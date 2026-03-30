Procesul de recrutare pentru conducerea TAROM evidențiază din nou instabilitatea managerială care caracterizează compania în ultimii ani, după ce funcția de director general a devenit vacantă la finalul anului trecut. Demisia lui Costin Iordache, invocată oficial din motive personale, a intrat în vigoare la jumătatea lunii ianuarie 2026, moment în care conducerea executivă a fost preluată temporar de Bogdan Costaș, fost director al Romaero.

Postul de director general este unul bine remunerat, pachetul salarial ajungând la aproximativ 37.000 de lei brut pe lună, echivalentul a circa 4.300 de euro net. În ciuda nivelului salarial atractiv, poziția s-a dovedit extrem de volatilă, în condițiile în care compania a schimbat frecvent conducerea în ultimii zece ani.

Noul director care va fi selectat în urma acestui proces va deveni al 17-lea lider al companiei începând din martie 2016. De atunci, la conducerea TAROM s-au succedat mai mulți directori, atât cu mandate complete, cât și interimare, într-o perioadă marcată de dificultăți financiare și reorganizări repetate.

Lista celor care au ocupat această funcție reflectă fluctuația accentuată la nivel managerial: Gabriel Stoe, Iulius-Dan Plaveti, Eugen Davidoiu, Florin Susanu, Ileana Daniela Dragne, Werner Wolff, Mareși Cărăvan, Mădălina Mezei, Valentin Gvinda, George Costin Barbu, Mihăiță Ursu, Cătălin Prunariu, Costin Iordache și Bogdan Popescu.

Procedura de selecție pentru funcția de director general al TAROM include criterii riguroase privind experiența profesională și nivelul de pregătire academică, în încercarea de a aduce stabilitate la conducerea companiei. Candidații trebuie să dețină studii universitare finalizate în domenii precum științe economice, juridice sau inginerești, dar și o vechime în muncă de cel puțin 15 ani.

Pe lângă aceste cerințe de bază, este obligatorie o experiență de minimum șapte ani în poziții de conducere, dobândită în companii publice sau private ori în instituții ale statului. Din această perioadă, cel puțin trei ani trebuie să fi fost petrecuți într-o funcție de administrator sau director, potrivit anunțului oficial citat de Economica.net.

Un avantaj competitiv îl reprezintă experiența în cadrul unor organizații de dimensiuni mari, cu o cifră de afaceri de minimum 200 de milioane de euro și cel puțin 500 de angajați. De asemenea, sunt favorizați candidații care au activat în sectorul transporturilor aeriene, un domeniu cu specific operațional complex și reglementări stricte.

Dosarele de candidatură trebuie depuse până la data de 24 aprilie 2026, atât în format fizic, la Registratura C.N.T.A.R. Tarom S.A., cât și în format electronic, prin email. Procedura reflectă o încercare de profesionalizare a managementului companiei, într-un moment în care stabilitatea conducerii rămâne o provocare majoră.