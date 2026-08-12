Bilanț dramatic după cutremurul din Columbia. Peste 250 de morți și mii de oameni rămași fără locuințe

Operațiunile de salvare continuă în vestul Columbiei, unde echipele caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite în urma cutremurului puternic produs luni. Bilanțurile locale indică deja cel puțin 254 de morți, mii de oameni au rămas fără locuințe, iar unele comunități izolate nu au încă electricitate, apă sau acces la servicii medicale.

Salvatorii au lucrat pe parcursul nopții de luni spre marți și au continuat operațiunile în cursul zilei, folosind macarale, excavatoare, dar și propriile mâini pentru îndepărtarea molozului.

În unele zone, echipele le cereau oamenilor să păstreze liniștea pentru a putea auzi eventualele strigăte ale persoanelor rămase prinse sub clădirile prăbușite, transmite Reuters.

Bilanțurile comunicate separat de orașele afectate indicau marți dimineață cel puțin 254 de morți. În Pereira, aflat în centrul importantei regiuni producătoare de cafea a Columbiei, au fost raportate 101 decese. Alte 95 de persoane au murit în Cali, al treilea oraș ca mărime al țării.

Cutremurul cu magnitudinea 7,4 s-a produs luni, 10 august, în vestul Columbiei, la o adâncime de aproximativ 96 de kilometri. Seismul a afectat blocuri de locuințe, case, școli și centre medicale, unele dintre clădiri fiind fisurate grav, înclinate sau complet distruse.

Este cel mai devastator cutremur care a lovit Columbia în acest secol.

Amploarea distrugerilor a obligat mii de persoane să își părăsească locuințele. Unele blocuri s-au prăbușit complet, în timp ce numeroase case prezintă fisuri adânci și trebuie evaluate înainte ca proprietarii să se poată întoarce.

Peste 100 de replici seismice fuseseră înregistrate până marți după-amiază, ceea ce a determinat numeroși locuitori să rămână în spații deschise.

În Pereira, Rosa Gonzalez a povestit că se afla în pensiunea pe care o administra împreună cu soțul său și cu copilul lor de zece luni atunci când clădirea a început să trosnească. Familia a reușit să iasă înainte ca imobilul să se prăbușească. Opt persoane au scăpat cu viață, însă un bărbat în vârstă a rămas blocat pe o terasă.

În același oraș, influencerul Jose Gallego tocmai ajunsese la aeroport în momentul producerii cutremurului. Acesta realiza o transmisiune în direct și a surprins momentul în care clădirea a început să se zguduie violent, iar bucăți din tavan au căzut.

Gallego a relatat ulterior că a văzut oameni răniți și însângerați, care țipau și încercau să își contacteze familiile. El a traversat orașul pe jos timp de aproximativ două ore și a descris imaginile întâlnite drept devastatoare.

Operațiunile de salvare au continuat și în Cali, unde localnicii au început să gătească pe străzi și să recupereze din ruine bunurile care mai puteau fi salvate.

Echipele de intervenție, voluntarii și reprezentanții autorităților locale s-au concentrat inclusiv asupra complexului de apartamente Torres del Limonar. Cele două clădiri cu mai multe etaje care formau complexul au fost distruse.

În timpul căutărilor, salvatorii au reușit să scoată o femeie în viață de sub dărâmături. Oamenii adunați în apropiere au aplaudat în momentul în care aceasta a fost transportată pe o targă.

Situația din oraș rămâne însă critică. Secretarul pentru sănătate publică din Cali, German Escobar, a anunțat că morga orașului a ajuns la capacitate maximă, în timp ce autoritățile continuau să recupereze victime.

Primarul orașului Cali, Alejandro Eder, se numără printre oficialii locali care au introdus restricții de circulație pe timpul nopții, cu sprijinul forțelor de ordine, pentru prevenirea jafurilor.

Situația este deosebit de dificilă în regiunea Choco, aflată în apropierea epicentrului. Numeroase comunități indigene din această zonă împădurită de pe coasta Pacificului au rămas fără electricitate și servicii de bază.

Unele localități au transmis presei locale că marți încă nu primiseră ajutor din partea guvernului.

Andres Caicedo, lider comunitar din Sipi, o localitate la care drumul din capitala regiunii Choco durează aproximativ 11 ore pe șosea și pe apă, a explicat că oamenii încearcă inclusiv să se urce în copaci pentru a găsi suficient semnal pentru o conexiune la internet.

Comunitatea nu dispune de un centru medical și nici de suficiente materiale sanitare, iar localnicii încearcă să gestioneze singuri situația. Zona era deja afectată înaintea cutremurului de atacurile grupărilor armate.

Marți după-amiază, trei aeroporturi erau în continuare închise. Numeroase localități, în special cele din Choco, nu aveau acces la gaze, apă și electricitate, iar unele dintre principalele șosele rămâneau blocate.

În Cali, Alberto Machado, în vârstă de 34 de ani, a relatat că seismul s-a produs după ce își lăsase fiul la școală. Locuința familiei a fost distrusă, iar soția, soacra și cei doi copii au fost nevoiți să petreacă noaptea în casa unui vecin.

Machado se afla în apropierea unui centru sportiv pregătit pentru găzduirea a aproximativ 60 de persoane. Printre acestea se numărau 30 de vârstnici evacuați dintr-un cămin afectat de cutremur.

Și adăposturile pentru câini și pisici au lansat apeluri pentru hrană, medicamente și voluntari care să ajute animalele afectate.

Multe familii așteaptă acum evaluarea clădirilor înainte de a afla dacă se pot întoarce în locuințe sau dacă acestea trebuie abandonate.

Cutremurul a lovit puternic regiunea din vestul Columbiei cunoscută pentru producția de cafea.

Federația Națională a Cultivatorilor de Cafea lucrează împreună cu familiile din zonele afectate pentru evaluarea pagubelor produse fermelor și infrastructurii rurale, potrivit șefului organizației, German Bahamon.

Dezastrul s-a produs la numai câteva zile după instalarea noului președinte Abelardo De La Espriella. Acesta a mers în regiunile afectate și a promis sprijin financiar persoanelor care și-au pierdut locuințele.

Noul guvern anunțase măsuri imediate de austeritate după preluarea mandatului și pregătește în prezent revizuirea unui buget de peste 180 de miliarde de dolari elaborat de fosta administrație.

Numărul exact al persoanelor care și-au pierdut viața rămâne neclar. Guvernul central a prezentat luni, în jurul prânzului, un bilanț național și a cerut ulterior instituțiilor guvernamentale să nu publice separat propriile cifre.

Până marți, autoritățile centrale nu prezentaseră un nou bilanț, ceea ce a provocat critici și confuzie privind numărul real al victimelor.

Bilanțurile comunicate separat din localitățile afectate indicau cel puțin 254 de morți marți dimineață.

Comunicațiile funcționează în continuare cu dificultate în unele dintre regiunile cel mai grav lovite. Autoritățile avertizează astfel că stabilirea amplorii complete a distrugerilor și a bilanțului final al victimelor ar putea dura mai multe zile.