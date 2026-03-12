Conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețul kerosenului la cel mai ridicat nivel din ultimii ani: 150-200 de dolari pe baril în martie 2026. Închiderea sau restricționarea spațiului aerian în mai multe țări din regiune a dus la anularea a peste 43.000 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu în ultimele 10 zile.

Hub-urile din Doha și Dubai operează la capacitate redusă, iar zeci de mii de pasageri au fost afectați de anulări și rerutări.

Specialiștii Vola.ro au analizat impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra călătoriilor românilor si au trasat câteva concluzii pentru cei care-și doresc călătorii cat mai puțin afectate de situația din Orient.

În ciuda acestui șoc, datele platformei Vola.ro arată că prețul mediu al unui bilet de avion plătit de români a scăzut cu 5.7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Explicația: companiile aeriene europene sunt protejate temporar prin contracte de hedging (așa numitele contracte de acoperire a riscului de preț).

Companiile aeriene nu cumpără carburant zi de zi, la prețul zilei. În schimb, negociază din timp cantități mari la un preț fix, valabil pentru lunile următoare. Practic, și-au „blocat” costul cu carburantul înainte ca prețurile să explodeze. Principalii low-cost europeni au declarat că asigurat în acest fel până la 84% din necesarul de carburant pentru primul semestru din 2026. Asta înseamnă că pot menține prețurile mai mici, însă fereastra este limitată.

În acest context, întrebarea pe care și-o pun toți călătorii este aceeași: când se vor scumpi biletele de avion și cu cât și ce au de făcut romanii în situația aceasta?

Sub protecția contractelor de hedging deja negociate, companiile aeriene încă mai au o marjă de operare a zborurilor la prețul anterior negociat. Cu cât perioada de blocaj se extinde, cu atât această rezervă scade și companiile vor recalcula prețul biletelor de avion la noile estimări ale barilului de petrol.

Rezervarea călătoriilor cunoscute de anul acesta cat mai repede

Analiștii estimează prețurile se vor menține la un nivel similar pentru următoarele săptămâni. Fereastra de prețuri stabile există, dar este limitată în timp. Turiștii români care au deja planuri de vacanță pentru sezonul de vară 2026 ar trebui să profite de prețurile stabile din prezent.

Apelarea la instrumente de tip inteligență artificială, cum este AI Deal Finder, disponibil în aplicația GoVola pentru a găsi prețurile cele mai mici

Într-un context de volatilitate, cel mai bun preț nu se găsește ușor. AI Deal Finder funcționează conversațional și personalizat și conectat direct la inventarul Vola, identifică în timp real opțiunile concrete disponibile, fără răspunsuri generice.

Achiziția produselor care asigură anularea sau modificarea rezervărilor de zbor

Nimeni nu știe cum va evolua situația în următoarele luni. Dacă conflictul se extinde, dacă rutele se schimbă din nou, dacă planurile de călătorie se modifică: rezervarea făcută azi poate deveni o problemă mâine. Opțiunea Super Flex, disponibilă în aplicația Vola, le permite călătorilor să rezerve acum la prețurile de azi și să anuleze oricând dacă planurile se schimbă primind banii înapoi, fără penalități.

„Datele noastre confirmă ceea ce mulți călători nu știu încă: biletele de avion pentru vara 2026 nu s-au scumpit. De fapt, românii plătesc astăzi cu aproape 6% mai puțin decât acum un an. Motivul este tehnic: hedging-ul companiilor aeriene europene acționează ca un amortizor. Dar acest amortizor are o dată de expirare. După aprilie, expunerea crește semnificativ, și noi ne așteptăm ca prețurile să reflecte noua realitate a pieței. Sfatul nostru este simplu: rezervați-vă biletele de avion acum. Dacă știi deja destinația și perioada, profitați de aceasta fereastra de oportunitate pentru ca în acest moment nu putem estima nivelul creșterilor de preț”, a declarat Claudia Tocilă, Head of Marketing, Vola.ro.

Răspunsul vine din modul în care companiile aeriene europene își gestionează costurile cu carburantul.

Ce spun datele Vola: În primele 11 zile din martie 2026, prețul mediu al unui bilet de avion cumpărat de români pe platforma Vola.ro a fost de 144.33 EUR per pasager – cu 5.7% sub nivelul din martie 2025. În contextul unui conflict major și al unui șoc energetic real, această stabilitate este direct efectul contractelor de hedging în acțiune.

Companiile cel mai bine protejate au ales să folosească acest avantaj competitiv ofensiv: lansează promoții și mențin prețuri accesibile tocmai acum, când competitorii mai expuși sunt forțați să fie prudenți. Rezultatul se vede direct în datele oferite de Vola.

Februarie Martie Variație YoY (Mar) 2024 149.80 EUR 149.05 EUR — 2025 147.43 EUR 153.01 EUR +2.7% 2026 134.63 EUR 144.33 EUR* -5.7%

*date parțiale, primele 11 zile din martie 2026.

Hedging-ul este o protecție temporară, nu o garanție permanentă. Pe măsură ce contractele actuale expiră, companiile aeriene vor trebui să cumpere carburant la prețul zilei, acum semnificativ mai mare. Wizz Air a avertizat că nivelul său de acoperire scade la aproximativ 55% după aprilie 2026, ceea ce face ca biletele de vară să fie semnificativ mai vulnerabile la volatilitatea prețului carburantului.