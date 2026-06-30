O companie aeriană pariază pe extinderea flotei. Airbus semnează un contract de 8,75 miliarde de euro

Compania aeriană SAS a anunțat marți, la Copenhaga, cea mai mare comandă de aeronave din istoria sa, în valoare de aproximativ 8,75 miliarde de euro. Transportatorul scandinav va achiziționa până la 40 de avioane Airbus pentru cursele pe distanțe lungi, în cadrul strategiei de extindere a flotei. Decizia vine la doi ani după ieșirea companiei din procedura de reorganizare în baza Capitolului 11 din SUA și marchează o nouă etapă a planului de redresare financiară.

Compania aeriană SAS a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă organizate marți la Copenhaga, că a semnat cea mai amplă comandă de aeronave din existența sa, alegând să cumpere până la 40 de avioane Airbus cu fuselaj lat. Valoarea tranzacției depășește 10 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 8,75 miliarde de euro la prețurile de listă.

Contractul prevede achiziția unei combinații de aeronave Airbus A330-900, versiunea modernizată și mai eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil din familia A330neo, precum și a unor Airbus A330-300, care vor susține extinderea operațiunilor pe termen scurt.

Deși valoarea oficială a comenzii este calculată la prețurile de catalog ale producătorului, în industria aeronautică este o practică obișnuită ca achizițiile de asemenea dimensiuni să beneficieze de reduceri comerciale importante negociate direct între producător și operator.

Primele aeronave din această comandă sunt așteptate să fie livrate la începutul anilor 2030, iar amploarea investiției reflectă încrederea companiei în planurile sale de dezvoltare pe termen lung.

Schimbarea este cu atât mai semnificativă cu cât SAS a ieșit din procedura de protecție împotriva falimentului, desfășurată în baza Capitolului 11 din legislația americană, în anul 2024. Procesul de restructurare a presupus ștergerea unor datorii de ordinul miliardelor de dolari, retragerea companiei de la bursă și intrarea unui nou grup de acționari, condus de Air France-KLM.

În cadrul aceleiași reorganizări, transportatorul scandinav a părăsit alianța Star Alliance și a devenit membru al SkyTeam.

Rezultatele financiare au început să se îmbunătățească după restructurare, iar în 2025 compania a revenit pe profit operațional, după pierderile consistente înregistrate anterior.

Noua comandă completează investițiile începute anul trecut, când SAS a contractat 55 de aeronave regionale Embraer. Conducerea companiei consideră că cele două programe de achiziții reprezintă baza dezvoltării flotei în următorul deceniu.

Decizia SAS reprezintă o victorie importantă pentru constructorul european Airbus într-o competiție directă cu producătorul american Boeing, ale cărui modele 787 Dreamliner și 777X s-au aflat printre variantele analizate.

Principalul avantaj al Airbus a fost compatibilitatea cu flota existentă a transportatorului scandinav. SAS utilizează deja aeronave Airbus A330 pentru zborurile pe distanțe lungi, iar păstrarea aceluiași producător elimină costurile ridicate generate de introducerea unui tip complet nou de avion.

O eventuală schimbare către o altă platformă ar fi presupus recalificarea echipajelor, achiziția unor stocuri noi de piese de schimb, adaptarea infrastructurii tehnice și modificarea procedurilor de mentenanță și asistență la sol.

Aceeași strategie de standardizare a stat la baza întregii comenzi. SAS a precizat că aeronavele Airbus A330-300 suplimentare vor putea fi integrate fără dificultăți în operațiunile existente, iar noul A330-900 utilizează o mare parte dintre componentele structurale comune cu generația precedentă.

Pentru Airbus, contractul consolidează portofoliul de comenzi pentru aeronave widebody și confirmă tendința companiilor aeriene europene de a investi în înlocuirea avioanelor mai vechi cu modele mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și al costurilor de operare.