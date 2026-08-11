Scandal după proiectul pentru foștii ofițeri SRI. Dan Andronic: „USR face ce zice Tata Coldea”

Un proiect USR care ar limita timp de 20 de ani activitatea de consultanță a foștilor ofițeri SRI este criticat dur de jurnalistul Dan Andronic, într-un editorial publicat de Evenimentul Zilei. Acesta susține că inițiativa nu ar reprezenta o reformă reală a sistemului, ci ar conține prevederi selective și vulnerabilități care trebuie explicate de inițiatori. Andronic pune sub semnul întrebării faptul că restricțiile îi vizează exclusiv pe foștii angajați SRI și analizează efectele pe care proiectul le-ar avea asupra persoanelor deja trecute în rezervă.

Proiectul USR analizat de Dan Andronic prevede, potrivit editorialului său, o interdicție de 20 de ani privind desfășurarea unor activități de consultanță de către foști ofițeri ai Serviciului Român de Informații. Jurnalistul consideră însă că modul în care este construită inițiativa ridică probleme atât prin prisma dreptului la muncă, cât și a categoriilor de foști angajați ai serviciilor de informații asupra cărora s-ar aplica.

În debutul editorialului, Andronic recurge la un limbaj puternic polemic și susține că proiectul ar confirma, în opinia sa, legătura politică pe care o atribuie USR fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea.

„USR ne-a convins: este partidul-copil al lui Florian Coldea. Și ca orice copil, face prostioare în fiecare zi. Nu, nu s-a scobit în nas și nu a făcut biluțe, ci a (re)lansat în spațiul public un proiect de lege care ar trebui, teoretic, să oprească pe foștii ofițeri de informații ai SRI să facă consultanță timp de 20 de ani după trecerea în rezervă. În realitate, dacă analizezi atent găurile lăsate deliberat în text, devine evident un lucru: USR face ce zice Tata Coldea”, scrie jurnalistul Dan Andronic.

Autorul editorialului apreciază că inițiativa nu ar demonstra o intenție autentică de reformare a sistemului, ci ar avea caracterul unei măsuri punitive. În argumentația sa, acesta invocă inclusiv dreptul la muncă, despre care consideră că ar fi afectat de o interdicție întinsă pe două decenii.

Analistul politic își continuă critica prin referire la activitatea de consultanță desfășurată după părăsirea serviciilor de informații și la afacerile pe care le atribuie lui Florian Coldea și persoanelor din anturajul acestuia. Jurnalistul formulează în acest context acuzații privind presupusa folosire a informațiilor provenite din perioada petrecută în sistem, afirmații care îi aparțin autorului editorialului.

Prima problemă identificată de jurnalist privește aria de aplicare a proiectului. Potrivit analizei sale, restricțiile ar urma să îi vizeze pe foștii angajați ai SRI, fără ca reguli similare să fie introduse pentru persoanele care părăsesc alte structuri din domeniul informațiilor și securității naționale.

Andronic indică explicit Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază și Direcția Generală de Informații a Apărării. În interpretarea sa, foștii ofițeri ai acestor instituții ar putea continua să desfășoare activități de consultanță după pensionare fără restricția de 20 de ani prevăzută pentru foștii angajați SRI.

Diferența de tratament reprezintă unul dintre argumentele centrale ale editorialului. Autorul susține că limitarea măsurii la o singură instituție nu poate fi privită drept o simplă eroare de redactare, mai ales în condițiile în care proiectul s-ar fi aflat o perioadă îndelungată în circuitul parlamentar.

„Două decenii de interdicție pentru un singur serviciu și zero pentru celelalte patru nu reprezintă o scăpare de redactare, ignorată timp de doi ani în sertarele comisiilor. Aceasta este amprenta clară a lui Florian Coldea. Orbit de ura față de fosta sa instituție, Coldea a făcut presiuni pentru a arăta că încă poate răspunde și că poate lovi puternic în SRI”, explică Dan Andronic, analist politic.

Afirmația privind presupusele presiuni exercitate de Florian Coldea reprezintă interpretarea lui Dan Andronic din editorial. Jurnalistul merge mai departe și susține că proiectul ar crea aparența unei intervenții legislative ferme, în timp ce ar afecta numai o categorie de foști ofițeri, fără să introducă aceleași reguli pentru întregul sector.

A doua problemă semnalată de Dan Andronic privește aplicarea în timp a eventualei legi. Jurnalistul pornește de la principiul potrivit căruia noile norme juridice produc, în mod obișnuit, efecte pentru viitor și analizează ce ar însemna această regulă pentru foștii ofițeri care desfășoară deja activități de consultanță.

