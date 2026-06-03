SUA își schimbă contribuția la NATO. Mesaj de la Washington pentru Europa: A existat o codependență nesănătoasă față de forțele americane

SUA au notificat oficial Alianța Nord-Atlantică în legătură cu modificarea contribuției lor la Modelul de Forțe NATO, într-o schimbare strategică ce vizează transferul unei părți mai mari din responsabilitățile de apărare convențională către aliații europeni. Decizia este parte a viziunii „NATO 3.0” din Strategia Națională de Apărare 2026 și reflectă o nouă abordare a partajării sarcinilor în cadrul alianței.

Comandamentul European al SUA a confirmat că această ajustare este realizată în linie cu direcțiile stabilite în Strategia Națională de Apărare 2026, iar oficialii Departamentului de Război au transmis aliaților că Statele Unite își vor recalibra contribuțiile la structura de forțe a NATO. Inițiativa este coordonată de subsecretarul de război pentru politici, Elbridge Colby, care urmărește ca Europa să își asume rolul principal în apărarea convențională, în contextul amenințărilor de securitate actuale.

În cadrul acestei schimbări, oficialii americani subliniază necesitatea unei redefiniri a responsabilităților în interiorul alianței, astfel încât partenerii europeni să își consolideze capacitățile defensive și să reducă dependența de forțele Statelor Unite.

Un moment important în comunicarea acestei decizii a avut loc pe 22 mai, în timpul unei reuniuni la sediul NATO din Bruxelles, unde Alexander Velez-Green, șeful de stat major și consilier principal al subsecretarului de război pentru politici, a informat aliații cu privire la modificările planificate.

Comandantul Comandamentului European al Forțelor Aeriene SUA, generalul Alexus G. Grynkewich, a explicat că, în opinia Washingtonului, există în prezent o interdependență considerată nesănătoasă în cadrul Modelului de Forțe NATO, în ceea ce privește dependența de capacitățile militare americane. El a subliniat că această situație trebuie schimbată, idee susținută de conducerea politică americană, inclusiv de președintele SUA și secretarul Apărării, și a argumentat că evoluția este necesară în contextul riscului unor conflicte simultane în mai multe teatre de operațiuni.

Potrivit acestuia, modificările vor face planurile de apărare ale NATO mai realiste și vor reduce presiunea asupra forțelor americane, care trebuie să mențină descurajarea în alte regiuni ale lumii și să gestioneze eventuale crize globale neprevăzute.

De asemenea, oficialul american a precizat că aliații non-americani ai NATO devin tot mai capabili să furnizeze o parte semnificativă din forțele necesare apărării colective, ceea ce susține direcția de redistribuire a responsabilităților.

Grynkewich, care deține și funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a menționat că această schimbare a fost coordonată timp de mai multe luni între Comandamentul European al SUA (USEUCOM) și Cartierul General Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), pentru a asigura o tranziție coerentă.

„A existat o codependență nesănătoasă în Modelul de Forțe NATO față de forțele americane. Președintele Trump, secretarul Hegseth și alții au fost clari în privința faptului că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Realitatea potențială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operațiuni o impune”, a declarat comandantul Comandamentului European al Forțelor Aeriene SUA, generalul Alexus G. Grynkewich (USEUCOM).

În cadrul noii abordări, Statele Unite vor reduce anumite forțe alocate în Europa prin Modelul de Forțe NATO și le vor reorienta către alte regiuni. În acest context, Grynkewich a indicat două domenii în care Canada și aliații europeni pot intensifica rapid contribuția: utilizarea aeronavelor cu și fără pilot și consolidarea capacităților navale.

„Două domenii în care Canada și aliații europeni pot intensifica eforturile acum și pe termen scurt – pe măsură ce Statele Unite reduc forțele «alocate» conform modelului de forțe NATO în Europa și le reorientează în altă parte – sunt aeronavele cu și fără pilot și navele militare”, a spus Grynkewich.

Discuțiile privind această ajustare au continuat la nivel aliat în cadrul SHAPE din Mons, Belgia, în perioada 2-3 iunie, în cadrul unei conferințe dedicate aprovizionării cu forțe, prezidată de mareșalul aerian britanic Sir Johnny Stringer, adjunct al SACEUR. În acest context, s-a subliniat că SHAPE continuă colaborarea cu statele membre pentru a compensa reducerea capacităților americane.

În calitate de SACEUR, Grynkewich s-a adresat reprezentanților celor 32 de armate ale Alianței, afirmând că statele membre au deja oportunitatea de a-și consolida contribuția și de a transmite un semnal de unitate și angajament înaintea summitului NATO programat pentru iulie la Ankara. El a subliniat că eforturile deja crescute ale aliaților reprezintă un pas important în consolidarea apărării comune a NATO.