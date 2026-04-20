Ilie Bolojan a subliniat că problema evaziunii fiscale în sectorul combustibililor este una majoră, iar noile reguli impuse de stat au rolul de a corecta disfuncționalitățile existente în sistem.

Premierul a indicat că datele analizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) arată o amploare semnificativă a fenomenului, ceea ce a determinat Guvernul să adopte măsuri ferme și centralizate de control. În acest context, executivul a decis ca toate antrepozitele fiscale să fie supuse unei noi proceduri de autorizare, mult mai restrictive.

„În zona de combustibil avem o evaziune destul de mare, așa cum arată datele care vin din zona ANAF-ului. Și de la întâi, luna aceasta, toate antrepozitele fiscale care funcționau într-o formă în care autorizarea era peste tot în țară, deci angrosiștii de combustibil, vor trebui autorizați de la nivel de ANAF în condiții mult mai restrictive, cu garanții importante, ceea ce va reduce foarte mult numărul de antrepozite și o componentă importantă de evaziune fiscală va fi diminuată”, a spus Bolojan la B1TV.

Aceste declarații au fost făcute în contextul în care premierul a explicat că deciziile adoptate la nivel guvernamental au generat nemulțumiri în anumite sectoare economice afectate direct de noile reglementări.

Ilie Bolojan a susținut că reforma fiscală în domeniul produselor accizabile include un calendar clar și obligații stricte pentru companiile din sectoarele vizate.

Guvernul a stabilit că operatorii economici care activează în domeniul alcoolului, tutunului și produselor energetice trebuie să solicite o nouă autorizare sau reînregistrare în intervalul 31 martie – 31 mai 2026. Măsura vizează atât antrepozitele fiscale, cât și importatorii, distribuitorii și comercianții angro.

„Începând cu data de 31 martie 2026 și cel târziu până la data de 31 mai 2026 inclusiv, operatorii economici care dețin autorizații de antrepozite fiscale, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați, importatori autorizați, precum și operatorii economici care dețin atestate de distribuție și comercializare angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili – vor avea obligația de a solicita din nou autorizarea sau înregistrarea, după caz”, a precizat Guvernul.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu adoptat la finalul anului trecut, prin ordonanță de urgență, care introduce reguli stricte privind importul și exportul produselor accizabile, în special cele energetice.

Noile reglementări introduc criterii riguroase pentru autorizarea operatorilor economici, inclusiv verificări detaliate ale bonității și ale sursei fondurilor, scriu cei de la profit.ro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificările legislative urmăresc eliminarea operatorilor cu comportament fiscal neconform și reducerea concurenței neloiale generate de neplata taxelor. Astfel, autoritățile vor analiza în detaliu profilul asociaților și administratorilor firmelor care solicită autorizarea.

„Prin această inițiativă de modificare a prevederilor legislative actuale, obiectivul principal al ANAF este de a aduce o îmbunătățire și claritate a legislației actuale, cu scopul de a se asigura un cadru legal transparent și echitabil pentru toți contribuabilii care activează în domeniul produselor accizabile, eliminarea operatorilor economici cu un comportament fiscal inadecvat, și, totodată, eliminarea concurenței neloiale pe care o practică astfel de operatori economici, concurență neloială ce rezultă în primul rând din prețurile mai mici de vânzare, practicate ca urmare a neplății obligațiilor la bugetul de stat”, arată Ministerul Finanțelor.

Noile reguli prevăd inclusiv schimburi de informații cu alte state membre UE pentru cetățenii străini implicați în astfel de activități, precum și evaluarea riguroasă a resurselor financiare pentru operatorii români.

De asemenea, autorizarea va fi realizată centralizat, printr-o comisie specială constituită la nivelul ANAF, cu participarea instituțiilor relevante în combaterea fraudei și spălării banilor.

Conform sursei citate, noile reglementări vizează în mod direct eliminarea practicilor fiscale abuzive, prin introducerea unor criterii riguroase de autorizare și control asupra operatorilor economici implicați în comerțul cu produse energetice accizabile.

În acest sens, înainte de acordarea autorizațiilor, autoritățile vor introduce mecanisme extinse de verificare a profilului de risc al persoanelor implicate în aceste activități, diferențiat în funcție de statutul acestora.

Astfel, în cazul persoanelor fizice de naționalitate străină, autoritățile române vor realiza schimburi de informații cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru a construi un profil de risc adecvat. Obiectivul principal este verificarea provenienței fondurilor utilizate, în condițiile în care sumele necesare pentru achiziția unor cantități semnificative de produse energetice sunt considerabile.

