Legea conducerii defensive a ajuns în instanță. FACIAS acuză ministerul Transporturilor că întârzie aplicarea ei
SURSA FOTO: Dreamstime - Trafic
O lege adoptată pentru creșterea siguranței rutiere în România nu poate fi aplicată nici după mai bine de patru ani de la intrarea sa în vigoare. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) acuză Ministerul Transporturilor că nu a emis normele necesare și a deschis un proces prin care solicită deblocarea aplicării actului normativ. Primul termen al dosarului este programat pe 3 iunie 2026 la Curtea de Apel București.
FACIAS susține că lipsa normelor de aplicare a transformat legea într-un act imposibil de utilizat
Potrivit FACIAS, Legea nr. 20/2022 privind conducerea defensivă a fost adoptată pentru a contribui la reducerea numărului de accidente rutiere și pentru a îmbunătăți pregătirea șoferilor.
Actul normativ prevede organizarea unor cursuri de conducere defensivă prin care participanții să învețe să anticipeze pericolele din trafic, să gestioneze situațiile-limită și să reducă riscul producerii accidentelor.
Fundația susține însă că legea a rămas neaplicabilă deoarece Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu a emis ordinul necesar pentru stabilirea normelor de aplicare.
În lipsa acestor norme, școlile de șoferi nu pot fi autorizate să organizeze cursuri de conducere defensivă, instructorii nu pot fi atestați, iar cetățenii nu pot beneficia efectiv de prevederile legii.
Ministerul Transporturilor contestă acțiunea și invocă lipsa unor standarde europene
Conform comunicatului transmis de FACIAS, Ministerul Transporturilor a solicitat instanței respingerea acțiunii.
Instituția susține, pe de o parte, că fundația nu ar avea dreptul sau interesul necesar pentru a cere în instanță aplicarea legii.
Pe fondul cauzei, ministerul argumentează că legea nu stabilește un termen concret pentru adoptarea normelor și că autoritatea are libertatea de a decide momentul în care acestea vor fi emise.
Totodată, Ministerul Transporturilor invocă lipsa unor standarde tehnice uniforme la nivelul Uniunii Europene în domeniul conducerii defensive și apreciază că adoptarea normelor naționale ar fi prematură în lipsa unor reguli comune europene.
FACIAS consideră că o lege nu poate fi amânată la nesfârșit
Reprezentanții fundației anunță că vor solicita instanței respingerea argumentelor invocate de minister.
Potrivit FACIAS, faptul că legea nu conține un termen expres pentru emiterea normelor nu înseamnă că autoritatea poate amâna aplicarea acesteia pe termen nelimitat.
Fundația susține că odată ce Parlamentul a adoptat un act normativ și acesta a intrat în vigoare, instituțiile responsabile au obligația de a lua măsurile necesare pentru punerea lui în aplicare.
De asemenea, organizația consideră că lipsa unor reglementări europene unitare nu reprezintă un obstacol pentru adoptarea unor reguli naționale privind pregătirea preventivă a șoferilor.
FACIAS invocă exemple din alte state europene și situația accidentelor rutiere din România
În argumentația sa, fundația arată că mai multe state europene au introdus deja programe de pregătire preventivă sau defensivă pentru șoferi.
Potrivit comunicatului, în Finlanda și Suedia viitorii conducători auto sunt instruiți pentru gestionarea unor situații dificile de trafic, inclusiv pentru conducerea în condiții de aderență redusă.
În Germania și Austria, pregătirea practică pune un accent important pe conduita preventivă și pe anticiparea riscurilor.
FACIAS susține că România nu are motive să aștepte o eventuală reglementare europeană unică pentru a aplica o lege deja adoptată la nivel național.
Organizația atrage atenția și asupra statisticilor privind siguranța rutieră, arătând că România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității cauzate de accidentele rutiere.
