Lia Olguţa Vasilescu a declarat, duminică seară la Antena 3, că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a fost dăunătoare, subliniind că în acea perioadă s-au realizat proiecte importante și s-au făcut lucruri bune pentru România.

”Acum ei nu le mai recunosc şi vorbesc despre deficit, în condiţiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a fost cea mai mare creştere de pensii din istorie. Pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor şi a angajaţiilor cu 31 la sută. S-au făcut, de asemenea, toate autostrăzile şi drumurile expres, 400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres. Ce facem? Ne oprim?”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Olguța Vasilescu a explicat că deficitul bugetar este prezent și în țările mari și considerat necesar pentru dezvoltare, adăugând că în perioada guvernării Ciolacu-Ciucă economia României a înregistrat creștere.

”Eu zic că avem o situaţie stabilă. Economia era pe un trend de creştere. Să nu uităm că am depăşit cinci ţări în perioada aceea de tristă amintire, cum zic ei, Ciucă şi Ciolacu. Am depăşit Portugalia la vremea respectivă, Cehia, Slovacia, Grecia şi aşa mai departe. Ne-am apropiat de cea a Poloniei. E adevărat, cu nişte împrumuturi pe care, încă o dată, le fac toate ţările. În afară de Germania, toate celelalte ţări merg pe împrumuturi”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Marcel Ciolacu, fost prim-ministru și fost președinte al PSD, a catalogat drept „o mizerie” informațiile potrivit cărora România nu ar avea resurse pentru plata pensiilor și salariilor, susținând că astfel de declarații reprezintă manipulări menite „să sperie oamenii și să justifice absența unui plan economic”.

”Poate şi asta e o politică, nu trebuie să ne dezvoltăm. Momentan continuăm această atitudine mesianică. Staţi, a mai ieşit o ştire! Întotdeauna, totul e o manipulare, din punctul meu de vedere, ţinând cont de experienţă. A mai apărut, după aia cu incapacitatea de plată, acum nu sunt bani de pensii şi salarii. Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta? Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată? În ce catastrofă am intrat. Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România Tv. ”Cel mai important este deficitul comercial. Eu m-am luptat cu deficitul comercial şi am încercat, de aceea am dat ajutoare de stat în agricultură, la producătorii din zona agricolă, fiindcă importam imens de multe alimente”, a arătat Ciolacu.

Fostul premier Marcel Ciolacu a criticat dur măsurile Guvernului și l-a atacat de mai multe ori pe succesorul său, Ilie Bolojan. Într-o declarație din 18 noiembrie, fără a-l menționa direct pe prim-ministru, Ciolacu a afirmat că există persoane care încearcă să se prezinte drept „salvatori ai omenirii”, dar că astfel „îndepărtează investitori și cresc dobânzile pe cont propriu”. Totodată, el a calificat deficitul bugetar drept „o gogoriță”, subliniind că în perioada în care România construia autostrăzi, Spania înregistra un deficit mai mare decât cel actual al țării noastre.