Olguța Vasilescu a afirmat că, în practică, surplusul de taxe și impozite locale strâns de primării ar urma să ajungă la bugetul de stat. Ea a explicat că statul nu ar lua direct banii din taxele locale, însă ar urma să reducă procentele din impozitul pe venitul global și din TVA care revin localităților.

Primarul Craiovei a insistat că acești bani nu ar fi un ajutor oferit de Guvern, ci tot bani care provin din contribuțiile cetățenilor din localitățile respective. În acest scenariu, ea spune că orașele nu ar avea bugete mai mari, deși taxele și impozitele locale ar fi mai ridicate, iar oamenii nu ar vedea în mod concret mai multe lucrări sau investiții în comunitățile lor.

Olguța Vasilescu a mai spus că, până acum, discuțiile din cadrul Asociației Municipiilor din România nu s-au concretizat într-o soluție clară. Ea a precizat că premierul Ilie Bolojan ar fi anunțat doar intenția de a face aceste schimbări și că urmează ca subiectul să fie discutat în coaliție.

„Aşa cum aţi aflat, probabil tot surplusul de taxe şi impozite locale pe care primăriile îl vor strânge de la cetăţeni va merge către bugetul de stat. Statul nu va lua direct din aceste taxe, dar va scădea cotele de IVG (n.red.: impozitul pe venitul global) şi de TVA care revin localităţilor, care sunt tot banii cetăţenilor din localităţile respective. Nu sunt bani pe care îi dă Guvernul, aşa cum se minte intenţionat. Aceia sunt bani care se reţin din taxele şi impozitele cetăţenilor din localităţile respective şi automat, dacă se va face acest lucru, bugetele localităţilor nu vor creşte, deşi taxele şi impozitele locale au crescut, astfel încât cetăţenii, din păcate, nu vor putea să resimtă lucruri mai multe care să se facă în localităţile lor. Din păcate, până acum, discuţiile pe care le-am avut în Asociaţia Municipiilor din România nu s-au concretizat în niciun fel. Domnul Bolojan ne-a anunţat doar că vrea să facă acest lucru. Se va discuta însă în coaliţie”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Primarul a declarat că Primăria Craiova s-ar număra printre administrațiile „norocoase”, pentru că bugetul local a permis alocarea de bani astfel încât proiectele finanțate prin PNRR să nu fie întrerupte.

Ea a spus că, timp de nouă luni, nu ar fi fost achitate facturile din PNRR, deși acolo ar fi vorba despre fonduri europene care trebuiau să ajungă în bugetele localităților, prin ministerele de resort. În acest context, Olguța Vasilescu a explicat că municipalitatea ar fi folosit bani proprii ca să plătească firmele care lucrează în Craiova, pentru a nu opri șantierele, spre deosebire de alte orașe.

Totodată, ea a criticat faptul că banii care ar fi trebuit virați în ultimele luni ar fi ajuns la localități abia pe 31 decembrie, când, din punctul ei de vedere, nu se mai puteau face plăți. Primarul Craiovei a spus că această situație ar arăta modul în care Guvernul tratează administrațiile publice locale și a precizat că nemulțumirea nu ar fi doar în rândul primarilor PSD, ci ar exista în toate partidele.

„Din fericire, noi nu am resimţit atât de tare criza din ultimul an, în sensul că timp de nouă luni nu s-au achitat facturile din PNRR, către care sunt bani din fondurile europene şi care ar fi trebuit să intre în bugetele localităţilor, prin ministerele de resort, ca să se poată plăti sumele respective către firmele care construiesc în Craiova. Din fericire, bugetul ne-a permis să alocăm aceşti bani şi să nu întrerupem deloc lucrările, aşa cum s-a întâmplat în alte localităţi din România. Ca să înţelegeţi ce bătaie de joc: până la urmă, banii din PNRR care sunt în România şi care trebuiau să fie viraţi în ultimele nouă luni au sosit la localităţi în data de 31 decembrie, când practic nu se mai puteau face niciun fel de plăţi. Asta arată modul în care Guvernul României tratează, din păcate, primăriile. Şi atunci mă întrebaţi dumneavoastră cum ar trebui să reacţioneze primarii din cauza aceasta? Vedeţi nemulţumirea primarilor. Din cauza aceasta, vă spun că nu numai primarii PSD sunt nemulţumiţi, ci primarii din toate partidele politice, pentru că niciodată nu a fost atât de multă bătaie de joc în ceea ce priveşte tratamentul pe care îl asigură Guvernul administraţiilor publice locale”, a spus Olguţa Vasilescu.

Olguța Vasilescu a declarat că una dintre schimbările care îi afectează cel mai mult pe românii cu venituri mici este eliminarea reducerilor de taxe pentru locuințele din blocuri vechi. Ea a explicat că pentru clădirile cu o vechime mai mare de 50 de ani existau până acum reduceri, însă acestea au fost eliminate.

Primarul Craiovei afirmă că cei mai loviți sunt oamenii săraci, care locuiesc în astfel de blocuri mai vechi. În același timp, ea a precizat că această măsură nu are legătură cu primăriile și nu este rezultatul unei intervenții la nivel local, ci ține strict de textul legii.

„De exemplu, pentru locuinţe în blocuri care au o vechime mai mare de 50 de ani, să zicem, acolo existau nişte reduceri de taxe. Or, s-au eliminat toate aceste reduceri. Cei mai afectaţi sunt într-adevăr cei mai săraci, cei care locuiesc în aceste blocuri, care sunt cele mai vechi. Dar acesta este textul legii, aici nu are nicio legătură cu niciun fel de primărie, nu este vreo intervenţie, este pur şi simplu textul aşa cum a fost scris”, a precizat primarul Craiovei.

Pe partea de cheltuieli de personal, Olguța Vasilescu a afirmat că Primăria Craiova ar trebui să facă reduceri și a precizat că va alege să disponibilizeze 19 persoane. Ea a spus că nu intenționează să reducă salariile, ci să aplice varianta disponibilizărilor.

În același context, primarul a respins ideea că PSD ar fi împotriva reformei. Ea a spus că Asociația Municipiilor din România, împreună cu ea, militează de trei ani pentru o lege care să permită evaluarea scrisă anuală a funcționarilor publici, astfel încât cei nepregătiți sau cei care nu tratează cetățenii cu respect să poată fi disponibilizați.