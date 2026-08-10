Zeci de locuințe vor avea pentru prima dată energie electrică. AEI anunță un proiect prin care vor fi montate panouri fotovoltaice în gospodării izolate din trei județe

Asociația Energia Inteligentă, împreună cu ENGIE Romania, implementează cea de-a XI-a ediție a proiectului „Energie pentru Viață”, prin care 26 de gospodării izolate din 9 cătune aflate în județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea vor beneficia pentru prima dată de energie electrică. Electrificarea va fi realizată prin instalarea unor sisteme fotovoltaice.

Prima etapă a proiectului a fost deja finalizată, odată cu instalarea sistemelor fotovoltaice pentru 10 gospodării din județul Gorj. Toate locuințele incluse în proiect nu au fost niciodată conectate la rețeaua de energie electrică și nu aveau șanse reale de a fi racordate în viitorul apropiat, potrivit informațiilor publicate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Datele din Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România (RENGEER), realizat în aprilie 2024, arată că în județul Gorj există 47 de gospodării fără energie electrică locuite permanent, în Mehedinți sunt 32 de astfel de gospodării, iar în Vâlcea au fost identificate 7 locuințe neracordate.

Registrul a fost elaborat cu sprijinul Ministerului Energiei și reprezintă un instrument de măsurare a gradului de sărăcie energetică extremă din România. Acesta constituie baza pentru elaborarea de politici publice destinate reducerii sărăciei energetice extreme și pentru implementarea unor măsuri concrete, precum proiectul „Energie pentru Viață”.

Potrivit RENGEER, în România există 5.494 de gospodării fără energie electrică, în care locuiesc 11.611 persoane, dintre care 4.777 au vârste de până la 18 ani. Situația este agravată de faptul că 87% dintre aceste locuințe nu au cadastru, ceea ce îngreunează intervenția instituțională. Totodată, 64% dintre persoanele care trăiesc în aceste case au venituri estimate sub venitul minim per persoană și gospodărie din România, ceea ce ar face dificilă plata energiei electrice chiar și în cazul racordării. În 53% dintre cazuri accesul la locuințe este dificil, iar pentru 10% dintre ele nu există drumuri de acces.

„Accesul la energie electrică nu ar trebui să fie un privilegiu, ci o normalitate pentru fiecare casă din România. În spatele celor 26 de case incluse în această ediție a proiectului Energie pentru Viață sunt tot atâtea povești de viață, ale unor oameni pentru care energia electrică înseamnă mai mult decât lumină; înseamnă siguranță, sănătate, educație, demnitate și șansa la o viață normală. Uneori, această intervenție poate schimba viitorul unei familii și chiar al unei întregi comunități. Ne bucurăm să susținem un proiect care demonstrează că energia poate schimba vieți și poate reda speranța acolo unde este cea mai mare nevoie de ea”, a declarat Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

ENGIE Romania subliniază că accesul la energie electrică ar trebui să fie o normalitate pentru fiecare locuință din România, iar cele 26 de gospodării incluse în această ediție a proiectului reprezintă tot atâtea cazuri în care energia electrică poate însemna siguranță, sănătate, educație, demnitate și șansa la o viață normală. Compania consideră că astfel de intervenții pot schimba viitorul unei familii și chiar al unei întregi comunități și susține proiectul ca exemplu al modului în care energia poate reda speranța acolo unde este cea mai mare nevoie.

La nivel european, accesul la energie este tratat nu doar ca o problemă economică, ci ca un drept fundamental al cetățenilor. Uniunea Europeană consideră combaterea sărăciei energetice o prioritate și solicită statelor membre să adopte politici care să asigure echitatea socială, astfel încât beneficiile tranziției verzi să ajungă și la persoanele vulnerabile. Executivul de la Bruxelles promovează ideea unei tranziții energetice juste care să îi sprijine pe toți cetățenii, indiferent de locul în care trăiesc sau de nivelul veniturilor. De asemenea, principiul „Leave no one behind” din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Organizației Națiunilor Unite exprimă angajamentul statelor membre, inclusiv al României, de a combate sărăcia extremă, discriminarea și excluderea și de a reduce inegalitățile.

Asociația Energia Inteligentă arată că România a făcut deja câțiva pași importanți în combaterea sărăciei energetice extreme. Electrificarea locuințelor neracordate, cu un orizont de timp de 10 ani, a fost inclusă în Strategia energetică a României 2025–2035, cu perspectiva anului 2050, iar reprezentanții asociației au făcut parte din grupul de lucru care a elaborat strategia. Totodată, Asociația Energia Inteligentă a realizat, împreună cu Ministerul Energiei, Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică în cadrul Parteneriatului pentru Combaterea Sărăciei Energetice. Aceste inițiative reprezintă un punct de pornire important pentru eradicarea fenomenului, însă obiectivul de a ajunge la „zero locuințe fără energie electrică” presupune în continuare numeroase măsuri și intervenții. Organizația anunță că va continua să aducă în atenția publică situația gospodăriilor neelectrificate și să intervină acolo unde nevoia este cea mai mare.

„În România au fost făcuți câțiva pași importanți în combaterea sărăciei energetice extreme: electrificarea locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică, cu un orizont de timp de 10 ani, a fost inclusă în Strategia energetică a României 2025 – 2035, cu perspectiva anului 2050, din al cărei grup de lucru am făcut parte, iar Asociația Energia Inteligentă a realizat, alături de Ministerul Energiei, Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică, în cadrul Parteneriatului pentru Combaterea Sărăciei Energetice încheiat între entitățile menționate. Toate acestea reprezintă un punct de pornire solid pentru eradicarea fenomenului sărăciei energetice extreme, însă rămân încă mulți pași de urmat până la atingerea dezideratului „zero locuințe fără energie electrică”. Asociația Energia Inteligentă va continua să aducă în prim plan situația gospodăriilor neelectrificate din România și să intervină punctual acolo unde este mai multă nevoie de noi. Mulțumim pe aceasta cale tuturor celor care cred în cauza noastră, care au înțeles că o societate poate evolua doar arătând grijă față de oameni și mediu și care ne susțin”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Proiectul „Energie pentru Viață” a fost lansat în vara anului 2021 pentru a atrage atenția asupra sărăciei energetice extreme din România. Inițiativa a beneficiat de un sprijin consistent din partea companiilor și a reprezentanților mass-media, ceea ce a permis implementarea și extinderea proiectului. În ultimii șase ani de activitate, Asociația Energia Inteligentă a electrificat 97 de imobile din 44 de cătune situate în 11 județe ale României.