Un gest banal le creează probleme multor turiști în străinătate. Cele mai întâlnite greșeli

Diferențele culturale pot transforma o simplă vacanță într-o experiență plină de situații neprevăzute. Un studiu realizat pe un eșantion de 2.000 de adulți care călătoresc arată că unul din șase turiști a comis cel puțin o gafă culturală în timpul deplasărilor peste hotare, fără să cunoască regulile sau obiceiurile specifice destinației alese.

Printre cele mai întâlnite situații se numără vizitarea lăcașurilor de cult fără o ținută care să acopere umerii și genunchii. Potrivit cercetării, 28% dintre cei care au recunoscut astfel de greșeli au încălcat această regulă de etichetă.

Alte erori frecvente au fost uitarea bacșișului în restaurantele din America de Nord, situație recunoscută de 26% dintre respondenți, dar și traversarea străzii prin locuri nepermise în aceeași regiune, gest făcut de 21% dintre participanții la sondaj, potrivit Express.

Chiar dacă astfel de incidente sunt relativ frecvente, interesul pentru descoperirea unor culturi diferite rămâne ridicat. Aproape patru din zece persoane chestionate, respectiv 39%, au declarat că tocmai contactul cu alte tradiții și reguli sociale reprezintă unul dintre principalele motive pentru care aleg să călătorească, mai ales spre destinații aflate la mare distanță, potrivit Express.

Un purtător de cuvânt al Riviera Travel, compania care a comandat cercetarea și organizează excursii în Europa, Asia și America de Nord, a declarat: „Călătoria înseamnă să îmbrățișezi necunoscutul”.

Acesta a explicat: „Fie că este vorba de înțelegerea etichetei la restaurant, a codurilor vestimentare sau a legilor locale, îndrumarea de specialitate sau un itinerar bine planificat poate oferi călătorilor încrederea de a explora culturi necunoscute fără grija de a greși.”

Reprezentantul companiei a mai precizat: „Aceste descoperiri arată cât de ușor pot turiștii bine intenționați să încalce obiceiurile locale, adesea fără să-și dea seama”.

Datele sondajului indică faptul că 62% dintre respondenți se tem că ar putea încălca din greșeală legislația unei alte țări, iar 54% spun că sunt îngrijorați de posibilitatea de a fi considerați nepoliticoși fără intenție.

Temerile călătorilor nu se opresc aici. Alți 42% au declarat că sunt preocupați să nu fotografieze locuri unde acest lucru este interzis, iar 41% se tem că ar putea interpreta greșit obiceiurile religioase întâlnite în alte state.

Pentru a evita astfel de situații, 57% dintre participanții la studiu afirmă că se informează mai atent despre destinația aleasă înainte de plecare. După documentare, 31% au descoperit că numeroase gesturi și obiceiuri considerate normale în Marea Britanie sunt privite diferit în alte părți ale lumii.

Un exemplu îl reprezintă gestul „OK”, despre care 30% dintre respondenți au aflat că poate avea o semnificație ofensatoare în anumite țări. În Brazilia, acest semn este adesea echivalent cu o înjurătură.

Sondajul a mai evidențiat și alte reguli locale mai puțin cunoscute. Introducerea apei minerale în Nigeria este interzisă, spray-urile nazale disponibile în mod obișnuit pot fi restricționate în Japonia, îmbrăcămintea cu model de camuflaj este interzisă în Barbados, iar aducerea gumei de mestecat în Singapore contravine regulilor locale.

Dorind să nu fie asociați cu stereotipul „britanicului din străinătate”, 49% dintre participanți au spus că și-au modificat comportamentul în timpul vacanțelor pentru a evita o astfel de percepție.

O treime dintre cei intervievați au asistat la gafe culturale făcute de alți turiști. Cele mai des întâlnite au fost lipsa de respect față de angajații restaurantelor sau hotelurilor, menționată de 52% dintre respondenți, vorbitul prea tare în spațiile publice, indicat de 51%, și alegerea unei ținute nepotrivite pentru vizitarea unor locuri religioase sau culturale, situație observată de 49%.

În cazul în care ar face ei înșiși o astfel de greșeală, 56% spun că s-ar simți stânjeniți, 51% și-ar cere scuze, iar 30% ar încerca să învețe din experiență pentru a evita repetarea situației.

Totodată, 29% dintre persoanele preocupate de eventualele gafe sociale preferă excursiile organizate sau recomandările oferite de specialiști pentru a reduce riscul unor erori culturale. Alți 24% afirmă că participarea într-un grup organizat le oferă mai multă încredere atunci când explorează destinații necunoscute, iar 22% apreciază sprijinul unui manager de turism cu experiență.

Un purtător de cuvânt al Riviera Travel a adăugat: „Constatările arată că majoritatea călătorilor sunt dornici să fie respectuoși atunci când vizitează un loc nou, chiar dacă ocazional greșesc.” Tot reprezentantul companiei a afirmat: „Sprijinul experților locali, al unui manager de excursii cu experiență și asigurarea unui grup ghidat oferă o liniște sufletească esențială.”

Cele mai frecvente 10 gafe culturale identificate de studiu: