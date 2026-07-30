Rezultatele Airbus au crescut puternic în prima jumătate a anului 2026. Veniturile companiei au depășit 33 de miliarde de euro

Gigantul european din industria aerospațială Airbus a raportat rezultate financiare solide în primul semestru din 2026, înregistrând creșteri semnificative ale veniturilor și profitului comparativ cu perioada similară din 2025.

Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de majorarea livrărilor de avioane comerciale și de îmbunătățirea performanței afacerii de bază, potrivit informațiilor transmise de companie și preluate de DPA.

În primele șase luni ale anului 2026, veniturile Airbus au crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 33,18 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 37,9 miliarde de dolari. În primul semestru din 2025, compania raportase venituri de 29,61 miliarde de euro.

Și profitul operațional a înregistrat o evoluție puternică. Profitul operațional ajustat a urcat cu 24%, până la 2,73 miliarde de euro, în timp ce rezultatul operațional raportat a crescut cu 70%, ajungând la 2,75 miliarde de euro.

Rezultatele semestriale arată și o îmbunătățire consistentă a profitului net. Airbus a obținut un profit net de 2,24 miliarde de euro în primul semestru din 2026, în creștere cu 47% comparativ cu cele 1,53 miliarde de euro raportate în perioada similară din 2025.

Totodată, câștigul pe acțiune (EPS) a urcat la 2,84 euro, față de 1,93 euro în primul semestru al anului trecut, ceea ce reflectă consolidarea performanței financiare a companiei.

Compania a continuat să investească în dezvoltarea de noi tehnologii și produse. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare (R&D) au crescut cu 4% în ritm anual, ajungând la 1,46 miliarde de euro.

Pe piețele over-the-counter (OTC), acțiunile Airbus se tranzacționează în prezent la 60,64 dolari, înregistrând o creștere de 0,18%.

Rezultatele raportate de Airbus confirmă o evoluție financiară puternică în prima jumătate a anului 2026, susținută atât de cererea pentru avioane comerciale, cât și de îmbunătățirea performanței operaționale a grupului.

Airbus este unul dintre cei mai mari producători de aeronave din lume și principalul rival al companiei americane Boeing. Grupul european activează în domeniul aviației comerciale, al apărării și al industriei spațiale, având operațiuni și centre de producție în mai multe țări europene.

Compania livrează anual sute de avioane către companii aeriene din întreaga lume și investește constant în cercetare și dezvoltare pentru noi tehnologii și modele de aeronave.