Europa și criza energetică: cine pierde locuri de muncă în 2026

Comisia Europeană avertizează că Uniunea Europeană ar putea pierde până la 1,3 milioane de locuri de muncă în acest an, din cauza creșterii prețurilor la energie, influențate de conflictul dintre SUA și Iran. Declarația a fost făcută de comisarul pentru Muncă, Roxana Mînzatu.

„Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, până la 1,3 milioane de locuri de muncă sunt în pericol și vorbim în special despre locuri de muncă în industria energointensivă”, a declarat Roxana Mînzatu în conferința de presă, într-un context marcat de creșterea costurilor la energie și de presiuni tot mai mari asupra sectoarelor industriale din Uniunea Europeană.

Declarația vizează efectele indirecte ale tensiunilor geopolitice asupra pieței muncii europene, unde mai multe domenii economice sunt deja afectate de volatilitatea prețurilor energetice.

De exemplu, potrivit Reuters, sectorul auto este cel mai expus, cu estimări de până la 600.000 de concedieri în întreaga Uniune. Alte industrii afectate includ construcțiile, metalurgia, chimicalele și transporturile, cu pierderi de aproximativ 56.000 de locuri de muncă.

Proiectele legate de sectorul bateriilor ar putea pierde circa 85.000 de locuri de muncă, în timp ce producția de energie solară este amenințată cu 58.852 de locuri de muncă. Sectorul siderurgic se confruntă cu riscuri de aproximativ 4.500 de locuri de muncă, din cauza măsurilor de reducere a emisiilor de carbon.

Comisia subliniază că gospodăriile cu venituri mici resimt efectele creșterii prețurilor la energie mai puternic, acestea putând cheltui încă 1,4% din venit doar pentru combustibilul necesar transportului.

Sectorul manufacturier din Uniunea Europeană angajează aproximativ 30 de milioane de persoane, în timp ce domeniul serviciilor oferă aproape 87 de milioane de locuri de muncă. Aceasta arată amploarea potențialelor efecte ale creșterii costurilor energetice asupra pieței muncii.

Comisia Europeană monitorizează în continuare evoluția situației și evaluează impactul asupra diferitelor industrii, în contextul tensiunilor geopolitice și al fluctuațiilor energetice.