sunetului puternic și direcțiile în care va evolua platforma de alertare.

Sistemul RO-Alert este conceput pentru situații în care fiecare secundă contează. Sunetul puternic nu este întâmplător, ci are un scop funcțional clar: trezirea imediată a populației în caz de pericol iminent.

Potrivit explicațiilor oferite de Raed Arafat, avertizarea trebuie să fie imposibil de ignorat, inclusiv pe timpul nopții. În scenarii critice precum inundații rapide, incendii sau alte situații de urgență, o notificare discretă nu ar fi suficientă pentru a asigura reacția populației.

Autoritățile pregătesc o actualizare importantă a sistemului RO-Alert, cu scopul de a diferenția mai clar tipurile de avertizări și de a reduce disconfortul inutil, fără a compromite siguranța publică.

Principalele tipuri de alerte planificate:

Alertă extremă – menține sunetul puternic, utilizată în situații de risc major și iminent

– menține sunetul puternic, utilizată în situații de risc major și iminent Alertă severă – notificare afișată pe telefon, similară unui SMS, fără sunet agresiv

– notificare afișată pe telefon, similară unui SMS, fără sunet agresiv Alertă silențioasă – destinată situațiilor de ordine publică

– destinată situațiilor de ordine publică Alertă pentru copil dispărut – transmisă ca mesaj standard, fără declanșarea sunetului de urgență

Pentru ca noile funcționalități să funcționeze corect, dispozitivele mobile trebuie să fie actualizate. Telefoanele mai vechi sau neactualizate vor continua să primească alertele în formatul actual, inclusiv sunetele clasice.

„O să fie sunetul clasic, rămâne pentru alertă extremă, sau risc iminent, cum zicem. Va fi unul pentru alertă severă, care va fi un mesaj care apare pe telefon, dar va fi ca un SMS, și alerta silențioasă. Alerta silențioasă va fi pentru situațiile de ordine publică. Și mai este alerta de copil pierdut, care va fi ca și un mesaj SMS de acum, nu va mai suna telefonul cum suna înainte, pentru alertele extreme. Dar asta înseamnă să îți actualizezi softul de la telefon, telefonele care nu sunt actualizate sau telefoanele care nu au softul pentru noile sunete vor primi sunetul vechi pentru orice alertă”, a spus Raed Arafat.

Un alt subiect esențial abordat a fost pregătirea individuală pentru situații de criză. Recomandarea principală este existența unui rucsac de urgență pentru minimum 72 de ore, care poate face diferența în caz de evacuare sau întrerupere a utilităților.

„Important este ca în casă să ai ce îți trebuie pentru trusa de urgență pentru 72 de ore. Îl găsiți pe Fii Pregătit, unde eu sfătuiesc toată lumea să intre și să citească ce informații le furnizează Fiipregătit.ro. Trebuie să aveți un radio pe baterie, trebuie să aveți o lanternă, apă pentru cel puțin 72 de ore calculat la 2 l pe zi, alimente neperisabile pentru 72 de ore, medicamentele pentru bolnavii cronici, să fie verificate periodic, să nu fie expirate și să le ai acolo”, a spus Raed Arafat.

Elemente esențiale recomandate:

apă potabilă (aprox. 2 litri/zi/persoană)

alimente neperisabile

lanternă funcțională

radio pe baterii

medicamente pentru bolnavii cronici

baterii de rezervă sau surse alternative de energie

„Lângă asta, mai există pentru cutremur să ai fluier, lanterna lângă tine permanent, să ai radio. Ce sfătuim în zonele inundabile, în zonele în care s-ar putea să trebuiască să evacueze repede este ca actele, lucrurile esențiale, să le ai în ceva pe care poți să iei după tine imediat și să pleci”, a mai spus Raed Arafat.

Aceste resurse trebuie verificate periodic pentru a evita expirarea sau deteriorarea.