Curtea de Apel București va analiza cererea de obligare a ministerului să emită normele
Prin procesul aflat pe rolul Curții de Apel București, FACIAS solicită obligarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să emită normele necesare aplicării Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă.
Fundația susține că fiecare an de întârziere în aplicarea legii înseamnă amânarea unor măsuri care ar putea contribui la pregătirea mai bună a șoferilor și la creșterea siguranței pe drumurile publice.
Primul termen de judecată în acest dosar este programat pentru data de 3 iunie 2026.
„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului continuă procesul deschis împotriva Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru deblocarea aplicării Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă. Actul normativ a fost adoptat pentru creșterea siguranței rutiere în România, dar a rămas neaplicabil de peste patru ani. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel București și are primul termen de judecată stabilit pe data de 3 iunie 2026.
Legea privind conducerea defensivă, adoptată în ianuarie 2022, ar fi trebuit să permită organizarea unor cursuri prin care tinerii șoferi să învețe cum să anticipeze pericolele din trafic, cum să reacționeze în situații-limită și cum să evite accidentele. Acest mecanism nu funcționează însă, pentru că Ministerul Transporturilor nu a emis ordinul prin care trebuie stabilite normele de aplicare. Fără aceste norme, școlile de șoferi nu pot fi autorizate pentru cursuri de conducere defensivă, instructorii nu pot fi atestați, iar cetățenii nu pot beneficia efectiv de prevederile legii. Practic, legea există, dar nu poate fi folosită.
În fața instanței de judecată, Ministerul Transporturilor a cerut instanței ca acțiunea FACIAS să fie respinsă. Mai întâi, instituția încearcă să blocheze procesul prin argumente procedurale, susținând că FACIAS nu ar avea dreptul sau interesul să ceară aplicarea legii în instanță. Iar pe fond, ministerul susține că legea nu impune un termen exact pentru adoptarea normelor și că, din acest motiv, ar avea libertatea să decidă când și în ce condiții le emite. Ministerul mai invocă și lipsa unor standarde tehnice uniforme la nivelul Uniunii Europene. Practic, Ministerul Transporturilor susține că România nu ar putea aplica legea conducerii defensive până când nu există reguli europene clare în acest domeniu și că, în acest moment, normele naționale ar fi premature sau inaplicabile.
FACIAS va solicita instanței respingerea acestor argumente ca nefondate. O lege adoptată de Parlament și intrată în vigoare nu poate rămâne blocată ani de zile doar pentru că ministerul susține că nu i s-a impus o dată exactă până la care să emită normele. Lipsa unui termen expres nu înseamnă că autoritatea publică poate amâna aplicarea legii la nesfârșit.
Nici argumentul privind lipsa unor standarde uniforme la nivel european nu poate justifica inacțiunea ministerului. Dimpotrivă, fiecare stat poate stabili reguli naționale pentru pregătirea șoferilor. De altfel, mai multe țări europene au introdus deja forme de pregătire preventivă sau defensivă în procesul de formare a conducătorilor auto. În Finlanda și Suedia, viitorii șoferi sunt instruiți pentru situații dificile, inclusiv pentru conducerea în condiții de aderență redusă. În Germania și Austria, conduita preventivă are un rol important în pregătirea practică.
Prin aceste exemple, FACIAS arată că România nu are niciun motiv să aștepte la nesfârșit o reglementare europeană unică pentru a aplica o lege națională deja adoptată. Mai mult, România are nevoie urgentă de astfel de măsuri. Țara noastră se află în continuare printre statele europene cu cele mai grave statistici privind accidentele rutiere. În aceste condiții, fiecare an de întârziere în aplicarea legii conducerii defensive înseamnă menținerea unui risc major pe drumurile publice.
FACIAS va solicita Curții de Apel București să oblige Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să emită normele necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022. O lege care poate contribui la salvarea de vieți și la formarea unor șoferi mai bine pregătiți nu trebuie să rămână doar pe hârtie”, se arată în comunicat.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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