Șefii companiilor aeriene se reunesc la Rio de Janeiro. Îngrijorări mari cu privire la scumpirea combustibilului

Șefii companiilor aeriene globale se reunesc la Rio de Janeiro între 6 și 8 iunie pentru a discuta efectele războiului din Iran asupra industriei. Creșterea prețurilor la combustibil, ocolirea unor rute și presiunea asupra tarifelor reprezintă principalele provocări pe care le vor aborda participanții.

Reuniunea anuală a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) reunește sute de directori de top din companii aeriene, producători, furnizori și finanțatori. IATA reprezintă peste 370 de companii aeriene, echivalând cu aproximativ 85% din traficul aerian global, și aștepta ca profiturile sectorului să atingă un record de 41 de miliarde de dolari în 2026, înainte de izbucnirea conflictului din Iran.

În cadrul summitului, se estimează o revizuire a acestei previziuni, iar discuțiile vor include creșterea costurilor cu combustibilul, perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu și întârzierile livrărilor de aeronave.

Companiile aeriene au reacționat prin ajustarea tarifelor și reducerea rutelor neprofitabile. În același timp, obiectivul IATA de a reduce emisiile nete până în 2050 rămâne sub presiune din cauza costului ridicat și a ofertei limitate de combustibil sustenabil pentru aviație.

Agenția de rating Moody’s a redus perspectiva sectorului aerian global de la stabilă la negativă, menționând că războiul și perturbările din Strâmtoarea Hormuz ar putea „reduce semnificativ” profitul operațional în acest an. Profiturile ar putea scădea cu peste 35% în 2026, înainte de o posibilă redresare în 2027.

Datele IATA arată că traficul global de pasageri s-a contractat în aprilie pentru prima dată după redresarea post-pandemie, scăderea fiind determinată de transportatorii din Orientul Mijlociu. Campbell Wilson, director executiv demisionar al Air India, a declarat că prețurile ridicate la combustibil și închiderea spațiului aerian fac ca unele rute să fie „neeconomice”.

Companiile cu cerere mai mare și un segment premium solid au mai multă libertate în majorarea tarifelor, însă recuperarea costurilor rămâne inegală în funcție de piață și modelul de afaceri. Southwest Airlines a majorat tarifele de șapte ori din februarie fără a observa o scădere a cererii, deși acestea „nu sunt aproape” de a acoperi costurile actuale ale combustibilului, a precizat directorul Bob Jordan.

Transportatorii din Golf se bazează pe hub-urile din Dubai, Doha și Abu Dhabi, iar ocolirile provocate de conflict au crescut timpii de zbor și consumul de combustibil. În același timp, Lufthansa, Air France-KLM, Singapore Airlines și Cathay Pacific beneficiază de oportunități pe fluxuri lungi între Asia și Europa.

Pentru operatorii europeni, situația este mixtă: unele companii ar putea profita de problemele transportatorilor din Golf, dar costurile mai mari ale combustibilului și perturbările spațiului aerian al Rusiei amplifică presiunile.

În Asia, Air India se confruntă cu rute mai lungi și costuri mai mari de combustibil, iar IndiGo resimte lipsa aeronavelor și problemele motoarelor Pratt & Whitney. Transportatorii japonezi sunt afectați de slăbiciunea monedei, iar Air New Zealand a avertizat asupra reducerii câștigurilor.

În America Latină, șocul combustibilului se suprapune cu fluctuațiile cursului valutar și limitele consumatorilor de a absorbi creșterile tarifare. LATAM și Azul și-au redus previziunile de câștiguri din cauza costurilor de combustibil și a volatilității monedei.

Întârzierile de la Boeing și Airbus obligă companiile aeriene să mențină în serviciu aeronave mai vechi, mai puțin eficiente, ceea ce crește presiunea asupra marjelor de profit. Scott Kirby, directorul United Airlines, a declarat că motoarele și componentele sunt principalele constrângeri, estimând că între 800 și 900 de aeronave din întreaga lume au fost imobilizate.

Creșterea prețurilor la combustibil alimentează discuțiile despre consolidarea sectorului, companiile cu marje mici și putere redusă de preț confruntându-se cu dificultăți majore. Spirit Airlines a intrat recent în faliment, în timp ce Castlelake explorează o posibilă ofertă pentru easyJet. Negocierile privind fuziunea United-American Airlines au revenit în atenția industriei, în ciuda rezistenței autorităților din SUA.