România, zguduită de un cutremur marți seară. Seismul s-a resimțit și în București

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Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs marți seară, 11 august 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 20:21 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Mișcarea tectonică a fost resimțită inclusiv în București.

Cutremurul înregistrat marți seară în zona seismică Vrancea a fost catalogat drept unul mediu de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Magnitudinea calculată a fost de 4,5, iar focarul seismului s-a aflat la o adâncime considerabilă.

Potrivit informațiilor oficiale, seismul s-a produs pe 11 august 2026, la ora 20:21:16, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău.

INCDFP a stabilit o magnitudine ML de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri. Caracteristicile seismului au făcut ca mișcarea să poată fi percepută la distanță de zona epicentrală, inclusiv în Capitală.

Datele furnizate de specialiști indică faptul că epicentrul cutremurului s-a aflat în apropierea mai multor orașe importante din centrul și sud-estul României.

Seismul s-a produs la aproximativ 52 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și la 57 de kilometri est de Brașov. Epicentrul a fost localizat, de asemenea, la circa 62 de kilometri sud de Buzău.

Față de Focșani, cutremurul s-a produs la aproximativ 66 de kilometri spre sud, iar distanța până la Ploiești a fost de aproximativ 76 de kilometri spre nord.