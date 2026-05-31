Permisul auto digital schimbă regulile pentru șoferi. Ce pregătește UE după 2026 și ce vor face cei care-l refuză

Permisul auto digital devine una dintre cele mai importante reforme pregătite de Uniunea Europeană pentru următorii ani. Noile reguli au fost adoptate la nivel european și vizează digitalizarea documentelor de conducere, simplificarea procedurilor administrative și creșterea siguranței rutiere. Statele membre trebuie să înceapă implementarea sistemelor digitale în contextul lansării portofelului european de identitate digitală, programat pentru 2026. În paralel, Bruxelles-ul pregătește reguli noi privind valabilitatea permiselor, șoferii începători și recunoașterea sancțiunilor la nivel european.

Permisul auto digital reprezintă una dintre componentele-cheie ale reformei europene privind mobilitatea și identitatea electronică. Potrivit noii Directive privind permisele de conducere, documentul va putea fi emis și utilizat în format digital prin intermediul viitorului EU Digital Identity Wallet, aplicația europeană care va permite cetățenilor să își stocheze documentele oficiale pe telefon.

Comisia Europeană arată că fiecare stat membru va trebui să ofere cel puțin o versiune a portofelului digital european până la sfârșitul anului 2026. În acest ecosistem digital vor putea fi integrate documente precum cartea de identitate, diplomele, certificatele profesionale și permisul auto digital.

Potrivit instituțiilor europene, noul sistem urmărește reducerea birocrației și simplificarea procedurilor administrative pentru milioane de cetățeni care locuiesc, lucrează sau călătoresc în alte state membre. În cazul pierderii documentului, al schimbării domiciliului sau al reînnoirii permisului, o mare parte dintre formalități vor putea fi efectuate online.

Datele oficiale arată că Uniunea Europeană are peste 440 de milioane de cetățeni, iar numărul total al conducătorilor auto depășește câteva sute de milioane de persoane. Reforma este considerată una dintre cele mai ample modernizări ale sistemului european de permise din ultimele două decenii.

Principalele schimbări prevăzute pentru permisul auto digital:

documentul va putea fi prezentat direct de pe telefon;

va fi recunoscut în toate statele membre ale Uniunii Europene;

va fi integrat în EU Digital Identity Wallet;

procedurile de reînnoire și înlocuire vor fi digitalizate;

cetățenii vor putea solicita în continuare și permisul fizic.

Permisul auto digital va deveni formatul principal promovat de instituțiile europene, însă șoferii nu vor fi obligați să renunțe la documentul fizic. Negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE au stabilit că ambele variante vor exista în paralel.

Astfel, persoanele care preferă permisul clasic din plastic vor putea continua să îl utilizeze. Autoritățile europene au introdus această prevedere pentru a evita excluderea persoanelor care nu folosesc constant servicii digitale sau care nu dețin dispozitive compatibile.

Noua directivă stabilește și o perioadă de valabilitate extinsă pentru permisele destinate șoferilor de autoturisme și motociclete. Documentele vor avea o valabilitate de 15 ani, comparativ cu sistemele diferite existente în prezent la nivel național. În situațiile în care permisul este utilizat și ca document de identitate, valabilitatea poate fi limitată la 10 ani.

Pentru șoferii profesioniști care conduc camioane și autobuze, regulile rămân mai stricte, iar perioada de valabilitate a documentelor este mai redusă, având în vedere responsabilitățile suplimentare asociate transportului de persoane și mărfuri.

Ce se schimbă pentru șoferii din Uniunea Europeană:

permis digital recunoscut în toate statele membre;

posibilitatea păstrării permisului fizic;

valabilitate de 15 ani pentru categoriile auto și moto;

proceduri online pentru schimbare, reînnoire și înlocuire;

standarde tehnice comune la nivel european.

Permisul auto digital nu este singura modificare inclusă în noua directivă europeană. Reforma urmărește și reducerea numărului de accidente rutiere și apropierea de obiectivul „Vision Zero”, strategia UE care vizează eliminarea deceselor pe șoselele europene până în 2050.

Potrivit Parlamentului European, aproximativ 20.000 de persoane își pierd viața anual în accidente rutiere pe teritoriul Uniunii Europene. Noile reguli introduc măsuri suplimentare pentru șoferii începători, considerați una dintre categoriile cu risc ridicat.

Printre schimbările discutate se numără o perioadă de probă de minimum doi ani pentru conducătorii auto nou-autorizați și reguli mai stricte privind consumul de alcool sau droguri la volan. De asemenea, statele membre vor putea introduce programe de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani, înainte de obținerea permisului complet.

O altă noutate importantă este extinderea recunoașterii sancțiunilor între statele membre. În practică, suspendarea permisului într-o țară europeană ar putea produce efecte și în alte state ale Uniunii, reducând posibilitatea evitării sancțiunilor prin mutarea sau circulația în altă jurisdicție.

Permisul auto digital intră într-o etapă decisivă în 2026, odată cu lansarea portofelelor europene de identitate digitală. Totuși, implementarea completă a sistemului va avea loc gradual în toate statele membre.

Calendarul european prevede că documentul digital uniform va fi disponibil la scară largă până la sfârșitul anului 2030, iar toate statele membre vor trebui să asigure recunoașterea reciprocă a acestuia. În paralel, Comisia Europeană lucrează la standarde tehnice comune pentru securitatea datelor și interoperabilitatea sistemelor naționale.

Specialiștii în identitate digitală susțin că noul sistem ar putea reduce costurile administrative, accelera verificarea documentelor și limita fraudele legate de falsificarea permiselor. În același timp, autoritățile europene insistă că utilizatorii vor păstra controlul asupra datelor personale stocate în portofelul digital.

Pentru România și celelalte state membre, următorii ani vor fi dedicați adaptării infrastructurii digitale și integrării permisului auto digital în noile platforme europene de identitate electronică, una dintre cele mai importante transformări administrative pregătite de UE în domeniul transporturilor și al serviciilor publice digitale.