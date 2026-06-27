Olguța Vasilescu: „Un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”. Ce spune despre sprijinul UDMR și liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan

Primarul municipiului Craiova și unul dintre liderii Partidului Social Democrat, Lia Olguța Vasilescu, susține că un guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu ar avea șanse să obțină votul de învestitură în Parlament, dacă ar beneficia și de sprijinul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, după ședința Organizației de Femei a PSD, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv și al blocajului politic care persistă de mai multe săptămâni.

Totodată, Olguța Vasilescu a afirmat că PSD este pregătit să intre la guvernare și a comentat situația liberalilor aflați în conflict cu conducerea PNL, despre care spune că ar avea șanse să câștige în instanță procesele privind excluderea din partid.

Liderul PSD consideră că voturile obținute anterior de Cabinetul propus de Adrian Veștea pot reprezenta baza pentru învestirea unui guvern social-democrat.

„Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Eu am auzit că sigur că vor susţine şi un guvern de dreapta, din care să facă parte, dar dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înţeles că l-ar susţine UDMR”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Declarația vine în contextul în care negocierile dintre partidele proeuropene pentru formarea unei majorități parlamentare continuă, fără ca până în prezent să fie anunțată o formulă guvernamentală agreată de toate formațiunile implicate.

Olguța Vasilescu a susținut că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea și consideră că experiența votului acordat Cabinetului propus de Adrian Veștea arată că există deja un nucleu de susținere în Parlament.

„Noi suntem pregătiţi să intrăm la guvernare. (…) Cred că s-a dovedit la ultimul guvern, Veştea, care nu a trecut de Parlamentul României, dar a obţinut un număr de voturi. Cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un guvern Grindeanu. Votul e secret în Parlament, în mod normal nu ar trebui să ştim cum votează parlamentarii. Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat guvernul Veştea în Parlament. Dacă UDMR-ul ar veni alături, nu ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături şi este pe partea dreaptă, noi am anunţat că nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte”, a adăugat reprezentanta PSD.

În același timp, aceasta a criticat situația de interimat de la Palatul Victoria, apreciind că blocajul politic este generat de refuzul unui singur lider de a renunța la funcție.

Întrebată dacă PSD ar putea primi în partid liberalii aflați în conflict cu conducerea PNL, Olguța Vasilescu a precizat că o astfel de variantă nu a fost discutată în interiorul formațiunii.

„Nu s-a discutat aşa ceva. Din câte ştiu eu, ce am văzut public, că n-am discutat cu niciunul dintre ei, ei vor să-şi apere în instanţă calitatea de membru de partid şi e normal să se întâmple acest lucru. Uitaţi-vă, şi la noi în partid avem voci critice! E domnul primar Toma de la Buzău care e mai bolojenist decât cred că toţi bolojeniştii din PNL şi, cu toate acestea, nu s-a pus problema să-l dăm afară pentru că are o altă opinie. Adică să ajungem, totuşi, în 2026 şi să se dea oameni afară din partidele politice pentru că au o altă opinie decât cea a preşedintelui mi se pare că nu este în regulă”.

Prin această declarație, liderul PSD a comparat modul în care social-democrații gestionează opiniile diferite din partid cu situația din PNL, unde mai mulți membri au contestat conducerea formațiunii.

Liderul PSD s-a declarat convins că liberalii aflați în conflict cu conducerea partidului vor obține câștig de cauză în instanță.

„Eu chiar cred că vor câştiga în instanţă, pentru că, până la urmă, nu ştiu ce li se reproşează acestor oameni ca să îşi piardă calitatea de membru de partid”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar partidele încearcă să identifice o formulă care să poată obține majoritatea necesară în Parlament pentru învestirea unui Executiv cu puteri depline.