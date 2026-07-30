Irlanda intră într-o nouă eră energetică. Decizia care va schimba rețeaua electrică

Irlanda a anunțat o revizuire amplă a sistemului său de energie electrică, printr-un plan pe termen lung destinat să stabilească direcția sectorului energetic până în 2050. Guvernul de la Dublin urmărește să adapteze producția, transportul și reglementarea energiei electrice la obiectivele climatice ale țării și la procesul de electrificare a economiei.

Planul ia în calcul o creștere semnificativă a consumului de energie electrică în următoarele decenii, pe fondul extinderii vehiculelor electrice, al utilizării pompelor de căldură, al dezvoltării industriei și al creșterii rapide a numărului de centre de date. Această evoluție este așteptată să genereze o presiune suplimentară asupra rețelei naționale de electricitate.

Ministrul irlandez al Climei, Energiei și Mediului, Darragh O’Brien, a declarat că autoritățile lucrează la o strategie care va defini modul în care Irlanda își va produce, transmite și reglementa energia electrică până la jumătatea secolului.

Decizia vine într-un moment în care Irlanda a preluat conducerea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene și a anunțat că electrificarea reprezintă una dintre prioritățile sale. În același timp, perturbările din Orientul Mijlociu au evidențiat vulnerabilitățile generate de dependența Uniunii Europene de combustibilii fosili importați, care au contribuit la creșterea costurilor energiei și la presiuni inflaționiste.

„Tranziția energetică a Irlandei reprezintă o oportunitate extraordinară pentru noi toți, de a contribui la creșterea eficienței și competitivității economiei și industriilor noastre, de a deschide noi oportunități pentru afaceri și de a crea beneficii tangibile pentru comunitățile noastre din Irlanda”, a declarat O’Brien.

Guvernul irlandez pregătește o „Carte albă a sectorului energetic”, document care este destinat să devină baza viitoarelor politici energetice. Strategia ar urma să ofere direcții pentru legislație, investiții și dezvoltarea infrastructurii electrice, pe măsură ce țara reduce utilizarea combustibililor fosili și trece către o economie bazată pe electricitate.

Creșterea cererii de energie este una dintre principalele provocări analizate de autorități. Vehiculele electrice, încălzirea electrică prin pompe de căldură, activitățile industriale și centrele de date vor necesita cantități mai mari de electricitate, ceea ce va impune adaptarea capacității rețelei.

Centrele de date au devenit un factor important în consumul energetic al Irlandei. În 2025, acestea au reprezentat 23% din totalul energiei electrice contorizate la nivel național, comparativ cu 5% în 2015. Potrivit Oficiului Central de Statistică din Irlanda, consumul acestor centre aproape a ajuns la nivelul utilizării totale de energie electrică a gospodăriilor urbane și rurale, care a fost de 28%.

La nivel european, statele membre discută modernizarea rețelelor electrice existente, considerate esențiale pentru utilizarea pe scară largă a energiei regenerabile și pentru accelerarea electrificării economiei Uniunii Europene. Comisia Europeană a stabilit recent un obiectiv de electrificare de 46% până în 2040, cu scopul de a stimula investițiile în infrastructură și în tehnologii care permit reducerea utilizării combustibililor fosili.

Noua Carte albă va analiza principalele aspecte ale tranziției energetice, inclusiv cantitatea de energie electrică necesară în viitor, sursele de producție, evoluția rețelei și modul în care Irlanda poate menține un echilibru între accesibilitate, securitatea aprovizionării și reducerea emisiilor.

Departamentul pentru Climă, Energie și Mediu a precizat că strategia va fi susținută de modele privind scenariile energetice viitoare. Acestea vor include evaluări ale riscurilor, estimări ale cererii, necesarul de infrastructură și mecanismele de administrare a sistemului energetic.

„Această Carte albă va fi o parte esențială a ghidării tranziției energetice către o electricitate curată, sigură și accesibilă. Va stabili o cale de a realiza acest lucru — pentru această generație și pentru generațiile viitoare. Va necesita dezbateri și colaborare la nivel național. Începând de astăzi, invit toate părțile interesate din guvern și din sectoarele public, privat și voluntar să colaboreze cu noi la această inițiativă”, a adăugat O’Brien.

Inițiativa face parte din angajamentul Irlandei de a atinge neutralitatea climatică până în 2050, conform legislației Uniunii Europene. Electrificarea este considerată de guvernul irlandez o direcție principală pentru reducerea emisiilor din transporturi, încălzire și industrie.

Franța a fost prima țară din Uniunea Europeană care a anunțat un plan propriu de electrificare destinat reducerii dependenței de combustibilii fosili. Alte state membre sunt așteptate să adopte strategii similare pe măsură ce obiectivele climatice europene avansează.

Pentru ca procesul de electrificare să se extindă la nivel european, rămâne importantă problema costurilor ridicate ale energiei electrice. Prețurile actuale pot influența deciziile gospodăriilor și companiilor privind trecerea de la combustibili fosili la soluții electrificate.

Comisia Europeană a cerut recent statelor membre să se asigure că energia electrică nu este taxată mai mult decât gazul, păstrând însă posibilitatea guvernelor de a stabili structura propriilor sisteme fiscale în limitele regulilor europene privind taxarea energiei.

Eva Schwab, responsabilă cu politicile privind sărăcia energetică în cadrul Federației Europene a Organizațiilor Naționale care lucrează cu persoanele fără adăpost, a declarat că electrificarea va avea rezultate doar dacă toate categoriile sociale sunt implicate. Schwab a atras atenția că planul Comisiei Europene, considerat un reper pentru statele membre, nu include referiri suficiente la problema sărăciei energetice.