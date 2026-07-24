Canicula schimbă turismul! Vacanțele la răcoare câștigă teren: Copenhaga și Dublin atrag tot mai mulți turiști

Valurile de caniculă schimbă treptat preferințele turiștilor, iar destinațiile cu temperaturi mai scăzute câștigă teren. Căutările pentru Copenhaga au crescut cu 246%, iar cele pentru Dublin cu 151%. Totuși, prețurile, infrastructura și oferta turistică mențin sudul Europei în topul preferințelor de vacanță.

Turiștii afectați de caniculă aleg tot mai des destinații mai răcoroase pentru vacanțe, însă analiștii se întreabă dacă această tendință va schimba pe termen lung harta turismului mondial. Pe fondul valurilor de căldură tot mai frecvente, temperaturile moderate au devenit un avantaj important pentru anumite regiuni.

Terje Viblom Pedersen, ghid turistic care organizează excursii în sud-estul Suediei, a declarat pentru agenția de presă AFP că mulți dintre vizitatorii din acest an i-au spus că au ales această destinație pentru a scăpa de căldura sufocantă din sudul Europei. Potrivit lui Pedersen, turiștii sunt surprinși de temperaturile care rareori depășesc 30 de grade Celsius și de faptul că, deși este mijlocul sezonului estival, destinația nu este aglomerată, iar atmosfera este una relaxată.

Tot mai mulți turiști sunt atrași de așa-numitele „coolcations”, un termen rezultat din combinarea cuvintelor englezești „cool” și „vacations”, care descrie vacanțele petrecute în zone cu un climat mai răcoros.

Jean-Pascal Chopard, directorul general al Jura Tourism, a explicat că localități franceze precum Saint-Claude, din Munții Jura, au înregistrat în luna iulie un număr semnificativ mai mare de turiști comparativ cu anii precedenți. Chopard a precizat că temperaturile mai scăzute de la altitudine, în special pe timpul serii și al nopții, fac ca sejururile să fie mult mai confortabile.

Interesul pentru destinațiile nordice se reflectă și în datele platformelor de rezervări. Potrivit Hotels.com, căutările pentru Copenhaga au crescut cu 246% de la debutul primului val de căldură din luna mai, iar cele pentru Dublin cu 151%.

O tendință similară se observă și în Statele Unite ale Americii. Jonna Robertson, consultant în turism la Fora Travel, a declarat că datele companiei arată o creștere de 154% a rezervărilor pentru Oslo și de 124% pentru Helsinki, comparativ cu anul precedent. Robertson a adăugat că și destinații precum Alaska și Patagonia ar putea beneficia de interesul tot mai mare al turiștilor pentru vacanțele petrecute în zone cu temperaturi mai scăzute.

„Vizitatorii pe care i-am avut anul acesta mi-au spus că au venit să scape de căldura sufocantă din sudul Europei. Când le spun că suntem în mijlocul sezonului estival, sunt surprinşi, pentru că este mult spaţiu şi atmosfera este relaxată”, spune Pedersen. „În Franţa, oraşe precum Saint-Claude din Munţii Jura (în estul ţării) au înregistrat un număr semnificativ mai mare de turişti în iulie decât în anii precedenţi. Deoarece la altitudini mai mari, există o scădere semnificativă a temperaturii seara şi noaptea, ceea ce face ca sejururile să fie mult mai suportabile”, spune Chopard.

Deși destinațiile cu temperaturi mai scăzute câștigă tot mai multă popularitate, specialiștii consideră că este prea devreme pentru a spune dacă acest fenomen va schimba geografia turismului internațional. Alegerea destinației de vacanță depinde de numeroși factori, precum costurile, cultura, infrastructura sau accesibilitatea, iar sudul Europei rămâne una dintre cele mai atractive regiuni pentru turiști.

Expertul suedez în turism Stefan Gossling a declarat că toate țările europene au înregistrat o creștere a numărului de turiști și că, deocamdată, nu există o tendință clară care să indice că valurile de căldură modifică fluxurile turistice. Gossling a explicat că temperatura este un criteriu luat în calcul atunci când oamenii își planifică vacanțele, însă nu este singurul. Potrivit lui Gossling, diferențele de cultură, peisaj și preț dintre țări, cum sunt Italia și Danemarca, fac ca turiștii să nu își schimbe cu ușurință destinațiile preferate.

„Toate ţările europene au înregistrat o creştere a sosirilor turistice şi nu există o tendinţă clară legată de căldură. Temperatura este ceva ce oamenii iau în considerare atunci când îşi planifică o vacanţă. Dar există mulţi alţi factori. Italia nu este Danemarca în ceea ce priveşte cultura, mediul sau preţul. Toate acestea înseamnă că oamenii nu îşi schimbă uşor destinaţiile odată ce au una preferată”, a adăugat Gossling.

Și agenția pentru promovarea turistică din Norvegia confirmă că temperaturile mai răcoroase reprezintă un avantaj. Reprezentanții instituției au precizat că sondajele realizate în rândul vizitatorilor arată că aproximativ unul din cinci turiști străini menționează clima mai răcoroasă de vară printre motivele pentru care aleg Norvegia. Totuși, aceștia au subliniat că vremea este doar unul dintre numeroșii factori care influențează decizia de călătorie, alături de siguranță, frumusețea naturii, accesibilitate, conexiunile aeriene și cursul de schimb valutar. Agenția a adăugat că statele mediteraneene beneficiază în continuare de o infrastructură turistică foarte bine dezvoltată.

Datele privind numărul de vizitatori confirmă că interesul pentru destinațiile calde rămâne ridicat. Grecia și Spania au înregistrat anul trecut cel mai mare număr de turiști din istoria lor.

În cazul Spaniei, cheltuielile turiștilor, atât interni, cât și internaționali, au crescut cu peste 8% în al doilea trimestru din 2026, potrivit datelor publicate recent de Exceltur, organizația care reprezintă principalele companii din industria turismului spaniol.

Consultantul în turism Jonna Robertson estimează că efectul schimbărilor climatice se va reflecta mai degrabă într-o redistribuire sezonieră a călătoriilor decât într-o schimbare radicală a destinațiilor preferate. Conform lui Robertson, tot mai mulți turiști ar putea alege să viziteze țările cu climă mai caldă primăvara sau toamna, pentru a evita atât temperaturile extreme din timpul verii, cât și supraaglomerarea destinațiilor turistice.