ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din Airbnb și Booking. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă acțiune de verificare a veniturilor obținute de persoane fizice din închirieri realizate prin platforme digitale precum Airbnb și Booking. Măsura vine în contextul identificării unui număr semnificativ de contribuabili care nu și-au declarat veniturile obținute din aceste activități.

Potrivit informațiilor prezentate de conducerea instituției, în urma analizelor efectuate la nivelul unui singur județ, au fost identificate aproximativ 60.000 de persoane fizice care au realizat venituri nedeclarate din închirieri în regim hotelier sau pe termen scurt.

ANAF beneficiază în prezent de acces la informații furnizate de platformele de rezervări și închirieri turistice, inclusiv Airbnb și Booking. Aceste date permit autorităților fiscale să coreleze activitatea de închiriere cu obligațiile de declarare fiscală ale persoanelor fizice.

Reprezentanții instituției susțin că această colaborare reprezintă un pas important în combaterea evaziunii fiscale din economia digitală, un domeniu în continuă expansiune în România.

„În ultima perioadă avem acces la tot ceea ce înseamnă Airbnb, Booking. Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani. O să avem o campanie în sensul ăsta”, a anunțat Nica la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

În urma rezultatelor obținute, ANAF anunță lansarea unei campanii de conformare fiscală dedicată veniturilor din închirieri pe termen scurt. Scopul acesteia este creșterea gradului de declarare voluntară a veniturilor și reducerea situațiilor de nedeclarare.

Oficialii fiscali subliniază că multe dintre persoanele vizate nu au declarat veniturile obținute în anii anteriori, deși activitatea de închiriere era constantă și generatoare de profit.

Expansiunea platformelor de tip Airbnb și Booking a schimbat semnificativ modul în care proprietarii își monetizează imobilele. În acest context, autoritățile fiscale își adaptează instrumentele de control pentru a include fluxurile de venit generate online.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că veniturile din închirieri pe termen scurt sunt impozabile și trebuie declarate conform legislației în vigoare, indiferent dacă tranzacțiile sunt intermediate prin platforme digitale internaționale.

Acțiunile ANAF marchează o intensificare a controlului fiscal în zona economiei digitale, cu accent pe transparență și conformare. În contextul în care mii de persoane au fost deja identificate cu venituri nedeclarate, autoritățile transmit un semnal clar privind necesitatea respectării obligațiilor fiscale în activitățile de închiriere online.