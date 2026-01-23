Bolojan a precizat că problemele nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat, ci prin implementarea unui proiect serios și eficient, răspunzând astfel acuzațiilor primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care l-a acuzat că a lăsat orașul în frig.

”Eu ştiu bine că la Craiova au fost alocate pentru un CET 168 de milioane de euro timp de 4 ani de zile şi nu s-au făcut lucrări acolo. Bolojan i-a numit pe oamenii ăia în Consiliul de Administraţie sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat împrumunt de 70 de milioane de euro de la Eximbank, pe care nu îl vom mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo? Adică, haideţi să discutăm foarte deschis lucrurile”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că situația în care Craiova a rămas fără căldură ar fi putut fi evitată dacă proiectele de termoficare ar fi fost gestionate corespunzător. El a precizat că nu face acuzații, ci evidențiază că realizarea proiectului pe fonduri europene, implicarea Ministerului Energiei, a conducerii societății de termoficare și a Primăriei Craiova ar fi prevenit criza.

”Eu nu fac acuzaţii, eu v-am dat nişte cifre. V-am spus că, dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societăţii, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administraţie, Primăria Craiova care este… dacă clientul de bază al acestei companii ar fi gestionat cu atenţie lucrurile, nu am fi ajuns într-o astfel de situaţie”, a mai declarat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că astfel de situații nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat, ci prin implementarea unui proiect serios. El a subliniat importanța licitațiilor la prețuri corecte, adaptate realităților pieței de energie, și a sprijinului guvernamental prin fonduri europene sau de modernizare, pentru a asigura o centrală dimensionată corespunzător, în locul proiectelor necorespunzătoare realizate în trecut.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat duminică pe premierul Ilie Bolojan că a refuzat alocarea a 350 de milioane de lei pentru reparațiile la grupurile energetice, motiv pentru care locuitorii orașului au rămas de mai multe ori fără căldură.

Ulterior, europarlamentarul Claudiu Manda, soțul Liei Olguța Vasilescu și secretar general al PSD, a declarat la Antena 3 că premierul Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist”, referindu-se la programul de guvernare și discuțiile din coaliție, și a sugerat că ar putea veni un moment în care „să se schimbe lăutarul” dacă acesta nu respectă agenda stabilită.