Guvernul lui Vasile Tofan a trecut testul Parlamentului. Ce priorități are noul Guvern

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit marți seară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, după ce majoritatea formată din 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea prezidențială, a susținut noul executiv. Opoziția, în ansamblu, s-a abținut de la vot, potrivit presei de peste Prut.

Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, este om de afaceri și a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președinta pro-europeană Maia Sandu. Numirea sa a venit după demisia premierului Alexandru Munteanu, anunțată pe 3 iulie, acesta precizând că nu mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile” sale.

Noul șef al Guvernului a prezentat în fața legislativului direcțiile principale ale programului său, menționând că prioritățile executivului vor viza accelerarea creșterii economice, creșterea eficienței administrației și continuarea procesului de integrare europeană.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient”, a spus el de la tribuna legislativului, potrivit Moldpres.

Acordarea votului de încredere a avut loc după o ședință parlamentară care a durat mai mult de nouă ore. Timp de aproximativ o oră, Vasile Tofan a prezentat programul de guvernare, iar ulterior a răspuns timp de peste cinci ore la întrebările adresate de deputați.

Premierul a declarat că una dintre primele priorități ale guvernului va fi recâștigarea încrederii în economie și stimularea inițiativei economice. El a subliniat, de asemenea, obiectivul finalizării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și pregătirea semnării Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

„Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%”, a accentuat Vasile Tofan.

Premierul a precizat că atingerea acestor obiective presupune aplicarea unor măsuri concrete și funcționarea eficientă a instituțiilor statului. Printre țintele menționate se află deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere cu Uniunea Europeană în anul 2026 și menținerea unei rate de implementare a angajamentelor de peste 90% anual.

Printre prioritățile prezentate de Vasile Tofan se numără modernizarea a aproximativ 300 de kilometri de drumuri în următorii ani, precum și alocarea unor investiții importante pentru domenii considerate prioritare.

Programul guvernamental prevede investiții de 6 miliarde de lei în educație și de 7 miliarde de lei în agricultură. De asemenea, executivul și-a propus integrarea a cel puțin 100.000 de persoane pe piața muncii și crearea a aproximativ 3.000 de locuri noi în creșe.

În lista obiectivelor se află și modernizarea sistemului de sănătate, alături de măsuri destinate dezvoltării economice și consolidării parcursului european al Republicii Moldova.

Noul Cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan, va depune miercuri, 22 iulie, jurământul de învestire, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la sediul Președinției Republicii Moldova.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 08:00, iar membrii Guvernului vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. La ceremonie este anunțată și participarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Noul executiv a primit marți votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, după ce 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea prezidențială, au susținut învestirea Guvernului condus de Vasile Tofan.

Reprezentanții mass-media sunt invitați să se prezinte la sediul Președinției între orele 07:30 și 07:50 pentru participarea la ceremonie. Accesul jurnaliștilor se va realiza pe baza acreditărilor, iar intrarea pentru reprezentanții presei va fi pe strada Maria Cebotari, la sediul situat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 154.