România, zguduită de un cutremur marți seară. Seismul s-a resimțit și în București
SURSA FOTO: Dreamstime „Pământul se zguduie pe trei continente seisme puternice în Costa Rica, Afganistan și România”
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs marți seară, 11 august 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 20:21 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Mișcarea tectonică a fost resimțită inclusiv în București.
Cutremurul de 4,5 s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri
Cutremurul înregistrat marți seară în zona seismică Vrancea a fost catalogat drept unul mediu de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Magnitudinea calculată a fost de 4,5, iar focarul seismului s-a aflat la o adâncime considerabilă.
Potrivit informațiilor oficiale, seismul s-a produs pe 11 august 2026, la ora 20:21:16, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău.
INCDFP a stabilit o magnitudine ML de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri. Caracteristicile seismului au făcut ca mișcarea să poată fi percepută la distanță de zona epicentrală, inclusiv în Capitală.
Seismul a avut loc la mai puțin de 60 de kilometri de Brașov și Sfântu Gheorghe
Datele furnizate de specialiști indică faptul că epicentrul cutremurului s-a aflat în apropierea mai multor orașe importante din centrul și sud-estul României.
Seismul s-a produs la aproximativ 52 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și la 57 de kilometri est de Brașov. Epicentrul a fost localizat, de asemenea, la circa 62 de kilometri sud de Buzău.
Față de Focșani, cutremurul s-a produs la aproximativ 66 de kilometri spre sud, iar distanța până la Ploiești a fost de aproximativ 76 de kilometri spre nord.
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