Noua taxă a UE pentru marile companii întâmpină rezistență. Comisia Europeană pregătește modificări
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Comisia Europeană analizează modificarea unei noi taxe propuse pentru marile companii, în încercarea de a obține sprijinul statelor membre pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit unor oficiali europeni familiarizați cu discuțiile, Bruxelles ia în calcul restrângerea numărului de firme care ar urma să plătească această contribuție.
Bruxelles ia în calcul limitarea numărului de companii vizate de noua taxă
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a excepta companiile mai puțin profitabile și de a ridica pragul de eligibilitate pentru noua taxă, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să nu fie incluse.
Scopul acestor modificări este reducerea opoziției venite din partea capitalelor europene, în contextul în care aprobarea unor noi taxe la nivelul Uniunii Europene necesită unanimitatea statelor membre.
Totuși, potrivit unor diplomați europeni, simpla introducere a unor excepții nu va fi suficientă pentru a debloca negocierile, deoarece acestea ar reduce veniturile estimate fără a elimina criticile de fond, transmite Politico.
Taxa CORE este una dintre cele mai controversate propuneri pentru finanțarea noului buget al UE
Noua contribuție, denumită Corporate Resource for Europe (CORE), a fost propusă de Comisia Europeană anul trecut, alături de alte patru surse noi de venit pentru bugetul Uniunii.
Mecanismul prevede aplicarea unei taxe suplimentare de 0,1% companiilor care operează în Uniunea Europeană și înregistrează o cifră de afaceri netă de peste 100 de milioane de euro.
Veniturile ar urma să contribuie la finanțarea cheltuielilor suplimentare pentru apărare și competitivitate, precum și la rambursarea datoriilor contractate de Uniunea Europeană în perioada pandemiei.
Criticii spun că taxa afectează competitivitatea și tratează inechitabil companiile
Propunerea a fost contestată de organizațiile de afaceri, de Partidul Popular European și de mai multe guverne din Uniunea Europeană.
Criticii susțin că taxa intră în contradicție cu obiectivul UE de creștere a competitivității economiei europene.
O altă critică vizează faptul că taxa este calculată în funcție de cifra de afaceri și nu de profit, ceea ce înseamnă că firme cu marje de profit foarte diferite ar putea suporta aceeași povară fiscală.
În forma actuală, companiile cu cifre de afaceri de peste 750 de milioane de euro plătesc aceeași sumă fixă anuală, indiferent de nivelul profiturilor.
Comisia ia în calcul excluderea companiilor cu profituri în scădere
Pentru a răspunde acestor critici, Comisia Europeană analizează posibilitatea de a exclude din sfera taxei firmele ale căror profituri sunt în declin.
Potrivit oficialilor citați, o astfel de modificare ar putea avantaja inclusiv marii producători auto din Germania, care traversează o perioadă dificilă.
Executivul european încearcă totodată să evite eventuale probleme legate de regulile comerțului internațional, întrucât există temeri că un tratament diferit aplicat companiilor din afara Uniunii Europene ar putea încălca normele internaționale.
Negocierile privind noile taxe europene continuă înaintea summitului din octombrie
Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pregătește un nou pachet de propuneri fiscale înaintea summitului liderilor europeni programat în luna octombrie.
Pe lângă taxa CORE, Comisia Europeană a propus și introducerea unor venituri provenite din mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM), din taxarea emisiilor de carbon, a deșeurilor electronice nereciclate și a veniturilor din tutun.
Dintre acestea, taxa CBAM și cea privind deșeurile electronice beneficiază de un sprijin mai larg în rândul statelor membre, în timp ce celelalte propuneri întâmpină o opoziție semnificativă.
În paralel, Parlamentul European a propus în această primăvară alte surse de venit pentru bugetul UE, inclusiv taxe asupra jocurilor de noroc online, companiilor din domeniul criptomonedelor și marilor firme digitale.
Potrivit oficialilor europeni, rezultatul negocierilor dintre statele membre va influența forma finală a taxei CORE și estimările privind veniturile pe care aceasta le-ar putea aduce la bugetul Uniunii Europene.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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