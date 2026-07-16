Topul european al locurilor de poveste aduce o surpriză pentru România. Orașul inclus pentru prima dată pe listă

Un oraș din România a fost inclus în premieră într-un clasament al celor mai frumoase destinații de poveste din Europa, alături de castele medievale, orașe istorice și peisaje cunoscute pentru atmosfera lor spectaculoasă.

Craiova apare pe lista realizată pentru 2026 de European Best Destinations, clasament preluat de Euronews, care reunește locuri considerate deosebite prin istorie, cultură și experiența oferită vizitatorilor.

Lista include destinații care par desprinse din povești, de la fortărețe ridicate pe dealuri și așezări medievale până la insule modelate de mare și păduri cu aspect aparte. Potrivit clasamentului, selecția combină obiective turistice cunoscute la nivel internațional cu locuri mai puțin promovate, dar care păstrează o atmosferă specifică și un caracter distinct.

Multe dintre aceste destinații nu sunt decoruri create pentru filme, ci locuri reale în care comunitățile locale își desfășoară activitatea de zi cu zi printre clădiri vechi, străzi istorice și peisaje conservate de-a lungul timpului.

European Best Destinations a realizat clasamentul destinațiilor de poveste din Europa pentru anul 2026 prin combinarea evaluărilor experților cu voturile exprimate de călători din întreaga lume. Procesul de selecție a pornit de la peste 4.200 de locuri de pe continent, iar lista finală a fost restrânsă la 68 de destinații.

Criteriile luate în calcul au inclus elemente precum valoarea istorică, atmosfera, originalitatea, cultura locală și experiența generală a vizitatorilor. Ulterior, turiștii au ales primele trei destinații preferate, contribuind la stabilirea ierarhiei finale.

În ediția din acest an au fost introduse 12 destinații noi pe lista scurtă, printre acestea numărându-se Riga, capitala Letoniei, și Craiova, oraș din România inclus pentru prima dată în acest clasament.

Craiova ocupă poziția a zecea în lista finală a celor mai bune destinații de poveste din Europa. Orașul românesc apare alături de locuri precum Castelul Eltz din Germania, Mont-Saint-Michel din Franța, Tossa de Mar din Spania sau Riga din Letonia.

Clasamentul este deschis de Castelul Eltz din Germania (Foto), o fortăreață medievală aflată într-o zonă împădurită din vestul țării. Potrivit European Best Destinations, castelul este „fabulos” și oferă imaginea unei construcții desprinse dintr-o carte de povești.

Fortăreața medievală de deasupra văii Moselei a aparținut aceleiași familii timp de peste 850 de ani și nu a fost distrusă de războaie. Vizitatorii pot descoperi turnurile și încăperile istorice, unde sunt păstrate obiecte precum armuri, tapiserii vechi și elemente care reflectă viața de la castel de-a lungul secolelor.

Pe locul al doilea se află Mont-Saint-Michel din Franța, una dintre cele mai cunoscute atracții ale țării. Insula situată pe coasta Normandiei este dominată de abația benedictină și este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Străduțele medievale înguste și schimbările spectaculoase ale peisajului provocate de maree atrag vizitatori de generații. Experiența este diferită în funcție de momentul zilei, iar perioadele de dimineață sau seară oferă o atmosferă mai liniștită.

Tossa de Mar din Spania ocupă poziția a treia în clasament. Fostul sat pescăresc de pe Costa Brava este cunoscut pentru zidurile medievale ale Vilei Vella, care domină plajele și apele Mediteranei.

Localitatea păstrează străzi pietruite și turnuri vechi de veghe, iar peisajul său a atras numeroși artiști de-a lungul timpului. Artistul Marc Chagall a descris orașul drept „Paradisul Albastru”.

Pe lista destinațiilor de poveste se află și Gardurile Întunecate din Irlanda de Nord, o alee formată din fagi plantați în secolul al XVIII-lea. Locul a devenit cunoscut și datorită apariției în serialul „Game of Thrones”, unde a fost folosit ca decor pentru Drumul Regelui.

Riga, capitala Letoniei, ocupă poziția a cincea în clasament și este apreciată pentru combinația dintre arhitectura medievală și clădirile Art Nouveau. Centrul vechi al orașului include străzi pavate, clădiri istorice și obiective precum Casa Capetelor Negre și Biserica Sf. Petru.

După lăsarea serii, zona istorică a orașului capătă o atmosferă diferită, datorită iluminatului discret și străzilor potrivite pentru plimbări.

Lista completă a celor mai bune destinații de poveste din Europa pentru 2026 este: