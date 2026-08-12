Ce spune Petrișor Peiu despre un posibil guvern PSD-AUR

Petrișor Peiu afirmă că nu există, în acest moment, discuții instituționale între AUR și PSD pentru formarea unui guvern. El susține că partidul pe care îl reprezintă nu va vota un Executiv din care nu face parte și respinge varianta obținerii unei majorități prin atragerea individuală a unor parlamentari.

Întrebat marți seara, la Digi24, dacă există negocieri între AUR și PSD pentru constituirea unei formule de guvernare, Petrișor Peiu a declarat că nu are informații despre existența unor astfel de demersuri.

„Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții sau, mai simplu spus, nu există discuții instituționale”, a declarat Peiu.

Senatorul AUR a precizat că eventualele negocieri pentru o alianță guvernamentală ar trebui purtate oficial, între conducerile formațiunilor politice. Potrivit acestuia, numai o astfel de abordare ar putea permite ca discuțiile să aibă rezultate.

Petrișor Peiu susține că PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, în timp ce AUR nu intenționează să susțină un Executiv din care nu face parte. În opinia senatorului, pentru obținerea unei majorități necesare unui guvern PSD ar putea fi luată în calcul atragerea unor parlamentari individuali.

El a criticat o asemenea eventualitate și a asociat-o cu o formă de constituire a majorității pe care o consideră necorespunzătoare din punct de vedere moral și legal.

„Dacă s-ar naște, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată”, a punctat senatorul AUR.

Peiu a menționat că au mai existat încercări de acest tip și în cazul „guvernului Veștea”. Senatorul a avertizat că folosirea unor astfel de formule poate genera situații dificil de anticipat în procesul de formare și menținere a unei majorități parlamentare.

„Când intri pe astfel de formule, te poți aștepta la orice”, a spus el, referindu-se la efectele pe care o asemenea construcție le-ar putea avea asupra funcționării sistemului democratic.

Senatorul AUR consideră că o majoritate construită prin atragerea unor parlamentari individuali nu ar oferi stabilitate pe termen lung. El a susținut că, indiferent dacă în spatele unor asemenea demersuri s-ar afla oameni de afaceri influenți sau persoane apropiate de zona politică, rezultatul nu ar fi unul solid.

„Eu zic că riscul de a face un rău foarte mare democrației noastre este imens. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult”, a declarat Peiu.

Întrebat direct dacă AUR ar putea vota un guvern monocolor, Petrișor Peiu a exclus această posibilitate și a invocat decizia deja adoptată de partid.

„Exclus. Noi avem o decizie pe care o vom respecta, indiferent ce se spune. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Nu există posibilitatea”, a afirmat el.

Peiu a precizat că AUR ar putea, în anumite condiții, să participe la guvernare, însă nu consideră realist ca un Executiv din care formațiunea să facă parte să fie constituit înainte de alegeri.

„Oricând este posibilitatea asta… Realist vorbind, nu cred că înainte de alegeri se poate ajunge la acest guvern din care noi să facem parte”, a mai spus senatorul.

Întrebat dacă România ar putea avea înainte de alegeri un guvern susținut de o majoritate stabilă, Petrișor Peiu și-a exprimat rezervele. El a indicat posibilitatea ca o astfel de majoritate să fie obținută prin cooptarea unor parlamentari independenți sau a unor aleși care nu mai au legături cu formațiunile pe listele cărora au intrat în Parlament.

Senatorul AUR a apreciat însă că o asemenea soluție nu ar putea asigura durabilitatea unei majorități parlamentare. În opinia sa, parlamentarii atrași individual nu ar reprezenta o bază suficient de solidă pentru susținerea unui guvern pe termen lung. „Mi-e teamă că nu putem avea o majoritate stabilă”, a mai spus Peiu.

El a respins din nou ideea unei construcții politice bazate pe atragerea individuală a unor parlamentari, considerând că o asemenea formulă nu ar avea stabilitatea necesară. „Nu-i o construcție care să țină. Și, mai mult, nu-i o construcție care să fie încurajată”, a afirmat Peiu.

Senatorul AUR a susținut că partidele politice ar trebui să respingă asemenea practici dacă obiectivul este construirea unui sistem democratic apropiat de modelele occidentale și europene.