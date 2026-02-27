Tarom își reorganizează activitatea în baza planului de restructurare aprobat în 2024, care limitează compania la operarea directă a unui număr total de 27 destinații (interne+ externe). Pentru a compensa această restricție, operatorul aerian mizează pe parteneriate strategice și alianțe internaționale care permit extinderea rețelei fără a încălca condițiile impuse.

Prin intermediul alianței SkyTeam, pasagerii pot zbura cu o singură escală și timpi reduși de conexiune din hub-uri precum Paris sau Amsterdam către destinații îndepărtate, inclusiv Brazilia, Argentina, Venezuela sau Statele Unite. Reprezentanții companiei au confirmat că sunt în desfășurare discuții pentru deschiderea unor conexiuni similare către China.

În paralel, începând din această lună, parteneriatul cu Scandinavian Airlines oferă posibilitatea achiziționării unui singur bilet pentru călătorii cu o singură escală spre Copenhaga, Oslo și Stockholm. Extinderea prin astfel de colaborări reprezintă o soluție prin care Tarom încearcă să rămână competitivă pe piața europeană și intercontinentală, fără a-și asuma costuri suplimentare majore pentru operarea directă a unor rute lung-curier.

Pe lângă transportul de pasageri, compania mizează și pe dezvoltarea segmentului cargo. Cei care doresc să trimită pachete în străinătate vor putea face acest lucru către aproximativ 800 de destinații prin programul SkyTeam Cargo, ceea ce ar putea aduce venituri suplimentare într-un context financiar dificil, menționează ProTV.

Situația financiară a Tarom rămâne complicată, după ce compania a înregistrat anul trecut pierderi de 30 de milioane de euro. Problemele au continuat și în 2025, iar în primele opt luni ale anului paguba se ridică la același nivel, potrivit datelor prezentate de operator.

În prezent, Tarom operează o flotă formată din 14 aeronave, care asigură atât curse interne, cât și zboruri către mari orașe europene precum Madrid, Paris sau Budapesta. Pe rutele externe sunt utilizate aeronave Boeing 737, în timp ce zborurile interne sunt efectuate cu aparate ATR, considerate mai eficiente pentru distanțe scurte.

În lunile iulie și august, compania va primi două aeronave Boeing 737 MAX, modele mai economice din punct de vedere al consumului de combustibil. Acestea vor fi introduse pe destinațiile mai lungi, iar reprezentanții companiei susțin că noile avioane vor reduce costurile de operare și vor permite oferirea unor bilete la prețuri mai competitive.

În contextul pierderilor repetate, au apărut și critici din interiorul companiei.

„Pierderile companiei Tarom sunt datorate prostului management și lipsei de predictibilitate în management. Prin vânzarea de aeronave, prin tăierile de aeronave și prin vânzarea sloturilor istorice ale companiei Tarom, niște decizii foarte prost făcute”, a declarat Narcis Pascu, sindicalist TAROM.

De cealaltă parte, conducerea invocă presiunea competiției din partea operatorilor low-cost.