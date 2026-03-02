Potrivit directorului adjunct al Direcției Economice din cadrul Primăriei Oradea, Sorin Iacob, persoanele eligibile nu trebuie să depună cereri sau documente suplimentare pentru a beneficia de reducerile de impozit. El a explicat că municipalitatea va opera direct în baza de date, fără a chema contribuabilii la Primărie.

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Primăria a solicitat evidențele de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Oficialul a precizat că datele sunt actualizate și permit aplicarea automată a facilităților.

Pentru clădirile mai vechi de 100 de ani, administrația locală deține deja informațiile necesare din anii anteriori, când au fost acordate scutiri similare. Actualizarea bazei de date va fi realizată automat, transmite Bihoreanul.

„Scutirile se acordă începând cu 1 ianuarie 2026 pentru proprietarii care dețin documente justificative valabile la 31 decembrie 2025”, a transmis Primăria Oradea.

Persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% pentru impozitul aferent clădirii de domiciliu, terenului aferent și unui autoturism cu o capacitate cilindrică sub 2.000 cmc.

Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25% pentru aceleași tipuri de impozite.

În ceea ce privește imobilele, clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani beneficiază de o reducere de 15%. Pentru clădirile mai vechi de 100 de ani, reducerea este de 25%.

Măsurile au ca obiectiv sprijinirea categoriilor vulnerabile și încurajarea conservării patrimoniului arhitectural al orașului.

Contribuabilii care au achitat deja impozitele pentru a beneficia de bonificația de 10%, disponibilă până la 31 martie 2026, și care se încadrează la noile reduceri, nu pierd diferențele de bani.

Sorin Iacob a explicat că sumele achitate în plus vor fi notate în evidențele fiscale. Acestea pot rămâne în cont pentru a acoperi obligații viitoare sau pot fi returnate la cerere.

„În cazul celor care au plătit, noi vom nota în evidențe faptul că au achitat sume în plus. Acestea pot rămâne în cont pentru a stinge viitoare obligații fiscale sau, la cerere, vor fi returnate plătitorilor”, a explicat Sorin Iacob.

Pentru a evita blocarea accesului la portalul online al Primăriei, actualizarea informațiilor se va face în noaptea de luni spre marți.