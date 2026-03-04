Bucureștiul rămâne în 2026 o piață a contrastelor, unde Piața Obor dictează tonul pentru restul capitalei. Deși este considerată cea mai ieftină destinație pentru aprovizionare, prețurile din martie 2026 arată o realitate cruntă: trufandalele românești din sere încălzite sunt mai scumpe decât carnea de porc.

Producătorii explică aceste tarife prin facturile uriașe la gaze și electricitate necesare pentru a scoate primele roșii pe tarabă încă din februarie.

Clienții care frecventează piețele din sectoarele 2 și 4 (Piața Sudului) observă o diferență majoră între marfa „de import”, adusă în special din Turcia și Grecia, și cea autohtonă.

Deși roșiile românești sunt la mare căutare pentru gustul lor autentic, prețul de 35 de lei pe kilogram le face inaccesibile pentru pensionari, care se orientează tot mai mult către rădăcinoase sau oferte de tip „la pungă” din marile lanțuri de retail.

În Cluj, situația este și mai tensionată. Piața Mihai Viteazul a devenit în 2026 un punct de referință pentru cele mai mari prețuri din țară. Aici, un kilogram de roșii de calitate superioară poate atinge și 42 de lei, o valoare justificată de comercianți prin chiriile ridicate pentru spațiile comerciale și puterea de cumpărare mai mare a orașului.

Totuși, clujenii cu venituri medii încep să migreze către piețele volante de la periferie, sperând la un contact direct cu micii producători din bazinele legumicole din jurul județului.

Diferențele față de București sunt vizibile în special la produsele de bază. Cartoful, de exemplu, se vinde în Cluj cu până la 7,5 lei kilogramul, o creștere de aproape 25% față de anul precedent. Această evoluție este pusă pe seama costurilor de transport și a stocurilor limitate de produse românești rămase în depozite la sfârșitul iernii.

În vestul țării, la Oradea, Piața Cetate reușește să mențină un echilibru fragil datorită proximității cu producătorii bihoreni și fluxului constant de marfă din Ungaria.

Aici, prețurile la cartofi și ceapă sunt printre cele mai scăzute din mediul urban mare, oferind o alternativă viabilă pentru consumatorii care nu își permit tarifele din Cluj sau Timișoara. Totuși, legumele de solar rămân scumpe, reflectând trendul național de creștere a costurilor de producție.

Timișoara, pe de altă parte, înregistrează scumpiri majore la verdețuri și legume de sezon în Piața Badea Cârțan. Cererea mare de produse verzi (spanac, urzici, ceapă verde) specifică începutului de martie a urcat prețul legăturii de verdeață la peste 5 lei în multe zone.

Comercianții bănățeni avertizează că, fără o intervenție guvernamentală în subvenționarea încălzirii serelor, prețurile ar putea stagna la aceste niveluri ridicate până la sfârșitul lunii mai.

Un factor determinant pentru aceste prețuri în 2026 a fost eliminarea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază. Deși măsura a fost inițial menită să protejeze consumatorul, piața liberă a reacționat agresiv la începutul anului 2026.

În absența acestui control, prețurile în piețe au crescut rapid, aliniindu-se sau chiar depășind prețurile din supermarketuri, unde marii retaileri reușesc să obțină prețuri mai bune prin volume de achiziție masive.

Specialiștii consultați de Institutul Național de Statistică confirmă că inflația alimentară a atins cote îngrijorătoare, afectând în special populația cu venituri mici. Această realitate se vede cel mai clar la tarabe, unde unitatea de măsură tinde să se schimbe de la „kilogram” la „suta de grame” sau „bucată”, în încercarea de a păstra prețul afișat într-o zonă care să nu sperie cumpărătorii de rând.

Pentru micii agricultori, prețul mare de la tarabă nu se traduce neapărat într-un profit record. Majoritatea susțin că marja lor de profit s-a îngustat din cauza costurilor cu îngrășămintele, semințele și forța de muncă, care au explodat în ultimii doi ani. Aceștia se află într-o dilemă constantă: să crească prețurile pentru a supraviețui sau să le mențină scăzute pentru a nu-și pierde clienții fideli.

În județele cu tradiție legumicolă, mulți fermieri au preferat în 2026 să renunțe la culturile timpurii din cauza riscurilor financiare prea mari.

Acest lucru a creat un deficit de ofertă pe piață, forțând intermediarii să apeleze la importuri scumpe, ale căror costuri sunt transferate direct în buzunarul cetățeanului. În acest context, piețele românești din 2026 devin un barometru al crizei economice, unde simpla achiziție a ingredientelor pentru o salată a devenit un gest de extravaganță financiară.