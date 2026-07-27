Ce urmează pentru Republica Moldova în drumul spre UE. Mesajul transmis de oficialii europeni la Chișinău

Menținerea ritmului reformelor, aplicarea Planului de creștere pentru Republica Moldova și etapele următoare ale negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost principalele teme abordate de oficialii moldoveni și europeni la Chișinău, în timpul vizitei directorului general pentru Extindere și Vecinătate Estică al Comisiei Europene (DG ENEST), Gert Jan Koopman.

Oficialul european a efectuat vizita în Republica Moldova pe 24 iulie 2026, având întrevederi cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu prim-ministrul Vasile Tofan, precum și cu reprezentanții Asociației Businessului European (EBA Moldova).

Discuțiile au vizat stadiul reformelor asumate de Republica Moldova, pregătirea etapelor viitoare ale procesului de aderare și măsurile necesare pentru consolidarea economiei prin instrumentele oferite de Uniunea Europeană.

În cadrul întâlnirii cu Cristina Gherasimov, oficialii au analizat continuarea reformelor și pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare, după reluarea activității instituțiilor europene în urma perioadei de vară.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a apreciat sprijinul oferit de echipa DG ENEST și colaborarea în procesul de integrare europeană.

„Am mulțumit echipei DG ENEST pentru o excelentă colaborare în prima jumătate a acestui an, pentru expertiza oferită, pentru că sunt alături de noi și ne ghidează în pașii pe care-i facem în parcursul european”, a declarat Cristina Gherasimov.

Gert Jan Koopman a precizat că vizita are loc „într-un moment-cheie pentru parcursul european al Republicii Moldova” și a evidențiat importanța continuării reformelor, a dezvoltării economice prin Planul de creștere al Uniunii Europene și a avansării procesului de aderare.

Oficialul european a subliniat necesitatea menținerii progresului în domeniile asumate de autoritățile de la Chișinău, în contextul etapelor următoare ale negocierilor cu Uniunea Europeană.

În discuțiile cu premierul Vasile Tofan, atenția s-a concentrat pe prioritățile economice ale noului Guvern, implementarea Planului de creștere pentru Republica Moldova și agenda de reforme necesară pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Guvernului, Republica Moldova a îndeplinit 18 dintre cele 20 de angajamente stabilite pentru primul semestru al anului 2026. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, țara urmează să primească în luna septembrie o nouă tranșă de 157 de milioane de euro prin Planul de creștere.

Autoritățile au anunțat că, până în prezent, au fost realizate 46 dintre cele 48 de acțiuni incluse în Agenda de reforme 2025–2027, ceea ce reprezintă un nivel de implementare de 95%.

Guvernul susține că acest rezultat reprezintă cel mai înalt nivel de implementare dintre statele beneficiare ale Mecanismului de reformă și creștere al Uniunii Europene.

Good to be in Chișinău at a key moment for 🇲🇩’s EU path. I extended my best wishes to PM @Vasile_Tofan and, with President @sandumaiamd & the new government, discussed the importance of sustaining reforms, boosting growth through the 🇪🇺 Growth Plan & the next steps in accession. pic.twitter.com/rRuiVEV0ZC — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) July 24, 2026

Oficialii moldoveni și europeni au remarcat că următoarea perioadă de implementare a Agendei de reforme va fi mai complexă, având în vedere că pentru a doua jumătate a anului 2026 sunt prevăzute 40 de măsuri noi.

Autoritățile de la Chișinău și reprezentanții Comisiei Europene au reafirmat necesitatea continuării reformelor și folosirii sprijinului european pentru modernizarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de trai.

Un alt subiect discutat în timpul vizitei a fost situația mediului de afaceri. La întâlnirea cu reprezentanții Asociației Businessului European (EBA Moldova), Gert Jan Koopman și membrii Delegației Uniunii Europene au analizat prioritățile comunității de afaceri privind dezvoltarea economică și consolidarea climatului investițional.

Reprezentanții EBA Moldova au prezentat recomandări adresate noului Guvern, referitoare la stimularea creșterii economice, apropierea legislației naționale de standardele europene și îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de afaceri.

Gert Jan Koopman a declarat că o economie solidă reprezintă un element important pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și că rezultatele Planului de creștere al Uniunii Europene și ale Agendei de reforme depind de colaborarea dintre autorități și comunitatea de afaceri.

Vizita oficialului european la Chișinău are loc într-o perioadă în care Republica Moldova pregătește următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană – „Valori fundamentale” – la 15 iunie 2026, în cadrul Conferinței Interguvernamentale UE–Republica Moldova de la Luxemburg.

Ulterior, pe 14 iulie 2026, a fost deschis cel de-al doilea cluster, Clusterul 6 – „Relații externe”, în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale UE–Republica Moldova, desfășurate la Bruxelles.