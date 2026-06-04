Petrolul se ieftinește după armistițiul dintre Israel și Liban. Piețele mizează pe reluarea negocierilor dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au înregistrat scăderi joi dimineață, după ce anunțul privind un armistițiu între Israel și Liban a alimentat speranțele investitorilor că tensiunile din Orientul Mijlociu s-ar putea reduce. Piețele urmăresc acum posibilitatea unui acord mai amplu între Statele Unite și Iran, care ar putea contribui la normalizarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

La începutul ședinței de tranzacționare de joi, contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 87 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,89%, ajungând la 96,92 dolari pe baril, potrivit Reuters

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 78 de cenți, respectiv 0,81%, până la 95,24 dolari pe baril.

Declinul vine după o sesiune de miercuri în care ambele repere internaționale au avansat cu aproximativ 2%, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Investitorii au reacționat atunci la atacurile iraniene asupra Kuweitului și la operațiunile militare americane desfășurate în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Anunțul făcut miercuri seară de Israel și Liban privind implementarea unui armistițiu a schimbat însă rapid direcția pieței.

Investitorii consideră că încetarea ostilităților ar putea crea condițiile pentru reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran. Iranul a transmis în repetate rânduri că evoluția conflictului regional influențează perspectivele unui acord cu Statele Unite.

În acest context, președintele american Donald Trump a declarat miercuri că este posibil ca negocierile cu Iranul să înregistreze progrese chiar în cursul acestui weekend.

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a afirmat că dialogul dintre cele două state nu a fost întrerupt, deși nu există deocamdată rezultate concrete.

Oficialul iranian a precizat că ambele părți continuă să analizeze documentele și propunerile schimbate în cadrul negocierilor.

Pe plan politic, Camera Reprezentanților a aprobat miercuri o rezoluție prin care încearcă să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a continua operațiunile militare împotriva Iranului.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie aprobată și de Senat. În plus, ar fi necesară o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului pentru a depăși un eventual veto prezidențial, considerat de analiști foarte probabil.

Evoluția acestei inițiative este urmărită atent de piețele energetice, deoarece orice reducere a riscului militar în regiune ar putea contribui la stabilizarea prețurilor petrolului.

Un alt factor important pentru piață îl reprezintă situația stocurilor americane de țiței.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA a anunțat că rezervele comerciale de petrol au scăzut cu 8 milioane de barili în săptămâna încheiată la 29 mai, până la 433,7 milioane de barili.

Rezultatul a depășit semnificativ așteptările analiștilor consultați de Reuters, care estimaseră o diminuare de aproximativ 4 milioane de barili.

Scăderea accentuată a stocurilor indică o cerere încă ridicată și oferă un sprijin important pentru prețurile petrolului, chiar și în contextul reducerii tensiunilor geopolitice.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a avertizat recent că stocurile globale de petrol ar putea ajunge la niveluri critice înainte de sezonul de vârf al consumului din timpul verii.

Potrivit instituției, dacă actualul ritm de reducere a rezervelor se menține, piața s-ar putea confrunta cu un deficit de ofertă în următoarele luni.

Avertismentul vine în condițiile în care importurile de țiței ale Chinei au scăzut în luna mai cu aproximativ 6 milioane de barili pe zi comparativ cu nivelurile din martie.

Analiștii ING consideră că, chiar dacă va exista o reluare a fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, efectele nu vor fi resimțite imediat.

„Stocurile au oferit o pernă de rezervă pentru piața petrolului. Cu toate acestea, chiar dacă observăm o reluare iminentă a fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, redresarea va fi lentă și graduală”, se arată într-o notă a ING.

Experții băncii avertizează că reducerea rezervelor globale ar putea continua și în trimestrul al treilea al anului.

„Acest lucru sugerează că este probabil ca stocurile să continue să se strângă și în trimestrul al treilea, ceea ce creează un risc de creștere pentru prețuri.”

În aceste condiții, deși piața a reacționat pozitiv la semnalele privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, analiștii consideră că riscurile pentru aprovizionarea globală cu petrol rămân ridicate, iar volatilitatea prețurilor ar putea continua și în perioada următoare.