Pentru persoanele fizice din România, în special cele cu o situație materială precară, legislația va impune stabilirea unor criterii stricte de bonitate. În paralel, autoritățile vor analiza sursa fondurilor utilizate pentru achiziția de produse accizabile din Uniunea Europeană, aplicând aceleași standarde de verificare ca în cazul cetățenilor străini.

În plus, pentru a asigura un regim unitar de evaluare, noul cadru legislativ introduce obligația utilizării acelorași tipuri de informații obținute din statele membre UE și a unor criterii comune de analiză a bonității.

În acest context, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați și a importatorilor va fi realizată exclusiv centralizat, de către o Comisie constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Din această structură vor face parte reprezentanți ai Direcției Antifraudă Fiscală, Direcției de Analiză de Risc, Direcției de Informații Fiscale, Direcției Juridice, precum și ai Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai Autorității Vamale Române, în funcție de atribuțiile fiecărei instituții.

În prezent, cadrul legal nu prevede obligativitatea obținerii unei autorizații pentru efectuarea importurilor de produse energetice. Această situație se bazează pe faptul că „liberul de vamă” este acordat doar după achitarea accizelor și a TVA-ului aferent produselor importate, ceea ce a fost considerat până acum un mecanism suficient pentru limitarea riscurilor fiscale.

Totuși, absența obligației de autorizare a generat lipsa unor raportări privind cantitățile importate și identitatea clienților, ceea ce face imposibilă, în practică, urmărirea circuitului tranzacțional al acestor produse de către autoritățile de control.

Pentru corectarea acestor vulnerabilități, noile reguli introduc un set detaliat de condiții pentru autorizarea importurilor de produse energetice. Autorizațiile vor fi emise pentru cantități strict delimitate și pentru o perioadă limitată, de maximum 12 luni.

Operatorii economici vor fi obligați să constituie garanții financiare în favoarea ANAF, menite să acopere riscul neplății obligațiilor către bugetul de stat, cel puțin la nivelul TVA-ului datorat, respectiv diferența dintre valoarea declarată în vamă și prețul de vânzare pe piața internă.

De asemenea, va fi introdusă obligația depunerii unor raportări lunare detaliate, care vor include, în ordine cronologică, informații precum denumirea furnizorului și numărul autorizației acestuia, cantitățile achiziționate și lista clienților. În funcție de aceste raportări, garanțiile financiare vor trebui actualizate periodic.

Autorizațiile vor putea fi anulate în situații precum cesionarea părților sociale fără notificarea autorităților sau necomunicarea modificărilor intervenite după autorizare. Totodată, operatorii care dețin calitatea de antrepozitar vor putea efectua importuri fără a mai solicita o autorizație distinctă de importator.

Reglementările introduc și sancțiuni contravenționale, inclusiv anularea autorizației de import, în cazul în care produsele energetice sunt comercializate către societăți neautorizate sau către alți operatori economici decât consumatorii finali sau comercianții en detail.

În paralel, legislația propune extinderea controlului și asupra exporturilor de produse accizabile, domeniu care, în prezent, nu este reglementat printr-un sistem de autorizare.

„Având în vedere că în prezent, Codul Fiscal nu prevede necesitatea deținerii unei autorizații în vederea efectuării operațiunilor de export de produse accizabile din România, și practic, organele fiscale nu au nicio informație în timp real cu privire la exporturile efectuate într-o țară non-UE și nicio evidență cu privire la societățile care fac/au făcut aceste operațiuni și nici a cantităților exportate, se impune autorizarea și acestori operatori economici astfel încât organele cu atribuții de control să poată verifica punctual acești operatori. Se propune totodată și inregistrarea acestor operatori la Autoritatea Vamala Romana”, mai scrie în document.

Autoritățile justifică aceste măsuri prin necesitatea de a introduce un cadru predictibil și strict în comerțul angro cu produse energetice, în condițiile în care legislația actuală permite existența unor lanțuri de tranzacționare nelimitate și, adesea, nejustificate economic, bazate exclusiv pe deținerea unui atestat de comercializare fără depozitare.

Monitorizarea operatorilor cu risc fiscal ridicat va fi reglementată prin ordin comun al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române, care vor stabili mecanismele concrete de control și supraveghere.

Tabel de sinteză – măsuri și impact estimat: