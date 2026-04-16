Ministerul Mediului a început deja verificările în teren, iar primele măsuri au fost aplicate în zonele unde operatorii economici ocupau plaje fără a avea contracte legale. Potrivit oficialilor, fenomenul nu este unul nou, însă în trecut intervențiile au fost limitate, ceea ce a permis perpetuarea acestor practici.

Ministrul Mediului a explicat că anul acesta abordarea va fi diferită, iar autoritățile vor acționa ferm pentru a elimina orice formă de ocupare ilegală.

„Ştiţi că şi anul trecut a fost o întreagă discuţie despre cum operatorii au… Pur şi simplu, s-au trezit firme că îşi pun şezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră şi nu s-a acţionat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi. Anul acesta deja am început şi au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizaţie. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiţi, au respectat regulile şi au investit bani în a închiria o plajă – ei nu vor avea o competiţie ilegală, care nu a plătit bani cu zero costuri, care se aşează fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal. Deci, anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”, a declarat Diana Buzoianu, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

Mesajul transmis este clar: toleranța față de astfel de practici scade, iar autoritățile vor aplica sancțiuni și vor elibera plajele ocupate abuziv.

Plajele din România sunt parte a domeniului public al statului și sunt administrate de Administrația Națională „Apele Române”, prin structurile sale regionale. Concesionarea se face prin licitații publice, iar accesul operatorilor este strict reglementat.

În lipsa unui contract de închiriere, ocuparea plajei este ilegală și poate atrage amenzi semnificative, dar și confiscarea sau ridicarea echipamentelor. În practică, acest lucru înseamnă că șezlongurile amplasate fără drept pot fi eliminate direct de autorități.

Această clarificare este importantă în contextul în care, ani la rând, pe litoral au existat situații în care spațiile au fost ocupate fără respectarea cadrului legal, afectând atât bugetul public, cât și operatorii corecți.

Pe lângă controalele în teren, Ministerul Mediului introduce și modificări structurale în modul de atribuire a plajelor. Noile caiete de sarcini includ criterii mai complexe, care limitează practicile prin care operatorii obțineau concesiuni doar pentru a instala un număr cât mai mare de șezlonguri.

Obiectivul este schimbarea modelului economic de pe litoral: de la exploatarea intensivă a spațiului, la o abordare care să includă servicii diversificate. Astfel, firmele vor trebui să propună și activități culturale, recreative sau digitale, nu doar facilități de închiriere.

Această schimbare vine în contextul unor critici constante legate de aglomerarea excesivă a plajelor și de reducerea spațiului liber pentru turiști.

Un element de noutate îl reprezintă introducerea criteriilor privind accesul persoanelor cu dizabilități, un domeniu în care litoralul românesc a fost, până acum, în urmă față de alte destinații europene.

Autoritățile susțin că noile reguli vor obliga operatorii să adapteze infrastructura și să asigure condiții minime de acces pentru toate categoriile de turiști.

În paralel, se dorește și reechilibrarea modului în care este folosit spațiul de plajă, astfel încât să existe loc și pentru turiștii care nu doresc să închirieze șezlonguri.

„Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri. Și un om care vrea să vină și să-și pună un prosop să aibă loc”, a subliniat ministrul.

Dincolo de impactul asupra turiștilor, măsurile au o miză economică importantă. În ultimii ani, operatorii care au respectat regulile au reclamat existența unei concurențe neloiale, din partea celor care ocupau ilegal plajele fără să plătească taxe sau chirii.

Prin eliminarea acestor practici, autoritățile încearcă să creeze un mediu concurențial echilibrat, în care investițiile legale să fie protejate.

În același timp, statul ar putea recupera venituri importante, prin reducerea evaziunii și prin utilizarea corectă a resurselor publice.

Ce se schimbă pe litoral în 2026

toate șezlongurile amplasate ilegal vor fi ridicate

controalele în teren sunt deja în desfășurare

licitațiile includ criterii noi, mai stricte

operatorii trebuie să ofere și activități, nu doar șezlonguri

apar cerințe pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități

mai mult spațiu liber pentru turiști

Anunțul Ministerului Mediului marchează o schimbare de direcție în administrarea litoralului românesc, însă succesul acestor măsuri va depinde de aplicarea lor consecventă.

Dacă autoritățile vor reuși să mențină controalele și să impună noile reguli, sezonul 2026 ar putea deveni un punct de cotitură pentru modul în care sunt gestionate plajele din România. În caz contrar, problemele recurente – ocuparea ilegală, aglomerarea excesivă și concurența neloială – riscă să reapară rapid.