Restricții de trafic pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Anunțul CNAIR după răsturnarea unui autocamion în zona km 10

Circulația pe Drumul Expres Craiova – Pitești este restricționată temporar în zona kilometrului 10, după răsturnarea unui autocamion în afara părții carosabile, eveniment care a impus intervenții complexe pentru degajarea carosabilului și gestionarea în siguranță a traficului rutier, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Intervenția este în desfășurare și presupune măsuri etapizate de restricționare a traficului, în funcție de operațiunile tehnice necesare pentru eliberarea carosabilului și repunerea în siguranță a circulației rutiere.

Autoritățile au implementat o schemă de intervenție în două etape, pentru a permite atât operațiunile logistice, cât și ridicarea în siguranță a vehiculului implicat în accident.

1. Restricție parțială de circulație

În primă fază, este închisă o bandă de circulație pe sensul Balș → Craiova, pentru a permite descărcarea mărfii din autocamionul răsturnat. Această etapă este esențială pentru reducerea greutății vehiculului și facilitarea operațiunilor de ridicare.

2. Închidere totală pe sensul Pitești → Craiova

După finalizarea operațiunilor preliminare, circulația va fi complet întreruptă pe sensul Pitești → Craiova, pentru ridicarea și evacuarea autocamionului de pe carosabil.

Pe durata închiderii totale, traficul este deviat prin nodul rutier Balș. Conducătorii auto sunt redirecționați pe ruta DN65 Balș – Craiova, care preia temporar fluxul de vehicule de pe Drumul Expres.

Autoritățile recomandă șoferilor să ia în calcul posibile întârzieri și să își planifice rutele în consecință, mai ales în intervalele de vârf.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere subliniază că respectarea semnalizării temporare și a indicațiilor echipelor aflate la fața locului este esențială pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor. Aceste măsuri contribuie direct la protejarea personalului implicat în operațiunile de degajare, la menținerea unui flux cât mai eficient al traficului deviat și la reducerea riscului de producere a unor accidente secundare în zona afectată.

Evenimentul rutier afectează temporar unul dintre cele mai importante coridoare de transport din sudul țării, utilizat intens pentru transportul de marfă între Pitești și Craiova. Autoritățile estimează reluarea circulației normale după finalizarea operațiunilor de degajare și verificare a carosabilului.

Intervențiile de pe Drumul Expres Craiova – Pitești sunt în desfășurare, iar traficul rămâne adaptat în funcție de evoluția operațiunilor. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale și să respecte rutele alternative stabilite pentru a evita blocajele.