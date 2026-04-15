Autoritățile elene au introdus un pachet de măsuri menite să protejeze patrimoniul cultural, mediul și siguranța publică, într-un context în care numărul vizitatorilor este în continuă creștere.

Una dintre cele mai neobișnuite reguli vizează accesul în siturile arheologice. Purtarea pantofilor cu toc subțire este interzisă în locuri precum Acropole, pentru a preveni deteriorarea marmurei vechi de peste două milenii. Cei care nu respectă această regulă pot fi opriți la intrare sau sancționați cu amenzi care pot ajunge până la 900 de euro.

Totodată, atingerea exponatelor din muzee și situri istorice este strict interzisă, măsură aplicată pentru protejarea obiectelor de patrimoniu.

Regulile sunt stricte și în trafic, unde autoritățile au intensificat controalele, mai ales în zonele turistice.

Fumatul într-un autoturism în care se află un copil sub 12 ani este sancționat sever. Amenzile pot ajunge la 1.500 de euro pentru vehiculele personale și până la 3.000 de euro pentru mașinile de serviciu sau închiriate. În plus, permisul de conducere este suspendat pentru 30 de zile.

Poliția rutieră urmărește atent și alte abateri frecvente, precum consumul de alcool la volan, depășirea vitezei sau parcarea ilegală.

Pentru încălcarea regulilor de circulație, amenzile pot fi considerabile:

trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro

nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro

folosirea telefonului mobil la volan: 100 de euro

depășirea vitezei (cu până la 20 km/h): 100 de euro

conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro

În cazul parcărilor ilegale, sancțiunile pornesc de la 40 de euro și pot include măsuri suplimentare, precum reținerea plăcuțelor de înmatriculare sau a permisului.

Pe lângă regulile stricte, autoritățile și operatorii din turism îi îndeamnă pe vizitatori să fie responsabili în ceea ce privește consumul de apă și energie.

În condițiile în care Grecia se confruntă cu un deficit de apă în sezonul cald, activități precum spălarea mașinilor sau udarea excesivă a grădinilor sunt descurajate.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu lase aerul condiționat pornit în camerele de hotel atunci când nu sunt prezenți, pentru a reduce consumul inutil de energie.

Măsurile vin pe fondul unui aflux tot mai mare de turiști și au ca scop protejarea unor resurse limitate.

Autoritățile încearcă să mențină echilibrul între turism și conservarea patrimoniului, în condițiile în care presiunea asupra infrastructurii și mediului a crescut semnificativ în ultimii ani.

În timp ce destinațiile populare sunt din ce în ce mai aglomerate, există și opțiuni mai puțin cunoscute.

Insula Tinos, situată în apropiere de Mykonos, atrage turiști care caută plaje mai liniștite și prețuri accesibile.

O turistă din Marea Britanie a relatat experiența sa:

„A fost greu să aleg între zecile de insule grecești, dar voiam o destinație cu soare, plaje libere și cine sub 20 de lire. Această insulă s-a dovedit alegerea perfectă, deși nu, nu e Mykonos și nici Santorini”.

Chiar și în plin sezon, plajele din Tinos rămân relativ puțin aglomerate, iar costurile sunt considerabil mai mici decât în destinațiile consacrate.

Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, însă noile reguli arată o schimbare de abordare: accent pe protejarea patrimoniului, a mediului și a siguranței.

Pentru turiști, respectarea acestor măsuri nu este doar o obligație, ci și o condiție pentru a evita amenzi usturătoare în vacanță.