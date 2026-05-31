Au început lucrările la un nou tunel pe Autostrada Sibiu-Pitești. Proiectul include 7 tuneluri și aproape 50 de poduri și viaducte

Lucrările la un nou tunel rutier de pe Autostrada Sibiu-Pitești A1 au fost demarate după emiterea unei noi autorizații de construire pentru Secțiunea 2 Boița-Cornetu. Tunelul Balota devine astfel al cincilea tunel aflat în execuție pe traseul autostrăzii, într-un proiect considerat printre cele mai complexe investiții de infrastructură rutieră realizate în România.

Pe șantierul Secțiunii 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești A1 au început lucrările la Tunelul Balota, după emiterea unei noi Autorizații de Construire la data de 28 mai 2026. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a precizat că mobilizarea constructorului a fost una rapidă, iar lucrările au fost demarate imediat după obținerea documentelor necesare.

Tunelul Balota va avea o lungime de aproximativ 500 de metri și este cel de-al cincilea tunel la care se lucrează în prezent pe traseul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Proiectul face parte din una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii, întrucât traversează o zonă montană în care sunt necesare numeroase lucrări de artă și soluții tehnice complexe.

Potrivit oficialului din Ministerul Transporturilor, săptămâna a fost una importantă pentru evoluția proiectului, deoarece emiterea noii autorizații permite extinderea fronturilor de lucru și accelerarea ritmului de execuție pe acest tronson.

Documentul emis recent acoperă lucrările de execuție pentru încă 15 viaducte și pentru Tunelul Balota. Aceste investiții se adaugă lucrărilor deja autorizate și aflate în execuție pentru primele șase viaducte din proiect, precum și pentru tunelurile Boița și Robești.

Prin această nouă etapă, constructorul va putea deschide noi zone de lucru și va continua dezvoltarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din România.

Secțiunea 2 Boița-Cornetu este una dintre cele cinci secțiuni ale Autostrăzii Sibiu-Pitești și este considerată cea mai dificilă din punct de vedere al execuției. Relieful montan, necesitatea construirii unor structuri complexe și condițiile geologice din zonă au impus soluții inginerești speciale și un proces amplu de avizare și autorizare.

Contractul aferent acestei secțiuni include realizarea a 31,33 kilometri de autostradă și a unui număr impresionant de lucrări de artă.

Pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, dar și șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 și 1.590 de metri. În total, lungimea tunelurilor de pe această secțiune va depăși cinci kilometri.

Un element important al proiectului este și ecoductul prevăzut în zona localității Lazaret. Structura va avea o lungime de 210 metri și va permite traversarea în siguranță a faunei sălbatice peste infrastructura de transport. Ecoductul va traversa simultan râul Olt, calea ferată și drumul național DN7, fiind una dintre cele mai complexe construcții de acest tip din România.

Realizarea acestor lucrări are rolul de a asigura atât continuitatea coridorului rutier, cât și protejarea habitatelor naturale din zonă, în conformitate cu cerințele europene privind protecția mediului.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a evidențiat dificultatea procesului de autorizare și amploarea investiției care se desfășoară în zona montană a Văii Oltului.

„Mulțumesc și pe această cale direcției specializate din cadrul Ministerului pentru emiterea acestei autorizații pentru că este una dintre cele mai complexe emise până acum pentru realizarea unei lucrări în domeniul construcției de autostrăzi în zona montană!”, a transmis oficialul.

Declarația vine în contextul în care proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești presupune numeroase provocări tehnice, de la realizarea tunelurilor și a viaductelor până la lucrări complexe de consolidare și stabilizare a terenului.

Autostrada Sibiu-Pitești reprezintă veriga lipsă a coridorului rutier care traversează România de la vest la est și una dintre cele mai importante investiții finanțate cu fonduri europene. Proiectul este esențial pentru conectarea regiunilor istorice ale țării și pentru facilitarea transportului de mărfuri între centrul și vestul Europei și Portul Constanța.

Odată finalizată, autostrada va asigura o legătură rapidă între Sibiu și Pitești și va contribui la reducerea timpilor de transport pe una dintre cele mai aglomerate rute rutiere din România. În același timp, noua infrastructură va crește siguranța circulației și va reduce presiunea asupra traficului de pe Valea Oltului, una dintre cele mai tranzitate zone ale rețelei naționale de drumuri.