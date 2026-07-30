Comisia Europeană, luată la întrebări în consultarea privind tutunul: 82.000 de opinii pun sub semnul întrebării noi restricții

Consultarea lansată de Comisia Europeană pentru revizuirea regulilor privind produsele din tutun și nicotină / Tobacco Product Directive (TPD) a atras o mobilizare rar întâlnită la Bruxelles: peste 82.000 de contribuții, dintre care mai mult de 90% exprimă rezerve sau critici față de introducerea unor noi restricții. Ceea ce putea rămâne un exercițiu tehnic s-a transformat astfel într-un test pentru Comisie: cât va cântări vocea celor consultați în viitoarea propunere legislativă?

Procesul se află încă într-o etapă preliminară, fără un text final pe masa statelor membre sau a Parlamentului European. Tocmai de aceea, mesajul transmis prin consultare capătă greutate: înainte ca regulile să fie scrise, zeci de mii de participanți cer ca viitoarele decizii să ia în considerare nu doar diferențele dintre produse, ci și impactul socio-economic pe care eventualele modificări l-ar putea avea asupra consumatorilor și economiilor naționale din Europa.

TPD este cadrul european care stabilește regulile privind fabricarea, prezentarea și comercializarea produselor din tutun și nicotină. Revizuirea sa face parte din procesul mai amplu prin care Comisia Europeană evaluează actualele politici de control al tutunului și analizează dacă acestea trebuie actualizate.

Este important de subliniat că instituția europeană se află încă în etapa de colectare a opiniilor, datelor și argumentelor care vor fundamenta viitoarea propunere legislativă și că nu există încă un text legislativ final și nici o formă asupra căreia statele membre sau Parlamentul European să voteze. În această fază au loc consultări publice, analize de impact și evaluări ale efectelor pe care diferite opțiuni de reglementare le-ar putea avea asupra cetățenilor, economiei și sănătății publice.

Cele 82.168 de contribuții primite în cadrul Call for Evidence au atras deja atenția observatorilor europeni și a unor publicații specializate. Numărul ridicat de răspunsuri indică faptul că subiectul depășește granițele unei dezbateri tehnice și este perceput de mulți cetățeni ca având consecințe directe asupra opțiunilor de consum, activității economice și viitoarelor politici de sănătate publică.

În mod tradițional, astfel de consultări sunt urmărite mai ales de experți, organizații profesionale sau asociații de interese. De această dată, amploarea participării sugerează o implicare semnificativ mai largă și un interes crescut pentru direcția pe care Uniunea Europeană ar putea să o aleagă în privința produselor cu tutun și nicotină.

Pentru Comisia Europeană, nivelul de participare este relevant nu doar statistic, ci și democratic. Consultările publice există tocmai pentru a permite cetățenilor și organizațiilor afectate de o viitoare legislație să transmită informații, preocupări și propuneri înainte ca decizia să fie luată.

Potrivit datelor centralizate după închiderea consultării, mai mult de 90% dintre contribuții s-au poziționat critic față de eventuale măsuri care ar impune restricții suplimentare asupra cadrului actual de reglementare. Doar aproximativ 2% dintre respondenți și-au exprimat în mod explicit sprijinul pentru o abordare mai strictă. Contribuțiile au venit din 138 de țări, iar numai din mediul academic și de cercetare au fost transmise opinii din 43 de țări.

Dincolo de procente, un element apare constant în numeroase contribuții și analize asociate procesului: solicitarea unei abordări diferențiate pentru diferitele categorii de produse cu nicotină.

Mai mulți participanți la consultare au argumentat că reglementarea viitoare ar trebui să țină cont de caracteristicile și profilurile de risc specifice fiecărei categorii de produse, în loc să aplice aceleași reguli tuturor categoriilor. Susținătorii acestei perspective afirmă că politicile publice ar trebui construite pe baza dovezilor științifice și a evaluărilor de impact, nu printr-o abordare uniformă.

În același timp, organizațiile din domeniul sănătății publice care susțin reglementări mai stricte argumentează că obiectivul principal trebuie să rămână reducerea consumului de nicotină și protejarea sănătății populației, în special în rândul tinerilor. Tocmai această divergență de perspective explică de ce revizuirea TPD este urmărită cu atenție de actori foarte diferiți.

Deși discuția este adesea prezentată exclusiv prin prisma sănătății publice, dezbaterea privind viitorul TPD include și argumente economice. Mai multe organizații au atras atenția asupra impactului pe care eventualele modificări l-ar putea avea asupra investițiilor, inovării și competitivității europene. În diferite documente de poziție publicate în contextul revizuirii directivei se susține că Europa trebuie să găsească un echilibru între obiectivele de sănătate publică și menținerea unui climat favorabil inovării.

Această perspectivă nu este împărtășită în mod unanim, însă ea ilustrează complexitatea dezbaterii. În practică, Comisia Europeană este obligată să ia în calcul atât implicațiile sociale și sanitare, cât și efectele economice ale oricărei modificări legislative semnificative.

În perioada următoare, Comisia Europeană va analiza contribuțiile primite și le va integra în procesul de evaluare și analiză de impact. Ulterior, Colegiul Comisarilor va adopta o propunere oficială de revizuire a directivei. Abia din acel moment începe etapa politică propriu-zisă, în care Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor negocia și modifica textul.

Procesul poate include mai multe runde de negocieri, inclusiv trialoguri între Parlament, Consiliu și Comisie. Dacă va fi adoptată, noua directivă va trebui ulterior transpusă în legislația fiecărui stat membru, inclusiv în România.

Indiferent de forma pe care o va avea viitoarea legislație, consultarea privind revizuirea TPD transmite deja un semnal puternic. Zeci de mii de cetățeni europeni au ales să participe la un proces care, de multe ori, rămâne puțin vizibil pentru publicul larg. Rezultatele nu reprezintă un vot și nu obligă Comisia Europeană să adopte o anumită opțiune. Dar ele reprezintă o expresie clară a opiniilor formulate de cei care au ales să se implice în dezbatere.

Într-un proces construit tocmai pentru a colecta astfel de perspective, provocarea pentru instituțiile europene va fi să demonstreze că aceste contribuții sunt analizate cu seriozitate și integrate într-o evaluare obiectivă.

Din mesajele dominante exprimate în cadrul consultării se conturează o idee centrală: nevoia unei reglementări proporționale, bazate pe dovezi și evaluări de impact, nu a unei abordări uniforme care tratează toate produsele cu nicotină ca având același profil de risc. În cele din urmă, indiferent de concluziile la care vor ajunge decidenții europeni, faptul că cetățenii și-au exprimat punctul de vedere este un element care nu poate fi ignorat.