Virgil Popescu, europarlamentar PNL, a anunțat că a depus un amendament pentru includerea drumului expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj în coridorul Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee, în vederea finanțării prin facilitatea Connecting Europe Facility pentru perioada 2028–2034.

Acesta a transmis că nu renunță la proiect și că traseul propus este Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Sofia. El a explicat că inițiativa urmărește completarea unei verigi considerate esențiale în rețeaua de transport, prin crearea unei axe continue între vestul și sudul României și conexiunea mai departe către Bulgaria.

„Nu renunţ la drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj! Am depus un amendament ca să fie inclus pentru finanţare în coridorul Marea Baltică, Marea Neagră – Marea Egee, prin facilitatea Connecting Europe Facility, pentru perioada 2028 – 2034, cu următoarea rută: Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova Sofia!”, spune Virgil Popescu pe Facebook.

Virgil Popescu a precizat că proiectul a fost inițiat încă din perioada în care era deputat în Parlamentul României și că își dorește finalizarea acestuia.

De asemenea, el a menționat că amendamentul a fost susținut și de alți europarlamentari, printre care Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Iuliu Winkler și Lorant Wincze.

„Le mulţumesc colegilor europarlamentari care susţin acest proiect şi au semnat alături de minte acest amendament: Dan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Rareş Bogdan, Iuliu Winkler şi Lorant Wincze. Această ajustare va permite finalizarea unei verigi lipsă esenţiale în cadrul Coridorului BBA prin crearea unei axe continue, de mare capacitate, între vestul şi sudul României şi mai departe până în Bulgaria”, menţionează eurodeputatul PNL.

Potrivit acestuia, segmentul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova ar asigura interoperabilitate între coridorul Dunării, zona economică din vestul României și rețelele de transport din Europa Centrală.

În prezent, pentru acest traseu este în desfășurare un studiu de fezabilitate, iar lungimea estimată a drumului de mare viteză este de aproximativ 215 kilometri.

„În prezent, este în curs de desfăşurare un studiu de fezabilitate pentru aliniamentul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Calafat, care reprezintă coloana vertebrală a extinderii propuse. Secţiunea de drum de mare viteză are o lungime estimată la aproximativ 215 km. Aşa cum am promis, mă ţin de cuvânt. Este extrem de important acest proiect de infrastructură rutieră pentru regiunea Olteniei, pentru a o ajuta să se dezvolte economic”, subliniază Popescu.

Europarlamentarul a mai anunțat că a depus un amendament și pentru modificarea traseului Iași – Chișinău în varianta Pașcani – Chișinău, cu scopul integrării Republicii Moldova în rețeaua TEN-T printr-o rută considerată mai fezabilă și cu o capacitate mai mare.

„Amendamentul propus de mine şi colegii europarlamentari reprezintă nu doar o optimizare tehnică a traseului, ci şi o măsură strategică ce valorifică investiţiile existente, creşte rezilienţa coridorului şi accelerează integrarea Republicii Moldova în reţelele europene de transport”, arată Virgil Popescu.

În paralel, Cristian Pistol, directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu – Pitești au ajuns la un stadiu avansat.

Acesta a precizat că mai sunt aproximativ 10% până la deschiderea circulației pe tronsonul de 9,86 kilometri și că, dacă ritmul de lucru se menține, acesta ar putea fi dat în folosință cu aproximativ șase luni mai devreme față de termenul contractual, stabilit pentru februarie 2027.

Cristian Pistol a menționat că pe șantier sunt mobilizați aproximativ 450 de muncitori și 130 de utilaje, iar lucrările vizează terasamente, structuri, asfaltare și instalarea sistemelor de siguranță. La tunelul Momaia se montează echipamentele necesare pentru circulație, iar la sensul giratoriu Tigveni a fost finalizat stratul de legătură.

Potrivit acestuia, odată cu deschiderea acestui tronson, se va putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu – Pitești, finanțată prin Programul Transport 2021–2027.