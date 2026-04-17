ANAF a declanșat o amplă acțiune de verificare a veniturilor generate din platformele de închiriere pe termen scurt, după ce a obținut acces la baze de date relevante privind activitatea utilizatorilor din România.

Președintele instituției, Adrian Nica, a precizat că verificările vizează în special persoanele fizice care au obținut venituri din chirii fără a le declara, situație constatată la scară largă în urma analizelor inițiale.

„Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani”, a declarat acesta, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali.

Datele prezentate de șeful ANAF indică faptul că, la nivelul unui singur județ, într-un singur an, au fost identificate aproximativ 60.000 de persoane fizice care au obținut venituri nedeclarate din platforma Airbnb. Situația evidențiază amploarea fenomenului și necesitatea intensificării controalelor.

ANAF își extinde aria de control și asupra persoanelor fizice cu averi nejustificate, într-un demers care vizează creșterea conformării voluntare și reducerea evaziunii fiscale.

În acest context, oficialii instituției subliniază importanța implicării specialiștilor în fiscalitate, pentru ca persoanele vizate să își poată declara corect veniturile și obligațiile fiscale.

Totodată, instituția introduce măsuri de digitalizare a interacțiunii cu contribuabilii. Până la finalul lunii iunie, discuțiile finale dintre inspectori și contribuabili vor putea avea loc și în format video, la cererea acestora, urmând să fie înregistrate.

Autoritățile analizează inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru evaluarea acestor discuții, cu scopul de a identifica eventuale abateri sau situații în care inspectorii nu respectă standardele profesionale. În paralel, conducerea ANAF consideră necesară implicarea directă a șefilor de servicii sau directorilor în aceste etape finale, pentru o mai bună înțelegere a cazurilor analizate.

ANAF pregătește o reformă amplă a inspecției fiscale, care vizează schimbarea modului de selecție a contribuabililor pentru control.

Noua abordare presupune implementarea unei analize de risc centralizate, bazată pe date agregate la nivel național, în locul sistemului actual în care fiecare județ stabilește propriile priorități de control.

Astfel, verificările vor fi direcționate punctual, în funcție de riscurile identificate în bazele de date, ceea ce ar trebui să crească eficiența și relevanța controalelor.

În paralel, instituția a semnat un protocol cu Academia de Studii Economice din București pentru realizarea unui studiu privind gap-ul de TVA. Analiza va include o segmentare pe industrii și va fi făcută publică, oferind contribuabililor o imagine clară asupra sectoarelor considerate cu risc ridicat.

Șeful ANAF a criticat modul de funcționare al structurilor Antifraudă, apreciind că acestea se suprapun, în practică, peste atribuțiile inspecției fiscale și pot prelungi nejustificat controalele.

În opinia sa, rolul acestor structuri ar trebui redefinit în sens operativ, axat pe intervenții rapide, confiscarea bunurilor și gestionarea situațiilor urgente.

În același timp, ANAF introduce un nou indicator de preinsolvență, menit să identifice din timp firmele cu risc de intrare în incapacitate de plată. Primele analize vor fi realizate în perioada următoare, urmând ca verificările să fie extinse și asupra persoanelor fizice asociate acestor companii.

Autoritățile vor analiza inclusiv averile administratorilor și vor implementa proceduri pentru atragerea răspunderii acestora, în cazul în care se constată nereguli.

ANAF a identificat structuri complexe de companii create exclusiv pentru fraudă fiscală, descrise de oficiali drept adevărate „păienjenișuri” formate din zeci de firme.

Aceste entități emit facturi prin sistemul e-Factura fără a desfășura activitate reală, nu au angajați și sunt administrate de persoane fără pregătire în domeniile declarate, de regulă consultanță.

Schema presupune solicitarea de rambursări de TVA, urmată de intrarea în insolvență imediat ce autoritățile inițiază verificări. În numeroase cazuri, aceleași persoane gestionează contabilitatea pentru zeci de astfel de firme.

ANAF analizează măsuri stricte pentru eliminarea din profesie a celor implicați în aceste practici, în încercarea de a limita extinderea fenomenului și de a proteja integritatea sistemului fiscal.

Tabel sinteză – principalele măsuri și constatări ANAF: