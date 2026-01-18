Problema implică o sumă de 50 de milioane de lei, care nu ar reprezenta o povară financiară majoră pentru primărie, dar care, din punct de vedere legal, nu poate fi utilizată pentru o societate aflată în proprietatea Guvernului.

În acest context, Lia Olguța Vasilescu a menționat că echipamentele necesare, inclusiv cazanele ce pot fi aduse din Turcia, sunt deja disponibile, procedura de achiziție fiind finalizată, iar transportul fiind în curs. Singura condiție rămasă pentru instalarea rapidă este aprobarea memorandumului propus de ministrul Energiei.

„Primarul Ilie Bolojan are acum în mâini posibilitatea de a lua o decizie rapidă și de a preveni oprirea furnizării de energie, care ar afecta atât locuitorii Craiovei, cât și industria locală, în special compania Ford, un contributor important la bugetul de stat”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Situația este cu atât mai gravă cu cât grupurile energetice vechi de peste 50 de ani nu au beneficiat de reparațiile necesare în acest an, ceea ce a dus deja la mai multe avarii. În lipsa unei intervenții urgente, riscul întreruperii furnizării de energie rămâne real, amenințând atât locuitorii orașului, cât și mediul economic.

„Există deja posibilitatea de a aduce cazanele necesare din Turcia, procedura de achiziție fiind finalizată, iar transportul este în curs. Este necesară doar aprobarea memorandumului propus de ministrul energiei pentru ca aceste echipamente să ajungă rapid la Craiova și să fie instalate”, a mai spus edilul.

Primarul subliniază necesitatea acțiunii imediate a autorităților responsabile pentru a proteja populația și economia locală, avertizând că întârzierea deciziilor poate avea consecințe grave asupra serviciilor esențiale și a funcționării industriei din Craiova.