Statul român a finalizat procedura de preluare a Portului Giurgiulești din Republica Moldova. În cadrul licitației pentru vânzarea operatorului, la care unic acționar este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o ofertă de aproximativ 62 de milioane de dolari.

Pe lângă suma ofertată pentru achiziție, partea română și-a asumat și un plan de investiții de cel puțin 28 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii portuare.

Portul Giurgiulești are o importanță semnificativă în rețelele de transport regional și ocupă o poziție strategică în contextul reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Ministrul Transporturilor a menționat, de asemenea, posibilitatea integrării acestui port în infrastructura rutieră printr-o autostradă sau un drum expres către Galați, precum și dezvoltarea unor parteneriate cu porturile de la Dunărea de Jos.

Executivul a explicat că această investiție este importantă pentru întreaga regiune. Autoritățile române au transmis că Portul Constanța își va întări rolul în zona Mării Negre și ar putea deveni un centru regional important, care leagă Uniunea Europeană de țările vecine și ajută la organizarea unor noi rute de transport în actualul context internațional.

România își asumă pe termen lung dezvoltarea Portului Giurgiulești. Prin această preluare, autoritățile române spun că vor să consolideze poziția portului, mai ales în contextul geopolitic actual. Vor fi făcute investiții importante în port. Acestea vor fi folosite pentru mărirea capacității, modernizarea infrastructurii și întărirea rolului portului în zona Mării Negre și în bazinul Dunării.

Autoritățile române consideră că importanța strategică a portului va crește și că acesta ar putea fi folosit și în viitoarea reconstrucție a Ucrainei. În plus, oficialii spun că tranzacția va ajuta la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Moldova și va sprijini aprovizionarea ei cu diverse mărfuri.

Portul Giurgiulești este situat pe Dunăre, aproape de România și Ucraina, și are atât facilități fluviale, cât și maritime. El gestionează o mare parte din comerțul pe apă al Republicii Moldova. Procesul de achiziție a început la finalul anului 2025, a fost aprobat de acționarii portului Constanța în februarie 2026 și validat de Parlamentul Republicii Moldova în martie 2026.

Ministrul Transporturilor a transmis că această achiziție a fost necesară din cauza concurenței dintre porturile din regiune și a dorinței de a întări poziția Portului Constanța ca lider în zona Europei Centrale și de Sud-Est. El a explicat că se dorește integrarea mai bună a Portului Giurgiulești în rețelele de transport, inclusiv prin proiecte de drumuri între Galați și Giurgiulești sau prin colaborare cu Portul Galați, pentru ca cele două să lucreze complementar. În acest fel, portul ar deveni mai bine conectat la infrastructura europeană și ar avea un rol mai important ca punct de legătură pentru Republica Moldova cu Uniunea Europeană.