În opinia sa, dacă prevederile vor produce efecte numai după intrarea în vigoare a legii, persoanele care au părăsit deja sistemul nu ar fi vizate de noile restricții. Dan Andronic consideră că tocmai aici apare una dintre vulnerabilitățile importante ale proiectului.

„Dincolo de aplicarea selectivă, mai există o capcană uriașă în acest text: retroactivitatea, sau, mai precis, absența ei. Dacă normele urmează logica firească a dreptului și legea se aplică doar viitorului, ofițerii deja ieșiți din sistem rămân complet neatinși. Aceasta înseamnă că exact cei care domină acum piața de influență și care se află sub ancheta DNA pentru trafic de influență scapă basma curată”, susține Dan Andronic.

Jurnalistul raportează această observație inclusiv la situația lui Florian Coldea și susține că proiectul ar putea produce efecte în principal asupra viitorilor pensionari ai SRI, nu asupra foștilor ofițeri care desfășoară deja activități profesionale în afara instituției.

Una dintre cele mai dure secțiuni ale editorialului este consacrată contradicției pe care autorul spune că o identifică între mesajul politic asociat proiectului și efectele juridice concrete ale acestuia. Andronic folosește inclusiv transplantul de păr făcut de Florian Coldea ca metaforă pentru ceea ce consideră a fi caracterul artificial al construcției legislative.

„Aici iese la iveală adevărata față a proiectului. USR a livrat o așa-zisă „lege anti-SRI” din care se vede efortul estetic, la fel de evident ca părul pus recent pe chelia care stătea să-i cucerească capul fostului prim-adjunct. Până să ajungă în Turcia și să-i crească pe frunte puful de bebeluș caracteristic transplantului”, continuă Andronic.

Dincolo de registrul polemic, argumentul formulat de autor este că o eventuală lege care produce efecte numai pentru viitor nu ar schimba situația persoanelor care au părăsit deja SRI. Prin urmare, susține Andronic, Florian Coldea însuși nu ar fi vizat de restricția propusă.

Autorul descrie proiectul drept un „implant legislativ”, despre care afirmă că ar masca diferența dintre scopul prezentat public și efectele juridice efective. În opinia sa, o măsură asociată public cu limitarea influenței foștilor ofițeri nu ar produce efecte asupra unuia dintre cele mai cunoscute nume invocate în această dezbatere.

În ultima parte a analizei, Dan Andronic încearcă să identifice cine ar beneficia și cine ar fi afectat dacă proiectul ar intra în vigoare în forma criticată de el. Jurnalistul susține că beneficiarii nu ar fi cetățenii sau instituțiile statului, deoarece persoanele deja retrase din sistem și active în consultanță ar putea rămâne în afara noilor restricții.

În schimb, efectele s-ar concentra, în interpretarea sa, asupra actualilor ofițeri SRI care vor trece în rezervă după intrarea în vigoare a legii. Aceștia s-ar putea confrunta cu o restricție profesională de 20 de ani, în timp ce foștii angajați ai altor servicii de informații nu ar fi supuși aceleiași interdicții.

Andronic consideră astfel că inițiativa și-ar pierde caracterul de instrument general pentru protejarea integrității instituționale și s-ar transforma într-o măsură aplicată unei categorii restrânse. Autorul cere, implicit, clarificarea acestor diferențe de către inițiatorii proiectului.

„Cine câștigă din această manevră? În niciun caz cetățeanul român sau integritatea statului. Câștigă exact cel care a declanșat scandalul. Proiectul este deturnat dintr-un instrument de curățenie instituțională într-o piedică pusă strict viitoarelor generații de ofițeri SRI, cei fără nume răsunătoare și fără dosare la DNA care să le facă PR din oficiu. Până când inițiatorii nu vor lămuri explicit aceste găuri monumentale, narațiunea cu „Legea anti-Coldea” rămâne doar o poveste de adormit alegătorii USR, puțini, dar ușor de prostit”, încheie el.

Editorialul se încheie cu acuzația formulată de Dan Andronic potrivit căreia inițiativa ar reprezenta o demonstrație de influență atribuită lui Florian Coldea. În interpretarea jurnalistului, proiectul ar permite lovirea adversarilor fostului general din interiorul sau din apropierea SRI, fără să afecteze însă rețeaua de influență și activitățile de consultanță pe care autorul i le atribuie acestuia.