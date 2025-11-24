Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, susține că Târgul de Crăciun din oraș a devenit unul dintre cele mai profitabile evenimente locale, generând în fiecare an venituri semnificative atât pentru municipalitate, cât și pentru mediul de afaceri. Edilul afirmă că investițiile Primăriei sunt recuperate cu mult peste nivelul alocat, iar turismul de sezon și HoReCa beneficiază de un aflux consistent de vizitatori.

Invitată duminică seară la Antena 3, Vasilescu a precizat că nu are încă valoarea exactă a bugetului pentru ediția din acest an, însă experiența din 2024 arată că investiția municipalității a fost dublată de încasări directe. Ea a reiterat că anul trecut organizarea târgului a costat aproximativ două milioane de lei, sumă acoperită integral și depășită de veniturile rezultate din taxele și activitățile conexe.

”A fost în jur de două milioane de lei cât a plătit Primăria, iar câştigurile care au intrat în patrimoniul nostru al primăriei au fost de trei milioane şi jumătate. Şi de 10 milioane de euro în industria HoReCa, bani care au rămas în oraş. Adică noi am câştigat din taxa pe care o luăm de la hotelieri, din locurile de parcare, din chioşcurile care sunt pe domeniul public unde s-a făcut vânzare, deci am scos dublu faţă de cât am investit noi ca primărie. Iar industria HoReCa a prosperat, a fost o afacere de 10 milioane de euro care a rămas bineînţeles până la urmă tot în Craiova”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Pe lângă componenta economică, primarul a subliniat că administrația locală a luat măsuri suplimentare pentru a fluidiza accesul vizitatorilor. Potrivit acesteia, în acest an traficul este mai ușor de gestionat datorită unui sistem prin care autoturismele venite dinspre București sunt direcționate spre parcarea de la aeroport, de unde participanții sunt transportați cu autobuze către zona târgului. Măsura ar fi contribuit la reducerea aglomerației din centrul orașului în perioadele de vârf.

În discuția referitoare la promovarea internațională, edilul a lămurit și costurile legate de prezența Craiovei pe platformele europene de turism. Vasilescu a spus că municipalitatea plătește doar taxa standard de listare pe site-ul European Best Destinations, fără alte contracte comerciale sau campanii plătite.

”Taxa nu ne asigură însă un loc între târgurile favorite, pentru că sunt multe oraşe din România care se promovează cu aceeaşi sumă de bani”, a adăugat ea, subliniind că poziționarea în top depinde de voturile publicului.

Târgul de Crăciun din Craiova, considerat în ultimii ani unul dintre cele mai vizitate din țară, a fost inaugurat pe 14 noiembrie și rămâne deschis până pe 4 ianuarie. Evenimentul include zeci de căsuțe comerciale, zone tematice, iluminat festiv și spectacole care atrag atât localnici, cât și turiști din alte județe și chiar din străinătate.