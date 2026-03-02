Psih. Dr. Raluca Anton, doctor în psihologie, psihoterapeut principal și supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale, pornește într-un turneu național-maraton în luna martie 2026.

Seria de evenimente este dedicată întâlnirii directe cu publicul preocupat de sănătatea emoțională și de explorarea relațiilor care modelează identitatea fiecăruia. Turneul este organizat în contextul lansării celei de-a treia cărți semnate de autoare, „Harta relațiilor tale”, după volumele bestseller „Terapie 1 la 1 cu sinele tău” și „Povestea ta are sens”.

Turneul „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile” a fost inițiat ca răspuns la solicitările repetate ale publicului din țară, care și-a dorit întâlniri live cu temele abordate de autoare și acces direct la psihologia validată științific explicată cu claritate, empatie și exemple concrete.

Conceptul central al evenimentelor pornește de la ideea că omul nu există în afara relațiilor care îi conturează identitatea. Participanții vor explora tiparele relaționale, conexiunile vizibile și invizibile cu partenerul, familia, prietenii, colegii, dar și relația cu sinele.

Turneul debutează pe 1 martie la Brașov și continuă astfel:

2 martie – Sibiu

8 martie – Timișoara

9 martie – Oradea

12 martie – Craiova

13 martie – Constanța

14 martie – Ploiești

24 martie – Iași

25 martie – Suceava

Biletele pentru toate orașele sunt disponibile online.

Înaintea startului oficial, autoarea a transmis următorul mesaj:

„Sunt peste 20 de ani de când psihologia mi-a devenit drum, limbaj și sens. De atunci, fiecare postare, fiecare curs, fiecare carte și fiecare întâlnire m-au adus mai aproape de înțelegerea unui adevăr simplu: nu existăm în afara relațiilor. Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile. În martie 2026, pornesc într-un turneu național în 9 orașe care adună toate aceste înțelegeri într-o serie de evenimente speciale: „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”. Vom vorbi despre relații în toate formele lor: de cuplu, de familie, de prietenie, profesionale, dar și despre cea mai tăcută și uneori cea mai grea dintre ele: relația cu noi înșine. Îmi doresc să aduc o perspectivă clară asupra modului în care putem construi relații mai conștiente, mai vii și mai sănătoase. O seară în care ne vom uita la tiparele noastre, la felul în care iubim, la ce ne doare și la ce ne ține împreună. Abia aștept să ne revedem. Să povestim. Să (re)descoperim împreună ce înseamnă, cu adevărat, relațiile care ne formează.”

Turneul se anunță drept un demers amplu de dialog și introspecție, dedicat tuturor celor care își doresc relații mai conștiente și mai sănătoase.