România, pe harta marilor destinații europene pentru evenimente. Mesajul transmis de Alexandru Nazare despre festivaluri

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că marile festivaluri organizate în România generează efecte economice care depășesc impactul direct al evenimentelor și consideră necesară existența unui mediu fiscal predictibil și competitiv pentru susținerea investițiilor private din acest sector.

Oficialul a transmis, marți seară, că festivalurile de amploare contribuie la promovarea României ca destinație europeană pentru evenimente și au un rol în susținerea antreprenoriatului românesc.

„Cele mai mari festivaluri din România reunesc anual peste 1 milion de participanți, atrag zeci de mii de turiști străini, generează un impact economic de milioane de euro și mobilizează investiții private importante pentru organizare, infrastructură și servicii. Beneficiile merg însă mult dincolo de aceste cifre”, a scris, marți seară, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, efectele economice ale evenimentelor se resimt în mai multe domenii, de la turism și servicii până la activitatea antreprenorilor locali și veniturile colectate la bugetele publice.

„Fiecare turist care participă la un festival înseamnă nopți de cazare, consum la restaurante, transport, cumpărături și servicii locale. Înseamnă venituri pentru antreprenori, locuri de muncă, încasări suplimentare la bugetele locale și la bugetul de stat.

În același timp, aceste evenimente poziționează România pe harta marilor destinații europene şi reprezintă o formă de promovare de țară care susține direct antreprenoriatul românesc”, mai scrie ministrul pe social media.

Alexandru Nazare afirmă că organizarea unor evenimente de amploare contribuie la consolidarea imaginii externe a României și poate atrage interes suplimentar pentru turism, investiții și noi proiecte internaționale.

„Această expunere se traduce în mai mult decât notorietate. Se traduce în încredere, într-o imagine actuală și dinamică a României, în interes crescut pentru turism, investiții și pentru organizarea altor evenimente internaționale. O țară care demonstrează că poate găzdui în condiții excelente sute de mii de participanți transmite un semnal puternic despre capacitatea de organizare și despre potențialul său economic.

Din perspectiva Ministerului Finanțelor, este obligatoriu să construim un cadru fiscal predictibil și competitiv care să încurajeze astfel de investiții private – politici fiscale care să stimuleze activități cu efecte economice în lanț, să susțină antreprenoriatul românesc și care să genereze venituri suplimentare pentru stat”, explică Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a precizat că au fost inițiate grupuri de lucru dedicate acestui sector, cu obiectivul de a analiza măsuri care să asigure un tratament fiscal echilibrat pentru activitățile cu efecte economice și sociale multiple.

„În ultimul am demarat grupuri de lucru dedicate, pentru a aduce mai multă echitate fiscală acestui sector generator de beneficii economice şi sociale multiple. Acesta şi alte sectoare cu efect multiplicator sunt preocupări constante la Finanțe şi cred că trebuie să rămână un element strategic în strategia de dezvoltare economică. România are toate șansele să devină una dintre principalele destinații europene pentru turismul de evenimente. De aceea, trebuie să putem oferi stabilitate, predictibilitate și un mediu fiscal care încurajează investițiile și transformă acest potențial într-un avantaj economic diferențiator, pe termen lung”, a concluzionat Nazare în postarea sa de pe social media.

Declarațiile lui Alexandru Nazare vin în contextul discuțiilor privind rolul evenimentelor mari în dezvoltarea turismului și în atragerea de participanți internaționali, precum și asupra necesității unui sistem fiscal care să ofere stabilitate pentru investitori și organizatori. Mai trebuie menționat faptul că România organizează anual mai multe evenimente recunoscute. Unele dintre ele tocmai s-au încheiat – Beach Please! şi Electric Castle, iar Untold urmează în perioada 6-9 august.