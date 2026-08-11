Răzvan Dumitrescu a renunțat la București. Cât economisește după mutarea la țară
SURSA FOTO: Razvan Dumitrescu
Mutarea din București în județul Argeș i-a schimbat lui Răzvan Dumitrescu și modul în care își gestionează cheltuielile lunare. Jurnalistul a explicat că traiul în mediul rural presupune, în cazul său, costuri mai reduse decât cele pe care le avea în Capitală.
Viața la țară, mai ieftină pentru Răzvan Dumitrescu. Ce nu mai plătește aproape tot anul
Unul dintre cele mai importante motive ține de energia electrică. Dumitrescu spune că locuința sa este alimentată printr-un sistem bazat pe energie solară și baterii, astfel că factura la electricitate nu mai reprezintă o cheltuială constantă.
Diferența față de viața într-un apartament din București este, potrivit explicațiilor sale, vizibilă mai ales vara. Folosirea aerului condiționat pentru perioade lungi poate însemna un consum important de energie, aspect pe care jurnalistul l-a adus în discuție atunci când a comparat cele două moduri de trai.
Întrebat despre cât îl costă o lună de trai în Argeș, la țară, în comparație București?”, jurnalistul a menționat că legumele pe care le cumpără sau le obține de la țară ajung să coste mult mai puțin decât produsele similare din hipermarket. „Prețurile la legume, la alte lucruri, sunt mult mai mici decât la hipermarket”, a declarat Dumitrescu.
Discuția a ajuns și la produsele cultivate în grădină. Întrebat de Anca Murgoci ce legume are, jurnalistul a vorbit despre roșiile pe care le cultivă și despre diferența de cost pe care o observă.
Jurnalistul a fost întrebat dacă are legume în grădină: „Și roșii… Sunt roșii de grădină, nu sunt roșii de uzină. Plătesc mult mai puțin. De câteva ori mai puțin… Plus spațiu, plus aer liber. Cine avea teren la țară în anii ’90 și vindea ca să-și ia BMW la mâna a treia, cred că regretă acum”, a mai spus Răzvan Dumitrescu.
Avantajele pe care le vede după mutarea din Capitală
Pe lângă costurile mai mici despre care a vorbit, Dumitrescu a menționat și condițiile de care beneficiază la țară. Spațiul și aerul liber se numără printre elementele pe care le-a evidențiat în discuția despre schimbarea făcută.
Anca Murgoci a remarcat că decizia jurnalistului de a părăsi Bucureștiul și de a se muta la țară a primit reacții favorabile din partea mai multor persoane. Potrivit acesteia, există și alți oameni care au făcut o schimbare asemănătoare. „Am observat că foarte multă lume vă felicită că ați făcut acest pas și nu sunteți singurul. Mulți dintre ei spun că și ei au făcut acest pas”, a spus Anca Murgoci.
Dumitrescu a spus că îi felicită, la rândul său, pe cei care au ales aceeași direcție. „La rândul meu, și eu îi felicit pe ei”, a spus Răzvan Dumitrescu la DC News.
Energia solară îi reduce una dintre cheltuielile lunare
Independența energetică reprezintă elementul central al explicației oferite de jurnalist atunci când vorbește despre diferența dintre costurile de la țară și cele din București. Sistemul solar și bateriile îi permit să nu achite energia electrică în cea mai mare parte a anului.
„La țară nu plătesc curent electric, pentru că sunt independent energetic: solar plus baterii. Păi, la București, vara, într-un apartament la bloc, poți sta fără aer condiționat? Cât costă dacă stai 10 ore pe zi cu aerul condiționat pornit? Te rupe! Nu plătesc curent. Dacă nu plătesc curentul, pentru că sunt independent energetic cam 11 luni pe an, diferența e clară”, a concluzionat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.
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