Legea conducerii defensive a ajuns în instanță. FACIAS acuză ministerul Transporturilor că întârzie aplicarea ei

O lege adoptată pentru creșterea siguranței rutiere în România nu poate fi aplicată nici după mai bine de patru ani de la intrarea sa în vigoare. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) acuză Ministerul Transporturilor că nu a emis normele necesare și a deschis un proces prin care solicită deblocarea aplicării actului normativ. Primul termen al dosarului este programat pe 3 iunie 2026 la Curtea de Apel București.

Potrivit FACIAS, Legea nr. 20/2022 privind conducerea defensivă a fost adoptată pentru a contribui la reducerea numărului de accidente rutiere și pentru a îmbunătăți pregătirea șoferilor.

Actul normativ prevede organizarea unor cursuri de conducere defensivă prin care participanții să învețe să anticipeze pericolele din trafic, să gestioneze situațiile-limită și să reducă riscul producerii accidentelor.

Fundația susține însă că legea a rămas neaplicabilă deoarece Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu a emis ordinul necesar pentru stabilirea normelor de aplicare.

În lipsa acestor norme, școlile de șoferi nu pot fi autorizate să organizeze cursuri de conducere defensivă, instructorii nu pot fi atestați, iar cetățenii nu pot beneficia efectiv de prevederile legii.

Conform comunicatului transmis de FACIAS, Ministerul Transporturilor a solicitat instanței respingerea acțiunii.

Instituția susține, pe de o parte, că fundația nu ar avea dreptul sau interesul necesar pentru a cere în instanță aplicarea legii.

Pe fondul cauzei, ministerul argumentează că legea nu stabilește un termen concret pentru adoptarea normelor și că autoritatea are libertatea de a decide momentul în care acestea vor fi emise.

Totodată, Ministerul Transporturilor invocă lipsa unor standarde tehnice uniforme la nivelul Uniunii Europene în domeniul conducerii defensive și apreciază că adoptarea normelor naționale ar fi prematură în lipsa unor reguli comune europene.

Reprezentanții fundației anunță că vor solicita instanței respingerea argumentelor invocate de minister.

Potrivit FACIAS, faptul că legea nu conține un termen expres pentru emiterea normelor nu înseamnă că autoritatea poate amâna aplicarea acesteia pe termen nelimitat.

Fundația susține că odată ce Parlamentul a adoptat un act normativ și acesta a intrat în vigoare, instituțiile responsabile au obligația de a lua măsurile necesare pentru punerea lui în aplicare.

De asemenea, organizația consideră că lipsa unor reglementări europene unitare nu reprezintă un obstacol pentru adoptarea unor reguli naționale privind pregătirea preventivă a șoferilor.

În argumentația sa, fundația arată că mai multe state europene au introdus deja programe de pregătire preventivă sau defensivă pentru șoferi.

Potrivit comunicatului, în Finlanda și Suedia viitorii conducători auto sunt instruiți pentru gestionarea unor situații dificile de trafic, inclusiv pentru conducerea în condiții de aderență redusă.

În Germania și Austria, pregătirea practică pune un accent important pe conduita preventivă și pe anticiparea riscurilor.

FACIAS susține că România nu are motive să aștepte o eventuală reglementare europeană unică pentru a aplica o lege deja adoptată la nivel național.

Organizația atrage atenția și asupra statisticilor privind siguranța rutieră, arătând că România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității cauzate de accidentele rutiere.

Prin procesul aflat pe rolul Curții de Apel București, FACIAS solicită obligarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să emită normele necesare aplicării Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă.

Fundația susține că fiecare an de întârziere în aplicarea legii înseamnă amânarea unor măsuri care ar putea contribui la pregătirea mai bună a șoferilor și la creșterea siguranței pe drumurile publice.

Primul termen de judecată în acest dosar este programat pentru data de 3 iunie 2026.