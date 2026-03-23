Sezonul estival din 2026 riscă să devină unul dintre cele mai costisitoare pentru turiști, în contextul în care prețurile biletelor de avion cresc accelerat, iar industria aeriană traversează o perioadă dificilă. După pierderi estimate la aproximativ 53 de miliarde de dolari de la debutul conflictului din Iran, companiile aeriene sunt nevoite să transfere presiunea financiară direct către pasageri, ceea ce ar putea afecta semnificativ planurile de vacanță.

Industria transportului aerian intră într-un nou ciclu de scumpiri, alimentat de tensiunile geopolitice și de majorarea abruptă a costurilor combustibilului. Dacă în mod obișnuit kerosenul reprezenta aproximativ o treime din cheltuielile operaționale ale companiilor, în prezent ponderea acestuia a crescut considerabil, reducând marjele de profit și forțând operatorii să ajusteze tarifele.

Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu a explicat, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, că la aeroportul Otopeni prețul unei tone de kerosen a depășit pragul de 1.700 de dolari, față de aproximativ 850 de dolari înainte de izbucnirea conflictului.

Pe alte aeroporturi, costurile ar fi trecut chiar de 2.000 de dolari pe tonă, pe fondul închiderii unor rafinării din Orientul Mijlociu și al reducerii producției. În aceste condiții, companiile aeriene analizează deja majorări de tarife inclusiv pentru biletele vândute anterior.

Unele companii au început deja să introducă suprataxe de combustibil. Operatorii SAS și Air New Zealand au aplicat astfel de măsuri, iar compania AEGEAN a introdus recent o taxă suplimentară de 14 euro pentru fiecare segment de zbor internațional.

Potrivit estimărilor din industrie, majorări similare ar putea apărea și pe rutele din România, cu suprataxe de aproximativ 10–15 euro pe sens pentru zborurile scurte, precum cele către Antalya, și până la 30 de euro pentru cursele de circa trei ore.

Modelul de business al companiilor aeriene, bazat pe volume mari și marje foarte reduse, amplifică impactul scumpirilor. Creșterea costurilor operaționale nu poate fi absorbită integral de operatori, astfel că pasagerii vor suporta o parte semnificativă a acestor ajustări.

În acest context, agențiile de turism se așteaptă la schimbări de comportament din partea consumatorilor. Mulți călători ar putea amâna rezervările sau ar putea opta pentru destinații mai apropiate și mai accesibile, în încercarea de a limita impactul financiar al scumpirilor.

„La aeroportul Otopeni pretul unei tone de kerosen pentru avioane a ajuns la peste 1700 dolari. Era 850 de dolari/tona inainte de inceperea razboiului in 28 Februarie. Pe alte aeroporturi a sarit de 2000 dolari/tona. Se intampla asta in special din cauza inchiderii rafinariilor din Orientul Mijlociu si a micsorarii ofertei/productiei. Companiile aeriene deja analizeaza marirea preturilor la biletele de avion, ATENTIE, inclusiv la biletele deja vandute. SAS si Air New Zealand deja au facut-o, de ieri a facut-o si AEGEAN in Grecia, care a introdus o taxa suplimentara de combustibil de 14 euro per segment de zbor (pe zborurile internationale). Pentru ca industria aeronautica functioneaza cu marje foarte-foarte mici si face bani doar din volume mari, probabil se va intampla asta si pe unele zboruri din Romania, pe unele companii aeriene si probabil supra-taxa va fi de 10-15 euro/sens pe zboruri scurte de genul Antalya sau 30 euro/sens pe zboruri de 3 ore”, a scris Răzvan Pascu pe pagina sa de Facebook.

Sectorul turismului din Grecia intră, la rândul său, într-o perioadă de incertitudine. Escaladarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor de transport afectează rezervările timpurii și profitabilitatea operatorilor. Deși autoritățile de la Atena transmit mesaje de încredere privind siguranța destinației, mediul de afaceri rămâne precaut.

Spre exemplu, vorbind cu jurnaliștii unei publicații grecești din Australia, premierul Mitsotakis a îndemnat turiștii să nu renunțe la planurile lor de vară, subliniind că țara rămâne în afara oricărui pericol, scrie site-ul Econ.bg.

Reprezentanții industriei arată că, în prezent, rezervările provin în principal de pe piețele europene, însă volumul este limitat, iar turiștii adoptă o atitudine mult mai prudentă. Chiar dacă numărul vizitatorilor ar putea rămâne stabil, efectele economice ar putea fi mai slabe din cauza combinației dintre tarifele aeriene ridicate și scumpirea generală a serviciilor.

Creșterea prețurilor la carburanți, care au ajuns la peste 2 euro pe litru în unele zone, ar putea determina o redirecționare a fluxului turistic către destinații accesibile pe cale terestră. Nordul Greciei este deja văzut ca o alternativă mai convenabilă față de insule, unde costurile totale ale unei vacanțe au crescut considerabil.

Hotelierii se confruntă și cu o altă problemă majoră: multe contracte cu tour-operatorii au fost semnate la nivelurile de preț de anul trecut. În condițiile scumpirii energiei, logisticii și aprovizionării, acest lucru erodează serios marjele de profit. Specialiștii estimează că turiștii vor reduce durata sejururilor și vor avea bugete mai mici pentru cheltuieli suplimentare.